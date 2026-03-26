Không phải vàng hay chứng khoán, nhà đầu tư chọn sản phẩm này vì “siêu chắc ăn”

Nhà đầu tư cân nhắc với các kênh đầu tư dễ làm “đau tim”

Chị Nguyễn Thị Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa cơ cấu lại toàn bộ danh mục tài sản cá nhân. Từng đổ vốn vào việc gom vàng tích trữ, chị thừa nhận bản thân đã gần như kiệt sức.

Giá vàng biến động, giao dịch không dễ dàng khiến chị cảm thấy việc phân bổ danh mục đầu tư là cần thiết. Để giải tỏa áp lực, nhà đầu tư này rút bớt vốn sang mua bất động sản cho thuê. Chị ưu tiên chọn những tài sản "nhìn thấy được", mang lại cảm giác an tâm và ổn định hơn.

"Căn hộ hiện cho thuê mang lại nguồn thu khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không phải căng thẳng theo dõi thị trường, dòng tiền vẫn đều đặn. Giá trị tài sản thì vẫn tăng nhẹ theo thời gian", chị Hiền chia sẻ.

Ông Lê Tuấn Anh, giám đốc phát triển dự án một công ty bất động sản, xác nhận xu hướng dòng vốn đang dồn về bất động sản. Vàng liên tục lập đỉnh và lên xuống thất thường, trở thành kênh tích sản nhiều hơn là đầu tư sinh lời. Người mua vàng hiện mất khá lâu để hoàn vốn. "Chứng khoán hấp dẫn nhưng xưa nay vẫn luôn tiềm ẩn các rủi ro mà ngay cả những chuyên gia tài chính lão làng cũng không thể nắm chắc phần thắng", ông Tuấn Anh phân tích.

Trái lại, bất động sản hướng tới nhu cầu ở thực lại chứng minh sức đề kháng vượt trội. Những dự án có giá trị thật, được phát triển bởi các nhà đầu tư có thế mạnh về xây dựng dự án phục vụ nhu cầu ở thật, khai thác thật, dự án có vị trí tốt, quy hoạch đồng bộ bài bản, thanh khoản cao và tạo ra giá trị hiện hữu, mang tính “chắc ăn” luôn là kênh đầu tư được cộng đồng nhà đầu tư săn lùng. Kết hợp đòn bẩy tài chính ưu đãi từ chủ đầu tư, rủi ro cho người mua được kiểm soát chặt chẽ.

Không chỉ chị Hiền, nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng đang chuyển hướng sang bất động sản có giá trị khai thác thực.

Anh Tùng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết từng đầu tư đất nền theo sóng, nhưng hiện đã thay đổi chiến lược. “Thị trường biến động, lướt sóng không còn dễ. Tôi ưu tiên tài sản có khả năng tạo dòng tiền trong tương lai, ở những khu vực có nhu cầu ở thật rõ ràng”, anh cho biết.

Sau thời gian tìm hiểu, anh chốt sẽ đầu tư vào dự án Noble West Lake Ha Noi đối diện Lotte Mall tại khu đô thị Ciputra. Dự án này do Sunshine Group phát triển, vừa được khởi công vào đầu tháng 3 năm nay. Dự án có quy mô tòa tháp cao 40 tầng, tọa lạc tại quỹ đất vàng cuối cùng của khu đô thị Ciputra và được kiến tạo với tầm nhìn trở thành tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc Branded Residences (bất động sản hàng hiệu).

Có kinh nghiệm đầu tư lâu năm, anh Tùng cho biết anh không đặt lợi nhuận ngắn hạn khi đầu tư dự án mà quan trọng là vị trí, quy hoạch và tiềm năng khai thác khi dự án đi vào vận hành. Các sản phẩm như trên được nhà đầu tư này đánh giá là hội tụ đầy đủ các yếu tố của một sản phẩm mang giá trị thực.

Đầu tiên là chất lượng thật đến từ nhà phát triển dự án; giá thật không bị đẩy giá bởi đầu cơ, không neo khách vào những kỳ vọng ảo; ở thật khi nhà phát triển dự án hướng tới không gian đô thị để cư dân khao khát trở về, gắn bó trọn đời bên cạnh tiện ích, công nghệ trong quản lý, vận hành.

Điều cốt lõi cuối cùng được anh nêu là dòng tiền thật khi dự án có vị trí đắc địa trong không gian hạ tầng tăng tốc, pháp lý rõ với tiến độ xây dựng đảm bảo nên tiềm năng tăng giá trên giá trị thật là hiện hữu, không lệ thuộc vào sóng thị trường.

Từng đầu tư sản phẩm của nhà phát triển trên, anh Tùng nêu bản thân anh chứng thực được điều đó. Đó cũng là lý do khi chọn đầu tư, anh để ý tới Noble West Lake Ha Noi. Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc, những dự án có nền tảng rõ ràng, dù chưa hoàn thiện, vẫn được nhiều nhà đầu tư cân nhắc nhờ khả năng kiểm soát rủi ro và kỳ vọng dòng tiền trong tương lai.

Khẩu vị thay đổi: Săn tài sản thực, tập trung vào giá trị thật

Hành vi của giới đầu tư địa ốc Việt Nam thời gian gần đây được cho là đã lột xác hoàn toàn. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Anh Quê chỉ ra cột mốc quý II/2022 đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt này.

Trước kia, đám đông mang tâm lý đánh cược, mong bất động sản tăng giá bằng lần. Họ chuộng lướt cọc, chấp nhận mua đất nền chưa ra sổ hay góp vốn chung cư “trên giấy”. Nhưng từ sau quý II/2022, xu hướng mua bất động sản để quản lý tài sản bùng nổ. Dòng tiền đổ dồn về các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM.

Thị trường bất động sản năm nay đang bước vào ngã rẽ hoàn toàn khác biệt. Ông Lê Tuấn Anh khẳng định, câu chuyện của năm 2026-2027 là thời của bất động sản ở thật, khai thác thật và thị trường sẽ không còn những nhịp tăng trưởng đột biến, ăn xổi như giai đoạn 2024-2025.

"Thị trường sẽ đi chậm lại. Thay vào đó là sự bình ổn và công bằng hơn cho tất cả những người tham gia", ông Tuấn Anh nhận định.

Nguồn cung dồi dào mang lại nhiều lựa chọn nhưng cũng giăng ra không ít vấn đề. "Sẽ có rất nhiều dự án khiến nhà đầu tư chôn vốn vì nhiều lý do. Việc lựa chọn một sản phẩm uy tín, an toàn, được phát triển bởi doanh nghiệp uy tín, sinh dòng tiền hàng tháng sẽ là ưu tiên sống còn", chuyên gia bày tỏ.

Doanh nghiệp muốn tồn tại bắt buộc phải thay đổi chiến lược. Các chủ đầu tư cần hoàn thiện pháp lý, phát triển sản phẩm cần tập trung vào phân khúc tạo ra hiệu quả đầu tư, đội ngũ bán hàng cũng phải chuẩn hóa để tư vấn minh bạch cho khách hàng.