Kim Oanh Group giới thiệu One Era, khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới tại Đông Bắc TPHCM

Sự kiện giới thiệu One Era diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi hạ tầng liên vùng, không gian đô thị mở rộng và nhu cầu sống của cư dân hiện đại cùng thay đổi mạnh mẽ.

Trong hơn ba thập kỷ phát triển, thành phố đã nhiều lần chứng kiến những cột mốc hạ tầng mở đường cho sự hình thành của các khu đô thị tiêu biểu. Khi trục Nam phát triển, Phú Mỹ Hưng trở thành một hình mẫu đô thị mới. Khi khu Đông được kết nối mạnh mẽ hơn, Thủ Thiêm và TP Thủ Đức cũ dần định hình vai trò trung tâm mới. Hiện nay, với sự dịch chuyển của hạ tầng về phía Đông Bắc, nơi đây đang đứng trước cơ hội tiếp tục là cực tăng trưởng chiến lược của TPHCM.

Tọa lạc tại tâm điểm kết nối của Đông Bắc TPHCM, One Era sở hữu lợi thế khi nằm giữa các trục hạ tầng chiến lược như Quốc lộ 13 đang mở rộng, Vành đai 3 dự kiến thông xe trong năm 2026, trục Nguyễn Thị Minh Khai và tuyến kết nối Mỹ Phước - Tân Vạn thông qua trục đường xuyên qua dự án.

Song hành với đường bộ, hai tuyến metro tương lai hứa hẹn tạo nên nhịp kết nối đa tầng, đưa One Era vào vị thế đón đầu dòng dịch chuyển dân cư, chuyên gia và nhu cầu nâng cấp chất lượng sống tại Đông Bắc TPHCM.

Với quy mô khoảng 50ha, One Era được định vị là khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới tại Đông Bắc TPHCM với ba trụ cột: thông minh, năng động và bền vững. Dự án phát triển theo mô hình đô thị - nơi quy hoạch, công nghệ, thiên nhiên và trải nghiệm sống được tổ chức thành một hệ sinh thái thống nhất.

Tại đây, mỗi không gian được thiết kế để phục vụ đời sống thật của cư dân, từ di chuyển, học tập, mua sắm, vui chơi, vận động đến kết nối cộng đồng. Đại lộ xuyên tâm nội khu rộng 25m giữ vai trò như xương sống liên kết toàn khu, góp phần định hình một nhịp sống linh hoạt, nơi công việc, gia đình và trải nghiệm sống cùng được cân bằng trong tổng thể hài hòa.

Bên cạnh tầm nhìn quy hoạch, One Era còn được ghi nhận bởi hệ thống chứng nhận và giải thưởng. Dự án đạt chứng nhận Fitwel 3-Star Community Site, cấp độ cao nhất dành cho cộng đồng chú trọng sức khỏe và chất lượng sống. Đồng thời, One Era cũng đạt chứng nhận EDGE cho nhà bán hàng và nhà mẫu, cùng các giải thưởng nổi bật như PropertyGuru Asia Property Awards và Best of the Best Awards, góp phần khẳng định vị thế của một khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới tại TPHCM.

Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt Nizi - “Nếp nhà rực rỡ”, bộ sưu tập thấp tầng giới hạn đầu tiên của One Era. Tên gọi Nizi gợi nhắc đến hình ảnh cầu vồng, biểu tượng của những sắc màu cùng hiện diện và hòa hợp. Từ cảm hứng đó, Nizi được phát triển như một không gian sống dành cho cư dân thế hệ mới, nơi mỗi gia đình có thể gìn giữ nhịp sống riêng, nuôi dưỡng những giá trị thân thuộc và cùng nhau tạo nên một đời sống rực rỡ trong cộng đồng One Era.

Các sản phẩm nhà phố và nhà phố thương mại tại Nizi được đặt trong hệ tiện ích phục vụ trực tiếp nhu cầu sống của gia đình hiện đại. Từ Cầu Kén Vàng biểu tượng, AEON Shopping Center, hệ công viên nội khu, trường mầm non và trường liên cấp quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khoẻ, đến lợi thế kế cận công viên trung tâm rộng 42ha của khu vực, mỗi điểm chạm đều góp phần hình thành một nhịp sống thuận tiện, đủ đầy và dễ hình dung.

Buổi sáng, cha mẹ thong thả đưa con đến trường ngay trong nội khu; buổi chiều, trẻ nhỏ vui chơi tại công viên, gia đình dạo bước qua Cầu Kén Vàng, mua sắm tại AEON Shopping Center và trở về nhà trong một hành trình gọn gàng, giàu cảm xúc.

Trong bối cảnh thị trường đang nghiêng mạnh về nguồn cung cao tầng, sự xuất hiện của Nizi - “Nếp nhà rực rỡ” mang ý nghĩa đặc biệt. Nhà phố và nhà phố thương mại tại One Era là dòng sản phẩm thấp tầng gắn liền đất trong một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, phù hợp với nhu cầu ở thực, tích sản và khai thác thương mại.

Với quỹ căn thấp tầng giới hạn, Nizi trở thành cơ hội dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản giàu giá trị sống và có tiềm năng tích lũy dài hạn tại Đông Bắc TPHCM.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “One Era được phát triển với mong muốn thiết lập một nơi cư dân có thể tìm thấy sự vững vàng trong lựa chọn sống và sự tự tin để bước vào một giai đoạn mới. Việc giới thiệu bộ sưu tập thấp tầng Nizi trong giai đoạn đầu tiên thể hiện định hướng bắt đầu từ những nhu cầu gần gũi nhất của đời sống gia đình, từ nơi ở, trường học, công viên, mua sắm đến cộng đồng. Giá trị của một khu đô thị được thể hiện rõ nhất khi cư dân có thể nhìn thấy cuộc sống mình mong muốn trong đó”.