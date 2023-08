Loạt đường, hầm chui kết nối khu đô thị Splendora phía tây Hà Nội

Dự án khu đô thị Bắc An Khánh (hay còn gọi là Splendora) có tổng diện tích hơn 264ha nằm trên địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức, TP Hà Nội được cấp chứng nhận đầu tư vào năm 2006. Chủ đầu tư dự án là liên doanh Công ty TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC).

Hiện tại, khu nhà ở cao cấp Splendora gồm biệt thự, nhà liền kề và chung cư đã được hoàn thành. Nhiều diện tích khác trong dự án đang bỏ hoang, chưa triển khai.

Theo quy hoạch phân khu S3, khu đô thị Bắc An Khánh có nhiều tuyến đường quy hoạch đáng chú ý. Trong đó là tuyến vành đai 3,5 (rộng 60m), đang xây dựng từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đoạn cầu Thượng Cát - Quốc lộ 32 là một trong 13 dự án nhóm B được HĐND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 3 năm nay.

Dự án vành đai 3,5 hiện còn hầm chui qua Đại lộ Thăng Long, kết nối với khu đô thị Vinhomes Smart City và Geleximco. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2.458 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội. Thời gian thực hiện là 2022-2026, hình thức đầu tư xây dựng mới.

Một tuyến đường quy hoạch khác kết nối từ đường Văn Tiến Dũng qua Trịnh Văn Bô, khu đô thị Xuân Phương, đường 70, khu đô thị Đại học Vân Canh, vành đai 3,5 và kết thúc ở đường liên khu vực 8 cũng đi qua khu đô thị Bắc An Khánh.

Tuyến đường này rộng 40m, hiện một số đoạn đã được xây dựng như qua khu đô thị Xuân Phương, khu đô thị Đại học Vân Canh.

Tuyến đường này cũng đi qua khu công nghiệp An Ninh kết nối trực tiếp vào khu đô thị Bắc An Khánh.

Tuyến đường quy hoạch này đoạn thuộc khu đô thị Bắc An Khánh cũng đang được xây dựng.

Tuyến đường này kết thúc ở đường Liên khu vực 8 (tuyến đường từ khu đô thị Nam An Khánh qua Đại lộ Thăng Long đến đường Liên khu vực 1).

Ngoài 2 tuyến đường trên, một tuyến đường khác bao quanh khu đô thị Bắc An Khánh nối từ đoạn Trung tâm Marketing - Splendora, đi qua khu công viên, hồ điều hòa hướng về cầu vượt An Khánh đang dần hình thành. Đoạn tuyến đường này rộng 27,5m.

Đoạn từ cầu vượt An Khánh đến Vành đai 3,5 rộng 17-21,5m.

Đường Liên khu vực 8 cũng là tuyến đường quan trọng của khu đô thị Bắc An Khánh. Đây là tuyến đường đi gần với vành đai 4 đoạn qua huyện Hoài Đức.

Tuyến đường này cũng kết nối khu đô thị Nam An Khánh, Hado Charm Villas qua Đại lộ Thăng Long với khu đô thị Bắc An Khánh.

Đây là tuyến đường nối vào đường Liên khu vực 1, đường Lại Yên - Vân Canh (hướng về khu đô thị Vườn Cam). Từ đường liên khu vực 8 cũng có đường đi qua khu dân cư xã Lại Yên và hướng về khu đô thị Bắc An Khánh.

Tuyến đường này đi qua trường Edison và dự án Đầu tư xây dựng Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương, huyện Hoài Đức được điều chỉnh thành nhà ở thương mại có diện tích hơn 9,5ha.

Vị trí khu đô thị Bắc An Khánh (Ảnh chụp Google Maps).