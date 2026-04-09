Không gian sống tích hợp và cơ hội đầu tư tại Him Lam Thượng Phúc Legend

Đô thị tích hợp trở thành xu hướng

Sự phát triển của đô thị kéo theo yêu cầu cao hơn về môi trường sống. Người mua nhà ngày nay quan tâm nhiều đến không gian xanh, tiện ích chăm sóc sức khỏe và cộng đồng cư dân. Bất động sản vì thế không chỉ là nơi ở, mà còn gắn với phong cách sống và khả năng tích lũy tài sản. Trong xu hướng đó, mô hình đô thị tích hợp (all-in-one) đang dần trở nên phổ biến. Đây là loại hình phát triển đồng bộ nhiều chức năng trong cùng một khu đô thị, gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.

Thực tế cho thấy, các khu đô thị tích hợp thường ghi nhận tỷ lệ lấp đầy và mức độ sử dụng thực cao hơn so với các dự án đơn lẻ. Nguyên nhân đến từ khả năng hình thành cộng đồng cư dân sớm, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ nội khu. Cư dân được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, học tập, làm việc, giải trí mà không cần di chuyển xa, từ đó tạo sức hút tự nhiên. Mặt khác, các khu đô thị tích hợp thường được quy hoạch bài bản, đồng bộ, mang lại cảm giác an toàn và trải nghiệm sống đẳng cấp.

Ở góc độ đầu tư, loại hình này cũng được đánh giá có khả năng duy trì giá trị ổn định. Giá bất động sản tăng trưởng tỷ lệ thuận với quá trình đô thị hóa, hạ tầng và mật độ cư dân. Ngoài ra, việc lãi suất vay mua bất động sản neo cao từ đầu năm 2026 cũng khiến nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn. Dòng tiền dần dịch chuyển sang các tài sản có khả năng khai thác thực tế và nắm giữ dài hạn.

Him Lam Thượng Phúc Legend trong vùng lõi phát triển phía Nam Hà Nội

Tại Hà Nội, xu hướng giãn dân khỏi khu vực nội đô theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang mở ra cơ hội cho các khu vực ven đô. Trong đó, phía Nam Hà Nội được nhắc đến nhờ quỹ đất lớn và nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Trong bối cảnh đó, Him Lam Thượng Phúc Legend là một trong những dự án được quan tâm tại khu vực Thường Tín - cửa ngõ quan trọng phía Nam Thủ đô.

Được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, dự án được khởi công xây dựng hạng mục nhà ở từ ngày 26/3 và dự kiến bàn giao vào quý IV năm nay. Các hạng mục chính bao gồm khu shophouse thương mại, không gian xanh, khu thể thao và khu sinh hoạt cộng đồng. Cụ thể, dự án được trang bị 39 tiện ích nội khu bao gồm công viên cây xanh, không gian thể thao ngoài trời, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian giải trí - thư giãn cho mọi lứa tuổi. Trong đó, các khu vực thương mại gắn với shophouse tạo điều kiện cho cư dân vừa sinh sống, vừa kinh doanh, cho thuê, khai thác thương mại và dịch vụ.

Dãy shophouse giúp chủ sở hữu tạo nguồn thu ổn định khi cộng đồng cư dân đô thị đi vào vận hành (Ảnh: CĐT).

Song hành với giá trị sống, Him Lam Thượng Phúc Legend còn sở hữu lợi thế rõ rệt về vị trí. Đây là khu vực có quy hoạch chiến lược và thu hút đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm. Việc hưởng lợi từ các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cùng quy hoạch siêu ga Ngọc Hồi và sân bay thứ hai của Hà Nội giúp vị trí dự án được xem là điểm rơi trong chu kỳ tăng trưởng mới của khu Nam Hà Nội.

Dự án còn nằm trong khu vực quy hoạch thành phố thể thao Olympic với quy mô khoảng 16.000ha. Khi khu đô thị thể thao Olympic đi vào hoạt động, cư dân Him Lam Thượng Phúc Legend sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ sự hình thành cộng đồng cư dân và các hoạt động dịch vụ xung quanh.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án Won Direct, chủ đầu tư hiện đang hỗ trợ chính sách tài chính linh hoạt cho người mua. Theo đó, khách hàng có thể vay tới 70% giá trị sản phẩm, miễn toàn bộ lãi suất trong 12 tháng và ân hạn nợ gốc tối đa 24 tháng. Đơn giá sau chiết khấu từ 185 triệu đồng/m2 với pháp lý sở hữu lâu dài. Đây là một trong những ưu thế của dự án trong giai đoạn lãi suất vay ngân hàng tăng, đồng thời là sự cam kết của chủ đầu tư về tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự án.

