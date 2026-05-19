Loạt "đại gia" có dự án không được thí điểm nhà ở thương mại tại TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa phát đi thông báo về 259 trường hợp dự án chưa đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội. Nhiều khu đất được phát triển bởi các doanh nghiệp lớn như Trường Hải (Thaco), Hoa Sen, Quốc Cường Gia Lai…

TPHCM loại 259 dự án ra khỏi danh sách thí điểm nhà ở thương mại (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Cụ thể, Thaco có dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại tại phường Bình Thuận, quận 7 (nay là phường Tân Thuận), quy mô 2,1ha. Nguyên nhân bị loại do chưa phù hợp quy hoạch chung và mục tiêu phát triển đô thị, nhà ở của thành phố.

Tập đoàn Hoa Sen cũng có dự án Khu chung cư nhà ở thương mại tại phường Long Trường, diện tích 1,5ha, bị loại do tài liệu bản đồ không có góc ranh tọa độ và vị trí khu đất, khiến cơ quan chuyên môn chưa có cơ sở cho ý kiến về quy hoạch.

Công ty Quốc Cường Gia Lai có dự án khu dân cư Long Phước, phường Long Phước, diện tích 3,8ha bị loại cũng do không có tài liệu bản đồ, vị trí khu đất nên Sở Xây dựng không có ý kiến về quy hoạch.

Công ty Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu cũng có 4 dự án không đủ điều kiện gồm Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 (6,3ha), dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phước Thắng (52,5ha), Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City (49,3ha) và Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (6,3ha).

Ngoài ra, nhiều khu đất có diện tích hàng chục hecta cũng trong danh sách này. Đơn cử như dự án khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch sông Sài Gòn tại xã An Nhơn Tây của Công ty Địa ốc Cát Tường, rộng gần 97ha, chưa đủ điều kiện do chưa có cơ sở để xác định sự phù hợp quy hoạch.

Hay Khu nhà ở tại xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh cũ) của Công ty Đầu tư phát triển đô thị Gia Phú, quy mô gần 80ha trên quỹ đất có nguồn gốc từ Nông trường Láng Le, chưa đủ điều kiện xem xét do có nguồn gốc đất Nhà nước, đang thực hiện rà soát của Tổ công tác, chưa đủ thông tin.