Kinh tế tiện lợi: Cơ hội vàng cho shophouse khối đế phía Nam trung tâm Đà Nẵng

Khi tiện lợi trở thành tiêu chuẩn sống

Khảo sát của Euromonitor International xác định “Convenience” - sự tiện lợi là một trong 10 xu hướng tiêu dùng tăng trưởng hàng đầu trên toàn cầu. Công ty công nghệ Salsify (Mỹ) cũng nhận định “kinh tế tiện lợi” đang định hình lại thị trường, khi người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng có thể tiếp cận sản phẩm, dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Bắt nhịp xu hướng sống “All-in-one”, shophouse khối đế góp phần mang lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ ở tầng lớp trí thức, nhân sự văn phòng và các gia đình trẻ đô thị - nhóm ưu tiên lối sống “all-in-one” (tất cả trong một) với mọi tiện ích thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng, siêu thị mini, phòng gym, spa, trường học, bệnh viện… trong bán kính vài bước chân.

Sự dịch chuyển này cũng thay đổi tiêu chuẩn an cư: bên cạnh vị trí và diện tích, cư dân ngày càng coi trọng hệ sinh thái tiện ích đáp ứng nhu cầu thường nhật ngay tại nơi ở.

Hệ sinh thái tiện ích trọn vẹn trở thành tiêu chuẩn an cư mới (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

Nhu cầu trải nghiệm dịch vụ tại chỗ đang mở ra dư địa lớn cho shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ. Khi cộng đồng cư dân hình thành, nhu cầu về các dịch vụ thiết yếu (thực phẩm đồ uống, bán lẻ, sức khỏe, giáo dục...) gia tăng mạnh.

Theo nghiên cứu từ một Đại học ở Mỹ, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại khu vực có thể đi bộ cao hơn 75% so với khu vực phụ thuộc ô tô, tỷ lệ lấp đầy tốt hơn và khách hàng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn tới 15%.

Tại những khu đô thị và tổ hợp căn hộ mới, khi tầng lớp cư dân có lối sống hiện đại chiếm đa số thì mỗi nhu cầu thường nhật của cư dân, từ bữa ăn đến buổi tập luyện, đều trở thành một “điểm chạm” thương mại. Điều này cho thấy sức hút của shophouse khối đế: vừa sở hữu tệp khách hàng nội khu, vừa kinh doanh tạo dòng tiền thực, qua đó gia tăng giá trị tài sản.

Triển vọng đầu tư tại Nam trung tâm Đà Nẵng

Cộng đồng cư dân tương lai với nhu cầu tiêu dùng thực đảm bảo dòng tiền bền vững cho shophouse khối đế (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

Bắt nhịp xu hướng trên, 150 shophouse khối đế tại Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower ra đời nhằm hoàn thiện hệ sinh thái “all-in-one” do Sun Group kiến tạo ở phía Nam trung tâm Đà Nẵng.

​Với số lượng hữu hạn chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản phẩm toàn dự án (50 căn tại Spana Tower, 62 căn tại Cora Tower và 38 căn tại S-Light Tower), các shophouse này sở hữu lợi thế đón trọn tệp khách nội khu. Thói quen chi tiêu thường xuyên của cộng đồng cư dân dự kiến sẽ hình thành nguồn doanh thu ổn định cho nhà đầu tư.

Thiết kế mặt kính lớn và trần cao 7m giúp shophouse dễ dàng tùy biến cho nhiều mô hình kinh doanh (Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property).

​Bên cạnh đó, thiết kế mặt kính lớn cùng chiều cao trần 7m cho phép gia chủ dễ dàng phân chia thành 2 tầng riêng biệt, khai thác linh hoạt công năng. Kết hợp hệ thống kỹ thuật đạt chuẩn sẵn sàng vận hành ngay khi bàn giao, chủ sở hữu có thể linh hoạt tùy biến không gian thành nhiều mô hình kinh doanh: F&B, siêu thị mini, spa, phòng khám, trường mầm non… ​

Chiến lược bố trí mặt bằng của chủ đầu tư còn tạo ra lợi thế khai thác "kép". Sự phân bổ cân bằng giữa các căn hướng mặt đường lớn tại Hòa Xuân như Nguyễn Phước Lan, Nguyễn Đình Thi, 29/3… và các căn hướng nội khu giúp dự án khai thác hai tệp khách: dòng khách vãng lai và cộng đồng cư dân.

​Cả 3 tổ hợp căn hộ đều tọa lạc tại những vị trí đắc địa, kề cận lõi trung tâm Đà Nẵng và chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến cầu Rồng, biển Mỹ Khê hay sân bay quốc tế. Nơi đây không chỉ quy tụ giới trí thức, chuyên gia, dân nhập cư, mà còn là tọa độ trung chuyển của khách du lịch trên hành trình khám phá Ngũ Hành Sơn, Hội An hay Mỹ Sơn.

Cách sân bay quốc tế 10 phút di chuyển, bộ ba tổ hợp căn hộ Sun Group thu hút khách du lịch, giới trí thức, chuyên gia nước ngoài đến Đà Nẵng (Ảnh: Ánh Dương).

Với vị trí đắc địa và thiết kế linh hoạt trong quần thể “All-in-one”, shophouse khối đế có thể kinh doanh quanh năm, không phụ thuộc mùa du lịch. Các chính sách bán hàng linh hoạt cho dòng bất động sản này như giãn tiến độ thanh toán 48 tháng, hỗ trợ lãi suất 24 tháng…, cũng đem lại cơ hội đầu tư tiềm năng tại trung tâm phát triển mới của Đà Nẵng.

Cơ hội vàng cho shophouse khối đế tại Nam trung tâm Đà Nẵng.

“Khi tiêu chuẩn bất động sản thương mại không chỉ dừng ở việc tìm một vị trí có nhiều người qua lại mà phải là nơi khách hàng đã hiện hữu và quay trở lại mỗi ngày thì shophouse khối đế tại Spana, Cora và S-Light Tower sẽ là một trong những lựa chọn đáng chú ý cho nhà đầu tư”, đại diện Công ty Nhật Khang Realty nhấn mạnh.