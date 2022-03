Khu đô thị du lịch và nghỉ dưỡng Hồ Suối Giai, Đồng Phú, Bình Phước

Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Hồ Suối Giai (huyện Đồng Phú) (Ảnh: Sun Group).

Dự án Khu đô thị du lịch phía Tây Hồ Suối Giai, Đồng Phú, Bình Phước do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đề xuất với diện tích dự kiến hơn 5.900ha. Dự án tọa lạc tại vị trí đối trọng với Becamex Đồng Phú 6300ha, vì vậy, đây hứa hẹn sẽ là khu đô thị vệ tinh của tỉnh Bình Phước trong tương lai.

Bình Phước là địa bàn có chiến lược quan trọng, có khả năng kết nối các tỉnh Tây Nguyên với TPHCM và vùng Đông Nam Bộ. Bình Phước có điều kiện để phát triển toàn diện, nhanh chóng, bền vững trong cả công nghiệp, nông nghiệp và các dịch vụ đi theo. Vì vậy, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực cho các tuyến cao tốc, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất về hạ tầng giao thông của Bình Phước để tỉnh có thể phát triển nhanh, xanh và hiệu quả.

Bất động sản Bình Phước có nhiều tiềm năng phát triển (Ảnh: Sun Group).

Dù gặp khó khăn do tác động của Covid-19 và vướng mắc về pháp lý, song thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng để phát triển. Đó là lý do, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty Cổ phần Phúc An Khang Chơn Thành cùng nhiều nhà đầu tư khác đã đề xuất các dự án khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng lớn tại tỉnh thành này.

Sự phát triển nhanh và mạnh các dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành du lịch. Ngoài những mô hình truyền thống như phòng nghỉ, bungalow, biệt thự biển, biệt thự trên đồi thì ngày càng có nhiều mô hình mới xuất hiện, bao gồm: condotel, mini hotel, shophouse,…

Để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tổ hợp du lịch cần phải hội tụ được nhiều hoạt động như vui chơi, mua sắm, thư giãn để mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch phía Tây Hồ Suối Giai, Đồng Phú, Bình Phước sẽ chú trọng vào việc thiết kế không gian cùng nhiều dịch vụ, tiện ích đa dạng như khu vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, thể thao,….

Sun Group lên kế hoạch để xây dựng Khu đô thị du lịch Hồ Suối Giai và Tây Hồ Bà Mụ (huyện Đồng Phú) vì mục tiêu phục vụ sức khỏe cộng đồng (Ảnh: Sun Group).

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) cũng lên kế hoạch để chủ động áp dụng các giải pháp kinh doanh nhằm thích ứng với hình thức mới.

Đơn vị thúc đẩy và tập trung phát triển nội địa, chuẩn bị mọi điều kiện, nguồn lực để đảm bảo sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trong tương lai, các dự án bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng tại Việt Nam cũng dần hướng tới mục tiêu phục vụ vì sức khỏe và kết nối con người.