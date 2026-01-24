Kiến trúc Champa đương đại của Charmora City: Khi văn hóa trở thành giá trị đầu tư

Trong dòng chảy phát triển đô thị toàn cầu, văn hóa bản địa đang trở thành yếu tố tạo dấu ấn và giá trị bền vững của kiến trúc. Nếu Phuket (Thái Lan) nổi tiếng với dãy nhà Sino-Portuguese lưu giữ lịch sử giao thoa, hay Chiang Mai với tinh thần Lanna cổ đại trong từng tỷ lệ kiến trúc, thì tại Nhật Bản, Kyoto là minh chứng cho sự tiếp nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Văn hóa bản địa đang trở thành yếu tố tạo dấu ấn và giá trị bền vững của kiến trúc (Ảnh: CĐT).

Còn tại Việt Nam, không ít khu đô thị mới đang rơi vào tình trạng thiếu bản sắc và nhanh lỗi thời. Trong bối cảnh đó, đảo Nam thuộc “thành phố đảo quốc tế” Charmora City do Sun Group phát triển được chú ý khi lựa chọn di sản Champa làm nền tảng, định hình ngôn ngữ thiết kế, nơi các giá trị kiến trúc và văn hóa địa phương được chắt lọc và thể hiện xuyên suốt trong từng dòng sản phẩm, tạo nên một tổng thể giàu bản sắc riêng.

Những dãy phố mang tinh thần Champa đương đại

Thoát khỏi sự ngột ngạt của những dãy phố bê tông thường thấy, Đảo Nam mang nhịp điệu khoáng đạt của một không gian sống sinh thái và giàu trải nghiệm.

Theo định hướng thiết kế, các dòng sản phẩm thấp tầng tại đây, từ boutique shophouse, townhouse đến biệt thự tứ lập, song lập và đơn lập, đều sở hữu mặt tiền rộng tối thiểu 7,5m. Tỷ lệ này tạo nên những tuyến phố có khoảng thở, vừa tôn lên dáng vẻ bề thế của kiến trúc, vừa thuận lợi cho nhiều công năng sử dụng.

Kiến trúc thấp tầng Đảo Nam là sự giao thoa giữa văn hóa Champa, nét Pháp thanh lịch và tinh thần hiện đại (Ảnh: CĐT).

Ngôn ngữ kiến trúc tại Đảo Nam không đi theo lối tái hiện Champa nguyên bản, mà là sự phối trộn có chủ đích, giữa niềm tin tín ngưỡng của văn hóa Champa, nét thanh lịch của kiến trúc Pháp cổ và tinh thần tối giản của kiến trúc hiện đại, giúp tổng thể giữ được sự gọn gàng, ít lỗi mốt.

Sự giao thoa này hướng đến một tổng thể hài hòa với địa thế sông nước bao quanh bốn bề, không gian xanh mát trên đảo. Từ nền tảng đó, các dãy phố tại Đảo Nam được định vị như một tài sản linh hoạt: vừa an cư, vừa có thể tích hợp các mô hình kinh doanh dịch vụ hay lưu trú, mà vẫn giữ được giá trị thẩm mỹ và sự riêng tư.

“Charmora City thuyết phục tôi ở chỗ đây không chỉ là tài sản đầu tư, mà là nơi để gia đình quay về mỗi năm vài tháng. Bởi vậy ngôi nhà phải vừa có gu vừa hài hòa với cảnh quan sinh thái, khí hậu dễ chịu của Nha Trang. Thời gian không ở thì cho thuê lại, mà công suất và giá thuê ở đây đều rất tốt nhờ lượng khách du lịch ổn định”, anh Đào Đình Vũ (Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ.

Không gian xanh mát trên thế đất sông nước bao quanh nâng tầm giá trị sống tại Đảo Nam (Ảnh: CĐT).

Những toà nhà kiêu hãnh giữa phố biển Nha Trang

Nếu những dãy phố thể hiện tinh thần Champa đương đại trong cấu trúc không gian thấp tầng, thì The Onsen kể câu chuyện ấy bằng hình thái biểu tượng. Ba tòa tháp The Onsen được phát triển với tầm nhìn trở thành một “landmark” (điểm nhấn) mới của Nha Trang, với tầm nhìn "panorama" (toàn cảnh) bao trọn sông núi biển hay pháo hoa rực rỡ từ các show diễn ở đảo Trung - Charmora City.

Cảm hứng thiết kế của The Onsen bắt nguồn từ chất liệu và những lớp trầm tích trong di sản văn hóa địa phương. Từ khối đế vững chắc mang tinh thần kiến trúc Chăm, công trình vươn dần lên đỉnh tháp bằng những đường nét thanh thoát của ngôn ngữ hiện đại, tạo nên một chuyển tiếp mềm mại giữa quá khứ và hiện tại. Tổng thể được hình dung như cổng chào mang tính biểu tượng, nơi các lớp thời gian cùng đối thoại trong một hình khối kiến trúc thống nhất.

Khối đế mang tinh thần kiến trúc Chăm tạo nên nền tảng biểu tượng cho The Onsen (Ảnh: CĐT).

Tinh thần duy mỹ của The Onsen còn thể hiện qua vật liệu: sơn hiệu ứng trắng nhám tối giản, gam nâu trầm tạo độ ấm và đá tự nhiên vững chãi. Các đường lam chắn, phào chỉ sắc champa hoặc vàng được tiết chế tinh tế, kết hợp cùng hệ kính khổ lớn để tối ưu ánh sáng tự nhiên.

Hòa nhịp cùng các dãy phố, The Onsen góp phần hoàn thiện một bức tranh Champa đương đại thống nhất. Tư duy thiết kế này được “thổi hồn” bởi Broadway Malyan (Anh) - thương hiệu tư vấn thiết kế toàn cầu. Trong khi quy hoạch cảnh quan được chấp bút bởi Turenscape (Trung Quốc) - tên tuổi đề cao giải pháp “sống cùng thiên nhiên”, để mặt nước, mảng xanh và hệ công viên trở thành cấu phần chủ đạo của chất lượng sống.

The Onsen sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn sông núi biển và pháo hoa rực rỡ từ Đảo Trung (Ảnh: CĐT).

Khi kiến trúc kể được câu chuyện văn hóa, giá trị của bất động sản vì thế vượt ra ngoài phạm vi của một nơi ở, được bồi đắp theo thời gian với trải nghiệm sống đậm tính duy mỹ. Chính yếu tố đó kết hợp vị trí, khả năng khai thác kinh doanh, hệ tiện ích wellness đẳng cấp sẽ khẳng định giá trị dài hạn của Đảo Nam trong bức tranh phát triển của đô thị đảo Charmora City.