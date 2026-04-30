Lãi suất tối đa 6%/năm tạo sự an tâm cho nhà đầu tư Vincom Collection Bazaar

Bến đỗ giúp nhà đầu tư vững vàng trong giai đoạn lãi suất vay tăng

Mặt bằng lãi suất cho vay bắt đầu có sự phân hóa từ cuối tháng 10/2025. Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Quang Huy chỉ rõ, mức lãi cao chỉ mang tính cục bộ và dự báo, mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định trở lại trong thời gian tới.

Từ góc độ đầu tư, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản (BĐS), cho rằng trong bối cảnh lãi suất biến động, người mua ở hoặc đầu tư dài hạn sẽ ít bị ảnh hưởng. Ông Lượng cho rằng việc chờ lãi suất giảm không phải là chiến lược tối ưu.

Tâm lý này cũng được ghi nhận tại Đông Bắc Hà Nội khi nhiều nhà đầu tư vẫn mạnh tay xuống tiền với dòng sản phẩm Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate.

“Không thể vì biến động ngắn hạn mà bỏ qua lợi nhuận lâu dài”, anh Xuân Trường, một nhà đầu tư tại Hà Nội, lý giải.

Vincom Collection Bazaar đang áp dụng chính sách khóa trần lãi suất 6%/năm kéo dài 5 năm (Ảnh: CĐT).

Cũng theo anh Trường, sức hút của Vincom Collection Bazaar tại thời điểm này còn đến từ chính sách khóa trần lãi suất tối đa chỉ 6%/năm trong 5 năm cho người mua nhà từ 20/4 đến 20/7. Với các khoản vay 18-36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi, khách hàng tiếp tục được hỗ trợ thêm 2 năm với trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất sẽ do Vinhomes chi trả.

Điều này cũng tạo ra hiệu ứng tích cực với thị trường, bởi khi nhà đầu tư vừa được trợ lực, vừa được bảo vệ an toàn tài chính trước mọi biến động, các giao dịch sẽ được thúc đẩy, thanh khoản nói chung sẽ được bảo toàn.

Lựa chọn Vincom Collection Bazaar vào thời điểm này, khách hàng còn được chiết khấu 7,5% nếu thanh toán sớm; miễn phí dịch vụ lên tới 60 tháng; cam kết tiền thuê lên tới 35%/5 năm…

“Nếu biết tận dụng tổng hoà các chính sách, nhà đầu tư có thể tiết kiệm được tiền tỷ, vừa giúp tối ưu chi phí vốn, vừa sử dụng dòng tiền sẵn có hiệu quả hơn”, anh Xuân Trường nhấn mạnh.

Tiềm năng kinh doanh tại “phố hàng” thế hệ mới

Ngay cả khi không trực tiếp khai thác, chủ sở hữu vẫn được nhận cam kết tiền thuê lên tới 35%/5 năm, tương đương mức 7%/năm.

Còn nếu trực tiếp kinh doanh, nhà đầu tư sẽ có lợi thế, nhờ hàng loạt ưu điểm của Vincom Collection. Nổi bật nhất là thị trường tiêu thụ đã có thể khai thác ngay.

Thị trường này đến từ 60 triệu người tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) kế cận mỗi năm tham gia các triển lãm, sự kiện, nhạc hội… và hàng trăm nghìn lượt người qua lại đường Trường Sa mỗi ngày.

Dòng khách này sẽ tăng nhanh chóng và duy trì ổn định khi 40.000 cư dân Vinhomes Global Gate đang bắt đầu chuyển về sinh sống. Cùng với đó, cú hích hạ tầng giao thông gồm: sân bay Gia Bình vận hành cuối năm 2026 với công suất 50 triệu lượt khách/năm; cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành 2027; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã khởi công vào ngày 12/4, dự kiến về đích 2028, rút ngắn khoảng cách với các thủ phủ du lịch như Hạ Long, Yên Tử chỉ còn 23 phút…

Ga đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có điểm đầu đặt tại Vinhomes Global Gate (Ảnh: CĐT).

Hoạt động kinh doanh ở Vincom Collection Bazaar còn được hỗ trợ hiệu quả bởi quy hoạch, thiết kế chuẩn mực ngay từ giai đoạn ban đầu. Theo đó, các shop thương mại tách biệt hoàn toàn công năng ở, diện tích xây dựng lớn, mặt tiền mở rộng phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh.

Nỗi lo chỗ dừng đỗ phương tiện không tồn tại khi có tới 2 hầm đỗ xe với năng lực tiếp nhận tới hơn 1.800 ô tô và gần 2.600 xe máy. Các bãi đỗ thuận tiện, liền kề các trục đường chính và kết nối trực tiếp các tiện ích lớn của Vinhomes Global Gate, dẫn dắt dòng khách tự nhiên qua toàn bộ khu thương mại.

Vincom Collection Bazaar được tổ chức cơ cấu ngành hàng chuyên biệt theo concept (ý tưởng) “Phố hàng 2.0”. Mỗi tuyến phố gợi nhắc ký ức đô thị nghìn năm, nhưng được lập trình như một hệ sinh thái thương mại - trải nghiệm hoàn chỉnh. Song song, các sự kiện văn hoá, giải trí sẽ được tổ chức định kỳ hàng ngày, hàng tuần, vào những dịp lễ lớn tạo ra “đặc sản tinh thần” vừa gia tăng trải nghiệm, vừa giữ chân khách hàng lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Vincom Collection Bazaar theo concept “Phố hàng 2.0” - một phiên bản nâng cấp của không gian phố nghề truyền thống (Ảnh: CĐT).

Dự kiến bàn giao từ tháng 10/2027, các căn Vincom Collection Bazaar khi đi vào vận hành sẽ có ngay dòng khách khổng lồ, trong khi vẫn còn trong giai đoạn được hỗ trợ lãi suất. Đây cũng là thời điểm “sóng” hạ tầng sẽ thiết lập mặt bằng giá trị mới cho bất động sản khu vực, mang lại lợi nhuận kép cho nhà đầu tư.