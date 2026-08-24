Không còn “lướt sóng”, giới đầu tư quan tâm căn hộ cho thuê ven sông Hàn

Tháp căn hộ Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence ven sông Hàn (Ảnh: Sun Property).

Thị trường bứt phá nhờ làn sóng khách ngoại

Sau nhiều năm chạy theo những cơn “sốt nóng”, thị trường bất động sản đang chuyển hướng mạnh mẽ. Trong bối cảnh dòng vốn đầu cơ bị siết chặt, khả năng sinh dòng tiền đều đặn giờ đây lấn át kỳ vọng sinh lời chớp nhoáng.

Ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: “Khách hàng đầu tư hiện nay rất kén chọn. Họ không mua một bất động sản để chờ tăng giá sau vài năm, mà tìm kiếm những tài sản mang lại nguồn thu nhập hàng tháng ổn định”.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền đầu tư đang dồn về các sản phẩm phục vụ cộng đồng chuyên gia, khách quốc tế - tệp khách lưu trú dài hạn, ổn định và sẵn sàng chi trả mức giá vượt trội cho không gian sống chất lượng. Đón đầu xu hướng này, Đà Nẵng nhanh chóng vươn lên thành "thủ phủ" của căn hộ cho thuê cao cấp khi đón làn sóng chuyên gia, doanh nhân quốc tế đổ về sinh sống và làm việc.

Cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng tạo dư địa khai thác hấp dẫn cho bất động sản cho thuê (Ảnh: Ánh Dương).

Thực tế, thành phố biển giờ đây đã vươn mình trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây với Khu thương mại tự do (FTZ), Trung tâm tài chính quốc tế, Khu công nghệ cao… Song song, địa phương cũng tung ra hàng loạt chính sách "trải thảm đỏ" đón nhân lực chất lượng cao như miễn thị thực, hỗ trợ nhà ở, cùng mức đãi ngộ chuyên gia lên tới 150 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, trong năm 2025, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 7 triệu lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến có cộng đồng quốc tế đông đảo nhất cả nước.

Với tiềm lực tài chính dồi dào, tệp khách ngoại quốc mang đến doanh thu cho thuê hấp dẫn, nhưng đi kèm là những tiêu chuẩn khắt khe đối với không gian sống: tọa độ trung tâm, giao thông kết nối và hệ tiện ích đa dạng. Tòa tháp The Panoma (tổ hợp Sun Cosmo Residence) ven sông Hàn đáp ứng đúng "khẩu vị" này, giá thuê căn hộ tại đây dao động 18-42 triệu đồng/tháng tùy diện tích, với tỷ lệ lấp thường ở mức cao.

Căn hộ The Panoma ven sông Hàn ghi nhận mức giá thuê 18-42 triệu đồng/tháng (Ảnh: Sun Property).

Lợi ích kép của căn hộ Symphony 5

Là sản phẩm thỏa mãn những tiêu chí an cư của cộng đồng trí thức quốc tế, tháp căn hộ Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Với vị trí trên mặt đường Lê Văn Duyệt ven sông Hàn, cư dân Symphony 5 có thể dễ dàng tiếp cận biển Mân Thái (3km), tổ hợp giải trí Da Nang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km). Khả năng kết nối linh hoạt chính là điểm cộng đắt giá, đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên của cộng đồng chuyên gia toàn cầu. Từ ban công căn hộ, chủ nhân còn được tận hưởng tầm nhìn “5 trong 1” bao trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và khu vực trung tâm thành phố. Vị trí ven sông Hàn cũng nâng cao giá trị tài sản của căn hộ tại đây, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày một khan hiếm.

Tầm nhìn bao trọn cảnh đẹp Đà thành từ ban công căn hộ Symphony 5 (Ảnh: Sun Property).

Bên cạnh tầm nhìn, cư dân còn được tận hưởng gần 20 tiện ích nội toà đẳng cấp như bể bơi ngoài trời 450m2, phòng gym, spa, kids club, khu yoga và không gian vườn trên cao tại tầng 27. Không gian trải nghiệm được nối dài với hệ sinh thái cảnh quan quy mô 19.000m2, trong đó có đại công viên thể thao 10.000m2, công viên trung tâm 5.000m2, công viên ven sông 4.000m2 cùng bến du thuyền. Sự kết hợp giữa hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và mảng xanh sinh thái tạo nên môi trường sống phù hợp với giới tinh hoa quốc tế - những người luôn mong muốn cân bằng giữa công việc và đặc quyền tận hưởng cá nhân.

Giá trị khai thác của tháp Symphony 5 còn được bảo chứng bởi tiến độ thực tế của toàn dự án. Các tòa tháp S1, S2, S3 trong tổ hợp Sun Symphony Residence đã được bàn giao từ tháng 5 và bắt đầu nhận sổ đỏ chỉ 1 tháng sau đó, từng bước tạo lập nhịp sống sầm uất cho toàn khu vực. Symphony 5 chính là cơ hội để nhà đầu tư nắm giữ món tài sản giá trị ven sông Hàn, với mức giá từ 1,8 tỷ đồng cho căn hộ studio.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) khẳng định: “Tháp Symphony 5 được kiến tạo để trở thành tài sản mang cả 2 giá trị: vừa mang đến một không gian sống đủ sức chinh phục cư dân quốc tế đang đổ về Đà Nẵng, vừa trao tay nhà đầu tư một bất động sản dòng tiền khai thác ổn định”.

Căn hộ Symphony 5 là lời giải cho bài toán an cư và khai thác dòng tiền tại lõi đô thị Đà Nẵng (Ảnh minh họa: Sun Property).

Hội tụ vị trí tâm điểm, tiện ích vượt trội và cộng đồng hiện hữu, tháp căn hộ Symphony 5 góp phần giải bài toán khai thác dòng tiền, đón đầu làn sóng trí thức quốc tế đến Đà Nẵng.