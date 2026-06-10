Loạt doanh nghiệp đăng ký làm hơn 97.000 căn nhà ở cho thuê tại TPHCM

Trong hội nghị vừa diễn ra, hàng loạt doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình phát triển nhà ở cho thuê tại TPHCM. Tổng cộng, 13 doanh nghiệp đăng ký xây hơn 97.000 nhà ở cho thuê.

Ở khối cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, 4 đơn vị đăng ký làm tổng cộng 46.755 căn hộ. Trong đó, Quỹ Phát triển Nhà ở TPHCM đăng ký lớn nhất, số lượng 25.000 căn. Tiếp đó là Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (HEPZA) và Liên đoàn Lao động TPHCM cùng đăng ký 10.000 căn. Còn lại, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV đăng ký 1.755 căn.

Một dự án nhà ở tại TPHCM (Ảnh: LT).

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần Tập đoàn CT Group đăng ký 20.000 căn, lớn nhất trong 9 đơn vị có tên trong danh sách. Tiếp đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons đăng ký 10.000 căn. Tập đoàn Kim Oanh Group đăng ký 5.000 căn, Tập đoàn Vingroup đăng ký 4.500 căn. Nhiều doanh nghiệp khác như Novaland, Đức Mạnh, Nam Long, Lê Thành, Thiên Phát cũng nằm trong khối doanh nghiệp đăng ký thực hiện hàng nghìn căn hộ cho thuê.

Tuy nhiên, số lượng 97.000 căn doanh nghiệp đăng ký thực hiện còn khiêm tốn so với nhu cầu thuê nhà ở của khoảng 1 triệu người dân TPHCM, theo số liệu từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đưa ra. Còn theo khảo sát từ Liên đoàn Lao động TPHCM, 90% trường hợp công nhân, người lao động có nhu cầu thuê nhà ở.

Để phát triển loại hình này, Liên đoàn đã ký hợp tác với 7 doanh nghiệp để phát triển khoảng 125.000 căn nhà ở cho thuê và thuê mua dành cho công nhân, người lao động trong giai đoạn 2026-2030. Đơn vị này đề xuất nghiên cứu mô hình phát triển đồng bộ khu công nghiệp gắn với khu dân cư và nhà ở cho công nhân, người lao động; hoàn thiện cơ chế tài chính, tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động.

Đồng thời, Liên đoàn kiến nghị TPHCM tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhà ở công nhân, người lao động; nghiên cứu cơ chế khai thác hiệu quả quỹ đất, quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước phục vụ nhà ở công nhân, người lao động.

Cùng đưa ra kiến nghị, Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) đề xuất miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với phần diện tích thực hiện dự án nhà ở cho thuê giá phù hợp trong toàn bộ vòng đời dự án. Về chính sách thuế, hiệp hội đề xuất khôi phục cơ chế giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở thương mại cho thuê giá phù hợp.