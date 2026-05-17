Khu đô thị Bắc Sài Gòn đón sóng hạ tầng phía Bắc TPHCM

Tương quan hạ tầng và giá trị bất động sản toàn quốc

Trong chu kỳ phát triển mới của thị trường địa ốc, hạ tầng giao thông tiếp tục đóng vai trò động lực thúc đẩy giá trị bất động sản. Thực tế cho thấy, nơi nào xuất hiện công trình giao thông chiến lược, nơi đó nhanh chóng hình thành mặt bằng giá mới.

Tại TPHCM, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường bất động sản dọc hành lang tuyến.

Tại Hà Nội, tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông cùng các tuyến vành đai góp phần thúc đẩy giá bất động sản khu Tây và phía Nam Thủ đô tăng. Trong khi đó, hệ thống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cũng tạo cú hích lớn cho thị trường Hạ Long và Vân Đồn.

Theo giới đầu tư, giá trị bất động sản hiện đại không còn phụ thuộc vào khoảng cách địa lý mà được đo bằng thời gian di chuyển. Những khu vực có khả năng kết nối nhanh tới trung tâm kinh tế hoặc khu công nghiệp thường sở hữu tính thanh khoản cao và dư địa tăng giá bền vững.

Tọa độ chiến lược giữa thủ phủ công nghiệp và mạng lưới logistics liên vùng

Đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng vốn theo hạ tầng, KĐT Bắc Sài Gòn nổi lên như một tọa độ chiến lược tại cửa ngõ phía Bắc TPHCM. Dự án được quy hoạch trên diện tích 41,9ha, mặt tiền ĐT741 và gần nút giao cao tốc TPHCM - Chơn Thành.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc có tổng vốn đầu tư hơn 17.400 tỷ đồng và dự kiến khởi công vào đầu năm 2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bình Dương, Bình Phước về trung tâm TPHCM xuống dưới 60 phút.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, dự án còn nằm trong vùng lõi công nghiệp với mạng lưới các khu công nghiệp như VSIP 2, VSIP 3, Mỹ Phước, Bàu Bàng và KCN Tân Bình. Trong bán kính di chuyển ngắn, cư dân và chuyên gia có thể kết nối nhanh đến các trung tâm sản xuất và logistics của khu vực.

Khu đô thị Bắc Sài Gòn án ngữ ngay mặt tiền ĐT 741 và nút lên cao tốc TPHCM - Chơn Thành chiến lược (Ảnh: Phương Trường An).

Việc nằm liền kề Khu công nghiệp Tân Bình với quy hoạch khoảng 1.000ha được xem là yếu tố tạo lực cầu ở thực bền vững cho dự án.

Ngoài yếu tố an cư, giới đầu tư đánh giá khu vực phía Bắc Bình Dương đang sở hữu lợi thế lớn về quỹ đất và dư địa tăng giá khi mặt bằng giá tại Thuận An, Dĩ An đã tăng đáng kể trong nhiều năm qua.

Tiên phong mô hình khu đô thị compound (khép kín) với hơn 39 tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một)

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, KĐT Bắc Sài Gòn còn được định hướng phát triển theo mô hình đô thị compound tích hợp, hướng đến cộng đồng cư dân chuyên gia và gia đình trẻ.

Theo đại diện Phương Trường An Group, dự án dự kiến cung cấp 2.760 sản phẩm với diện tích linh hoạt 75 - 120m². Hệ thống hạ tầng nội khu được đầu tư đồng bộ với điện âm, nước máy, đường nội bộ rộng thoáng và chuỗi hơn 39 tiện ích.

Điểm nhấn của dự án là công viên trung tâm rộng hơn 10.000m² cùng các tiện ích như hồ bơi, khu BBQ, sân thể thao, vườn cảnh quan và khu sinh hoạt cộng đồng. Chủ đầu tư cũng dành quỹ đất cho trường học và khu y tế nhằm đáp ứng nhu cầu lâu dài của cư dân.

Sự xuất hiện của các dự án đô thị quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực Phước Hòa, nơi trước đây chủ yếu phát triển dân cư tự phát và thiếu hụt tiện ích đồng bộ.

Sự kiện "Hành trình về phương Bắc - Đánh thức miền giá trị" ngày 9/5 là bước ngoặt quan trọng cho dự án Khu đô thị (KĐT) Bắc Sài Gòn, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Phương Trường An Group trong việc kiến tạo đô thị chuẩn chuyên gia tại cửa ngõ phía Bắc (Ảnh: Phương Trường An).

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư đang ưu tiên các sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực và hạ tầng hiện hữu, KĐT Bắc Sài Gòn được quan tâm nhờ mức giá còn tương đối cạnh tranh. Hiện dự án được giới thiệu từ 1,139 tỷ đồng mỗi nền cùng chính sách thanh toán linh hoạt.

Theo nhiều chuyên gia, khi cao tốc TPHCM - Chơn Thành hoàn thiện, khu vực phía Bắc TPHCM sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics và đô thị. Trong xu hướng đó, những dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, quy hoạch bài bản và hệ tiện ích đồng bộ sẽ có nhiều cơ hội gia tăng giá trị trong dài hạn.