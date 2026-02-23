Khu tập thể 3 tầng được xây từ năm 1970 ở Hà Đông xập xệ, xuống cấp cỡ nào?

Theo kết luận của Sở Xây dựng Hà Nội, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (gồm 4 dãy nhà A, B, C, D) có 3 dãy nhà A, B, C được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp C, tức là khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác, sử dụng

Trong khi đó, dãy nhà D được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp B.

Một góc tại khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông (Ảnh: Thiên Khôi group).

Theo báo cáo của UBND phường Hà Đông, nhà D đã bị hư hỏng một trong số các kết cấu chính của công trình không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Sở Xây dựng Hà Nội kết luận khu tập thể 3 tầng ở phường Hà Đông thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023. Dãy nhà D thuộc khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Gần nhất, UBND phường Hà Đông tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể 3 tầng.

Theo UBND phường Hà Đông, khu tập thể có diện tích khoảng 11.700m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D cao 3 tầng. Mỗi tầng bố trí khoảng 15-16 căn hộ, tổng cộng 193 căn với khoảng 600 nhân khẩu đang sinh sống. Trong đó, các dãy A, B, C được xây dựng từ năm 1970; dãy D xây dựng năm 1985.

Theo phương án dự kiến, trên khu đất hiện hữu sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Tầng 1 được bố trí chức năng dịch vụ, thương mại và phòng gửi trẻ; từ tầng 2 đến tầng 4 là khu vực để xe, phòng gửi trẻ và phòng sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 5 đến tầng 34 là các căn hộ ở.

UBND phường Hà Đông cho biết toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể 3 tầng sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi công trình mới hoàn thành.

Về phương án bồi thường, đối với các căn hộ tầng 1, chủ sở hữu được bồi thường theo hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số bồi thường K từ 1 đến 1,5 lần diện tích ghi trong giấy chứng nhận.

Trong thời gian chờ tái định cư, các hộ dân tự lo chỗ ở tạm thời. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà tạm cư bằng tiền cho các chủ sở hữu theo quy định của thành phố.

Về tiến độ dự án, UBND phường Hà Đông dự kiến thời gian thực hiện là 51 tháng. Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư (3 tháng); chuẩn bị đầu tư (6 tháng); thực hiện dự án (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể 3 tầng) là 42 tháng. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.