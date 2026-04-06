Không thi công lại, 2 dự án ven biển nghìn tỷ ở Gia Lai có thể bị thu hồi

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đốc thúc, giám sát tiến độ triển khai 2 dự án Laimian và Phương Mai Bay Resort tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án Laimian (tên cũ là Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh) do Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu làm chủ đầu tư. Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 và điều chỉnh vào các năm 2018, 2021.

Những căn biệt thự ngay sát biển thi công dang dở tại dự án Laimian (Ảnh: Doãn Công).

Qua các lần điều chỉnh, dự án được bổ sung hạng mục, mở rộng quy mô, tăng tổng vốn từ 1.365 tỷ đồng lên khoảng 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được gia hạn đến năm 2027.

Dự án có quy mô gần 113ha, định hướng phát triển khu du lịch biển cao cấp với các hạng mục khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng có tầm vóc quốc tế. Tuy nhiên, đến nay dự án mới triển khai khối lượng hơn 3.000 tỷ đồng rồi tạm dừng, nhiều hạng mục xây dựng dang dở.

Trong khi đó, dự án Phương Mai Bay Resort do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 30ha, tổng vốn 1.780 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng sinh thái biển tiêu chuẩn 5 sao.

Theo kế hoạch, dự án gồm 600 phòng khách sạn 5 sao, 600 phòng 4 sao và 166 biệt thự, triển khai từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2024. Tuy nhiên, sau gần 8 năm triển khai dự án chỉ xây 2 biệt thự mẫu, kè chắn cát bay, bãi đỗ xe, nhà ở nhân viên…, còn lại là bãi cát trống.

Sau nhiều năm triển khai, dự án Phương Mai Bay Resort cơ bản vẫn là bãi cát mênh mông (Ảnh: Doãn Công).

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động đối với dự án Phương Mai Bay Resort. Song, chủ đầu tư mong muốn tỉnh tạo điều kiện để tiếp tục triển khai và cam kết đến cuối năm 2027 sẽ xây dựng hoàn thiện, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Để tránh ảnh hưởng môi trường đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư 2 dự án Laimian và Phương Mai Bay Resort tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, chậm nhất trong tháng 6 phải triển khai thi công trên hiện trường. Nhà đầu tư phải thường xuyên báo cáo tiến độ, nêu rõ nguyên nhân chậm trễ. Trường hợp vi phạm, dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động, thu hồi theo quy định và nhà đầu tư không được khiếu nại.