Khu đô thị nghỉ dưỡng 600 tỷ đồng chưa được giao đất, bị bỏ hoang nhiều năm

Lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Huế cho biết chủ đầu tư dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế (tại phường Thuận An) đang lập nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan chức năng sẽ tham mưu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cho phép nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo, thi công dự án trong thời gian tới.

Một phần dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế nằm bên bờ Phá Tam Giang và biển Phú Thuận (Ảnh: Vi Thảo).

Năm 2008, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu đô thị nghỉ dưỡng nêu trên cho Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam.

Dự án có tổng diện tích hơn 72ha, nằm dọc Quốc lộ 49B, ngay bên bờ phá Tam Giang và bãi biển Phú Thuận, nay thuộc địa bàn phường Thuận An, tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng. Dự án gồm các khu nghỉ dưỡng cao cấp, cụm công trình công cộng, dịch vụ thương mại và khu tái định cư.

Theo phê duyệt, giai đoạn 1 khu đô thị nghỉ dưỡng sẽ hoàn thành trong năm 2012-2015; giai đoạn 2 kết thúc vào năm 2017.

Đến nay chủ đầu tư mới xây dựng một phần hạ tầng kỹ thuật ven phá Tam Giang, đường giao thông ven biển. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã xây dựng phần thô 10 công trình mẫu.

Từ năm 2012 đến nay, toàn bộ dự án bị bỏ hoang, khiến chính quyền địa phương và người dân bức xúc.

Các công trình biệt thự nằm ẩn khuất bên trong rừng dương ven biển phường Thuận An (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều hạng mục của các công trình nhà mẫu đã xuống cấp, môi trường nhếch nhác. Bên trong các khu nhà bỏ hoang, người dân địa phương tận dụng làm nơi bảo quản ngư cụ, chăn thả gia súc.

Đại diện Sở Tài chính thành phố Huế cho biết dự án chậm tiến độ là do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư chưa quyết liệt trong giải quyết các thủ tục đất đai, quy hoạch… Đến nay, khu du lịch nghỉ dưỡng chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác bên trong dự án khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp (Ảnh: Vi Thảo).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, năm 2015, chủ đầu tư đã kiến nghị điều chỉnh giảm quy mô dự án xuống còn hơn 30ha và đã được chấp thuận.

Tuy nhiên, chủ đầu tư tiếp tục chậm triển khai nên đến năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) quyết định đưa Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế vào danh mục các dự án có chế độ giám sát đặc biệt.

Đầu năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu thu hồi dự án trên. Một năm sau, chủ đầu tư lại có văn bản, mong muốn tiếp tục hoàn thiện dự án và đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết.