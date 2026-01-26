Liên doanh Keppel và Khang Điền bàn giao sổ hồng cho cư dân Gladia by the Waters

Cùng ngày, dự án cũng tổ chức lễ động thổ khu cao tầng gồm hơn 600 căn hộ, dự kiến mở bán trong quý III/2026.

Bàn giao sổ hồng - khẳng định về pháp lý và tiến độ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc, yếu tố pháp lý minh bạch trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu trong quyết định của người mua.

Việc các căn biệt thự và nhà phố Gladia by the Waters hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng sau hơn 3 tháng mở bán không chỉ tiếp tục khẳng định uy tín của chủ đầu tư Keppel và Khang Điền mà còn tạo lực đẩy tích cực cho tính thanh khoản và nâng tầm giá trị của các sản phẩm trong dài hạn.

Keppel và Khang Điền bàn giao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên của Gladia by the Waters 3 tháng sau khi mở bán (Ảnh: CĐT).

Gladia by the Waters hiện là một trong số ít dự án thấp tầng ven sông đã hoàn tất xây dựng, sở hữu pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản cùng hạ tầng đồng bộ. Sản phẩm hiện hữu và sổ hồng trao tay đã giúp cư dân an tâm về chủ quyền và giá trị tài sản.

Gladia by the Waters là một trong những dự án thấp tầng ven sông đã hoàn tất xây dựng, pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản cùng hạ tầng đồng bộ (Ảnh: CĐT).

Gladia by the Waters - Khu đô thị bên sông được kiến tạo trên nền tảng giá trị thực

Được phát triển bởi Keppel và Khang Điền, Gladia by the Waters với quy mô 11,8ha nằm trong tổng thể khu đô thị 30ha của Khang Điền tại khu Đông TPHCM. Dự án sở hữu lợi thế hiếm có với ba mặt giáp sông - rạch cùng hệ thống hạ tầng khu vực đang dần hoàn thiện.

Giai đoạn đầu gồm hơn 200 căn biệt thự và nhà phố đã hoàn thành xây dựng, cảnh quan và tiện ích, từng bước hình thành cộng đồng cư dân đẳng cấp.

Không chỉ kiến tạo không gian sống chất lượng chan hòa cùng thiên nhiên, Gladia by the Waters còn định hình phong cách sống tinh tuyển theo chuẩn mực quốc tế (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc trên trục Võ Chí Công, gần nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, gần kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm, từ dự án, cư dân mất khoảng 20 phút di chuyển đến Chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng và 45 phút đến sân bay quốc tế Long Thành. Với vị trí chiến lược, nơi đây là tâm điểm kết nối, đóng vai trò trung tâm trong định hướng phát triển TPHCM mới.

Bên cạnh vị thế đắc địa, Gladia by the Waters được phát triển theo định hướng khu đô thị khép kín, mật độ xây dựng 23,3%, ưu tiên không gian sống riêng tư và môi trường sống chất lượng dựa trên hệ giá trị 5 iFactors: thiên nhiên (iNature), giải trí (iEntertainment), sức khỏe (iWell-being), tiện nghi (iConvenience), bền vững (iSustainability).

Đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận Đô thị xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hiệu suất sử dụng năng lượng, quản lý nước, vật liệu và chất thải, công trình xanh, giao thông xanh và cộng đồng đổi mới.

Việc bàn giao sổ hồng cho các chủ sở hữu đánh dấu Gladia by the Waters hoàn thiện nền tảng pháp lý của một khu đô thị hiện hữu, sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành và đón cư dân về an cư theo đúng lộ trình.

Động thổ phân khu cao tầng - Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đô thị bền vững

Song song với niềm vui nhận sổ hồng của cư dân, cùng ngày, Keppel và Khang Điền cũng đã tổ chức lễ động thổ phân khu cao tầng đầu tiên của Gladia by the Waters.

Khu cao tầng dự kiến gồm 3 tòa với hơn 600 căn hộ, góp phần hoàn chỉnh cấu trúc không gian đô thị và gia tăng hệ tiện ích cho toàn khu. Khi đi vào vận hành, phân khu được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức sống, thu hút cư dân, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thấp tầng đã hình thành trước đó.

Lễ động thổ phân khu cao tầng đầu tiên trong tổng thể khu đô thị 30ha (Ảnh: CĐT).

Bước triển khai tiếp nối cho thấy lộ trình phát triển chiến lược khi các phân khu được quy hoạch chặt chẽ để hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường từ biệt thự bên sông tinh tuyển đến căn hộ cao cấp, hiện đại.

Trong bối cảnh khu Đông TPHCM đang chuyển mình nhờ hàng loạt công trình hạ tầng động lực, Gladia by the Waters từng bước định vị vai trò điểm nhấn phát triển mới, kết hợp hài hòa giữa không gian sống tinh tuyển và tầm nhìn quy hoạch dài hạn.

Sự kiện bàn giao sổ hồng và khởi công phân khu cao tầng không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của riêng dự án, mà còn thể hiện triết lý phát triển của Keppel và Khang Điền tại thị trường Việt Nam. Đó là sự kiên định theo đuổi giá trị thực, đặt quyền lợi khách hàng và sự phát triển bền vững làm trọng tâm trong từng giai đoạn triển khai.