Khu đất cỏ cây mọc um tùm ở Nha Trang được đấu giá gần 720 tỷ đồng

Ngày 26/3, lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa xác nhận, cơ quan này đã ban hành thông báo về việc nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê đối với ông N.X.T. (trú tại Hà Nội) - người trúng đấu giá khu đất tại địa chỉ 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khu đất có tổng diện tích hơn 3.600m2, thời hạn thuê 50 năm. Tổng số tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian này, trả một lần là gần 720 tỷ đồng. Mục đích sử dụng là xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp.

Vị trí khu đất nằm sát Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Theo hồ sơ, năm 2008, một công ty doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội trúng đấu giá khu đất 48-48A đường Trần Phú. Đến năm 2011, tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định công ty không triển khai các thủ tục đầu tư tại khu đất 48-48A đường Trần Phú nên đã thu hồi và tổ chức đấu giá rộng rãi, công khai để lựa chọn nhà đầu tư mới.

Trong quá trình tổ chức đấu giá, các hồ sơ, thủ tục phát sinh vướng mắc nên chưa thể thực hiện. Khu đất vì vậy bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ cây mọc um tùm.

Bên trong khu đất cỏ cây mọc um tùm (Ảnh: Trung Thi).

Đầu năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã kiểm tra thực địa, gợi mở hướng tháo gỡ khó khăn. Phó Thủ tướng gợi ý tỉnh Khánh Hòa có thể tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch hiện hành, sau đó hoàn trả số tiền mà nhà đầu tư trước đó đã nộp vào ngân sách.

Đến cuối tháng 11/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 48-48A đường Trần Phú.