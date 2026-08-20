Lô đất 3,2ha ở Thủ Thiêm được chào giá khởi điểm hơn 5.600 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K1.5.DV, 1.K3.3.HH và 1.K3.4.HH tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Các phương án được xây dựng trên cơ sở kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại khu đô thị này.

Trong đó, lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) thuộc thửa số 1, tờ bản đồ số 79, phường An Khánh, có diện tích gần 32.000m2 (3,2ha), có giá khởi điểm dự kiến 5.663 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đây là đất dịch vụ cấp đô thị.

Công trình trên khu vực này được định hướng có tầng cao tối đa 20 tầng, chiều cao không quá 80m và hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.

Các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Nhà nước sẽ cho thuê khu đất, thu tiền thuê một lần cho toàn bộ thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị liên quan được giao tổ chức những bước tiếp theo theo quy định.

Lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64, phường An Khánh, có diện tích 6.446m2, giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng. Đây là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%.

Theo quy hoạch, khu đất được xây công trình với tầng cao tối đa 6 tầng, chiều cao không quá 24m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa 608 người.

Lô 3-5 (góc phải) nay mang số 1.K3.4.HH thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64, phường An Khánh, có diện tích 6.446m2, giá khởi điểm dự kiến hơn 1.900 tỷ đồng. (Ảnh: Hữu Khoa)

Khác với lô đất dịch vụ cấp đô thị, khu vực này được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Lô còn lại là 1.K3.3.HH, có diện tích hơn 5.000m2, giá khởi điểm dự kiến gần 739 tỷ đồng. Khu đất được quy hoạch là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%.

Lô 1.K3.3.HH được xây công trình tầng cao tối đa là 10 tầng, chiều cao tối đa 40m. Khu đất có chức năng ở 95% và chức năng dịch vụ là 5%, quy mô dân số tối đa 811 người.

Theo kế hoạch, 8 lô đất được TPHCM đưa ra đấu giá đợt này có tổng diện tích hơn 138.000m2. Trong đó có 3 lô đất dịch vụ cấp đô thị gồm lô 1.K1.5.DV rộng gần 32.000m2, lô 1.K7.2.DV rộng hơn 74.000m2, lô 1.K7.1.DV rộng 1.500m2; một lô đất thương mại, dịch vụ 1.K4.5.DV rộng 700m2; 3 lô đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch gồm: 1.K3.4.HH (hơn 6.400m2), 1.K3.3.HH (hơn 5.000m2), 1.K3.5.HH (hơn 10.000m2); cùng một lô đất nhóm nhà ở quy hoạch 1.K3.1.OD có diện tích hơn 8.500m2.