Khu Đông Hà Nội: Cực tăng trưởng chiến lược trong tầm nhìn 2030-2045

Hạ tầng chiến lược và kịch bản bứt phá của khu Đông Hà Nội

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Chính phủ đã xác định khu vực phía Đông là trục phát triển đô thị hiện đại, gắn liền với các mô hình đô thị thông minh và sáng tạo.

Theo các chuyên gia, điểm tựa lớn nhất của khu Đông Hà Nội nằm ở hạ tầng. Trong vài năm gần đây, loạt công trình giao thông trọng điểm quy mô lớn liên tục được triển khai, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Cụ thể, mạng lưới các cây cầu lớn như Vĩnh Tuy (giai đoạn 2 đã thông xe), cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên đang đẩy nhanh tiến độ, hứa hẹn rút ngắn thời gian từ khu Đông vào trung tâm Hoàn Kiếm xuống dưới 15 phút.

Cầu Trần Hưng Đạo rộng 8 làn xe dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Theo kế hoạch, sẽ có 7 cây cầu vượt sông Hồng hoàn thành trong quý II/2027, góp phần phân bổ lại mật độ dân cư hai bên bờ sông Hồng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm và giảm tải cho các cầu hiện hữu.

Cùng với đó, việc khép kín đường Vành đai 3.5 và Vành đai 4 đã tạo ra một hành lang kinh tế thông suốt, kết nối Hà Nội với các cực tăng trưởng như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng. Hạ tầng liên kết vùng được xem là đòn bẩy đưa khu Đông tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế khu vực.

Theo quy hoạch giao thông Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tuyến Metro số 8 (Sơn Đồng - Dương Xá) sẽ chạy dọc theo đường Lý Thánh Tông, đóng vai trò huyết mạch kết nối phía Đông với phía Tây và khu vực trung tâm nội đô. Ngoài ra, việc quy hoạch các ga Metro gần các đại đô thị giúp giá trị bất động sản tại đây không ngừng gia tăng theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm).

Song song với hạ tầng hiện đại, đa kết nối, khu Đông hiện sở hữu hệ sinh thái tiện ích cao cấp, quy mô lớn bậc nhất Thủ đô với các đại siêu thị (Aeon Mall Long Biên, Savico Megamall), hệ thống giáo dục quốc tế (VinUni, Brighton College) và các bệnh viện và trung tâm y tế chất lượng cao.

Hanoi Oriental - Tâm điểm kết nối tại "trái tim" khu Đông

Đón đầu chu kỳ phát triển mới của Gia Lâm, Hanoi Oriental được giới quan sát đánh giá là một trong những dự án nổi bật tại khu vực trung tâm hành chính của khu vực.

Hanoi Oriental được đánh giá là dự án nổi bật của Gia Lâm năm 2026.

Tọa lạc trên đường Nguyễn Mậu Tài - trục giao thông huyết mạch của Gia Lâm, dự án sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp tới trung tâm hành chính, bệnh viện đa khoa cùng nhiều cơ quan trọng yếu của khu vực. Từ vị trí này, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển vào lõi Thủ đô thông qua các cây cầu hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống metro trong quy hoạch.

Không chỉ sở hữu vị trí tâm điểm khu Đông, Hanoi Oriental còn là giao điểm liên kết giữa Thủ đô với các trung tâm công nghiệp trọng điểm của vùng kinh tế phía Bắc như: Bắc Ninh, Hưng Yên, đồng thời dễ dàng tiếp cận các đầu mối kinh tế - cảng biển lớn như Hải Phòng và Quảng Ninh thông qua hệ thống vành đai và các tuyến cao tốc liên vùng. Nhờ đó, Hanoi Oriental không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân Hà Nội mà còn thu hút nhóm cư dân làm việc tại các tỉnh thành lân cận.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông, Gia Lâm được xem là khu vực có tốc độ tăng giá đáng kể.

Trước bối cảnh đó, Hanoi Oriental với lợi thế nằm trên trục kết nối trung tâm, được giới quan sát đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đầu tư của thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội trong năm 2026.