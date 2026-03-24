Lãnh đạo TP Huế thăm mô hình khu đô thị và nhà ở xã hội của Kim Oanh Group

Ông Nguyễn Đình Trung (giữa) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Huế cùng các thành viên đoàn lãnh đạo TP Huế ghé thăm trụ sở Kim Oanh Group tại TPHCM (Ảnh: Kim Oanh Group).

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm trụ sở Kim Oanh Group tại TPHCM, tìm hiểu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển cũng như định hướng chiến lược của tập đoàn trong việc xây dựng hệ sinh thái bất động sản mở rộng đa ngành, nhân văn và bền vững.

Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp tham quan hai dự án tiêu biểu là khu đô thị cao cấp One Era và dự án NOXH K-Home New City - đại diện cho hai phân khúc chiến lược mà Kim Oanh Group đang theo đuổi.

Đoàn lãnh đạo TP Huế ghé thăm văn phòng KINERA (thành viên Kim Oanh Group) và tham khảo mô hình dự án cao cấp One Era (Ảnh: Kim Oanh Group).

Trong đó, One Era được định vị là dự án cao cấp, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới về không gian sống hiện đại, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị vệ tinh của TPHCM. Dự án hợp tác chiến lược cùng 4 đối tác Nhật Bản gồm: Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development và AEON.

Đây là những đối tác đầu ngành với nhiều kinh nghiệm. Tổng mức đầu tư cho dự án lên đến 1,1 tỷ USD, là một trong những thương vụ M&A gây chú ý trên thị trường.

Phối cảnh dự án One Era - Thành phố tiềm năng, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới giúp nâng tầm chuẩn sống tại đô thị vệ tinh của TPHCM (Ảnh: Kim Oanh Group).

Song song với các dự án cao cấp, Kim Oanh Group còn hợp tác cùng Surbana Jurong - đối tác chiến lược về tư vấn thiết kế để phát triển chuỗi dự án nhà ở xã hội (NOXH) theo chuẩn Singapore mang thương hiệu K-Home. Dự án đầu tiên được phát triển theo mô hình này chính là K-Home New City - đô thị nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam.

Được quy hoạch bài bản theo tiêu chuẩn EDGE và định hướng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), K-Home New City không chỉ cung cấp chỗ ở, mà còn kiến tạo một môi trường sống văn minh, xanh, tiện nghi và bền vững. Tại đây, các yếu tố về không gian sống, tiện ích, hạ tầng và cộng đồng đều được chú trọng, mang đến trải nghiệm sống chất lượng cho người dân với mức chi phí tối ưu.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group giới thiệu dự án K-Home New City và tâm huyết phát triển NOXH của tập đoàn (Ảnh: Kim Oanh Group).

Đoàn lãnh đạo tham quan nhà mẫu nhà ở xã hội thấp tầng, được thiết kế hiện đại 1 triệt - 1 lửng - 1 lầu tại K-Home New City (Ảnh: Kim Oanh Group).

Lãnh đạo TP Huế ấn tượng với căn hộ mẫu của loại hình NOXH cao tầng nhờ thiết kế hiện đại, nội thất thông minh, tối ưu diện tích và công năng sử dụng (Ảnh: Kim Oanh Group).

Đại diện K-City (thành viên Kim Oanh Group) giới thiệu về giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý vận hành dự án, giúp cư dân tận hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhất với mức phí dự kiến chỉ từ 6.000 đồng/m2 (Ảnh: Kim Oanh Group).

Dự án K-Home New City - đô thị NOXH theo chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam đã thành hình và bàn giao một phần cho khách hàng (Ảnh: Kim Oanh Group).

Nối tiếp K-Home New City, trong năm 2026, Kim Oanh Group tiếp tục phát triển chuỗi dự án NOXH tại Đồng Nai gồm: K-Home Avenue, K-Home Cityview, K-Home Midtown cung cấp ra thị trường 4.000 sản phẩm, mang đến cơ hội an cư cho đông đảo người dân.

Sau khi tham quan thực tế, đoàn lãnh đạo TP Huế đã đánh giá cao mô hình phát triển NOXH của Kim Oanh Group, xem đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng nhà ở xã hội tại Việt Nam. Mô hình này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý mà còn góp phần nâng cao chuẩn sống, hướng đến sự phát triển bền vững của đô thị.

Trong bối cảnh TP Huế đang từng bước mở rộng không gian đô thị, nhu cầu an cư ngày càng tăng cao, mô hình NOXH theo chuẩn hiện đại, đồng bộ như K-Home được đánh giá là phù hợp để nghiên cứu, áp dụng và nhân rộng hơn nữa trong tương lai.

Là tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản - mở rộng đa ngành, Kim Oanh Group luôn kiên định theo đuổi triết lý phát triển “Khát vọng nhân sinh: Vì con người - Vì cộng đồng - Vì tương lai”. Trong hành trình đó, yếu tố con người và giá trị cộng đồng luôn được đặt ở vị trí trung tâm, đặc biệt thông qua các dự án nhà ở xã hội - nơi hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng chục nghìn gia đình.

Người sáng lập Kim Oanh Group - bà Đặng Thị Kim Oanh và ông Nguyễn Thuận đều xuất thân từ vùng đất cố đô Huế. Vì vậy, trong chiến lược phát triển dài hạn, ban lãnh đạo tập đoàn luôn dành sự quan tâm đối với quê hương.

Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Kim Oanh cho biết: “Bên cạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng về cố đô Huế, Kim Oanh Group cũng đặt mục tiêu sẽ phát triển các dự án tại Huế, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương mình”.

Đoàn lãnh đạo TP Huế và ban lãnh đạo Kim Oanh Group tại nhà bán hàng dự án K-Home New City (Ảnh: Kim Oanh Group).

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động kinh tế, Kim Oanh Group còn tích cực đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội. Cũng trong ngày 21/3, ban lãnh đạo tập đoàn và đoàn lãnh đạo TP Huế đã cùng tham dự chương trình Gặp mặt mừng xuân Bính Ngọ 2026 của Hội đồng hương Huế tại TPHCM.

Tại chương trình, Kim Oanh Group đã trao tặng Hội đồng hương Huế số tiền 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương. Khoản đóng góp này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó sâu sắc của tập đoàn đối với cộng đồng người Huế, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo TP Huế tại Kim Oanh Group không chỉ là dịp trao đổi kinh nghiệm trong phát triển đô thị, mà còn khẳng định uy tín và vị thế của Kim Oanh Group trong lĩnh vực bất động sản, từ phân khúc khu đô thị cao cấp cho đến các dự án nhà ở xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để mở ra những định hướng phát triển và cơ hội để doanh nghiệp đóng góp giá trị nhiều hơn nữa trong tương lai, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng những đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.