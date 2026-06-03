Lập quỹ nhà an sinh xã hội: Lối mở cho người thu nhập thấp tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định về các biện pháp tạo lập, quản lý và khai thác quỹ nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển Thủ đô.

Dự thảo nêu rõ, quỹ nhà ở an sinh của Hà Nội sẽ bao gồm các căn hộ, nhà ở riêng lẻ hoặc khu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc do thành phố quản lý, phục vụ nhiều nhóm đối tượng như người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ công chức, chuyên gia, người bị thu hồi đất hoặc gặp khó khăn về chỗ ở.

Một trong những điểm đáng chú ý là Hà Nội sẽ đa dạng hóa nguồn tạo lập quỹ nhà ở. Ngoài nguồn vốn ngân sách, thành phố có thể đầu tư xây dựng mới, mua lại nhà ở thương mại, tiếp nhận quỹ nhà từ các dự án hoặc chuyển đổi công năng nhà đất công.

Hà Nội đề xuất loạt cơ chế tạo lập, quản lý quỹ nhà ở phục vụ an sinh xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Bên cạnh đó, quỹ nhà ở còn được hình thành từ quỹ đất phát triển đô thị do thành phố quản lý, cũng như từ nghĩa vụ của các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Trường hợp chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ bằng tiền, khoản này sẽ được nộp vào ngân sách để tái đầu tư phát triển nhà ở an sinh.

Thành phố cũng khuyến khích xã hội hóa, cho phép doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển quỹ nhà ở. Các nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và thủ tục hành chính.

Về quản lý, quỹ nhà ở an sinh sẽ được quản lý thống nhất trên nền tảng cơ sở dữ liệu điện tử, bao gồm thông tin về quỹ nhà, đối tượng sử dụng, hợp đồng, nguồn thu - chi và tình trạng khai thác.

Các đơn vị quản lý vận hành có thể là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện, được lựa chọn thông qua đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ.

Quỹ nhà ở sẽ được khai thác chủ yếu thông qua hình thức cho thuê hoặc bố trí sử dụng tạm thời, phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của thành phố.

Dự thảo cũng quy định rõ các nhóm đối tượng được xem xét bố trí nhà ở, trong đó ưu tiên người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân khu công nghiệp, cán bộ công chức, chuyên gia, người bị thu hồi đất hoặc gặp khó khăn đột xuất.

Người được bố trí phải đáp ứng các điều kiện như có nhu cầu thực tế về nhà ở, chưa có nhà hoặc có nhà nhưng diện tích bình quân thấp, đồng thời không được hưởng trùng chính sách hỗ trợ.

Việc bố trí nhà ở phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và mỗi người chỉ được hưởng một suất trong cùng chính sách.

Giá thuê nhà ở do UBND thành phố ban hành, được tính toán trên cơ sở chi phí tạo lập, vận hành, bảo trì và lợi nhuận định mức, đồng thời được rà soát, điều chỉnh định kỳ.

Về tài chính, nguồn vốn phát triển quỹ nhà ở được hình thành từ ngân sách thành phố, nguồn thu từ quỹ đất, tiền nghĩa vụ nhà ở xã hội của doanh nghiệp, nguồn bán tài sản công và các nguồn xã hội hóa.

Nguồn thu từ cho thuê nhà ở sẽ được ưu tiên chi cho quản lý vận hành, bảo trì, nâng cấp và tái đầu tư phát triển quỹ nhà ở.

UBND TP Hà Nội cho biết, việc ban hành quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để phát triển quỹ nhà ở an sinh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.