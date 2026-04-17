Khởi công Co.opmart tại khu đô thị Agora City

Đây là cột mốc chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, khẳng định cam kết của chủ đầu tư về việc kiến tạo chuẩn sống tiện nghi tại dự án Khu đô thị Agora City.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo chính quyền địa phương xã Thủ Thừa, xã Lương Hòa; lãnh đạo Thủ Thừa Invest, Saigon Co.op, ngân hàng Quân đội MB cùng các đối tác chiến lược và đông đảo cư dân tương lai của dự án.

Nghi thức khởi công với sự tham gia của ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo chính quyền địa phương xã Thủ Thừa; đại diện Thủ Thừa Invest, Saigon Co.op và ngân hàng MB (Ảnh: Agora City).

Công trình siêu thị Co.opmart tại dự án Khu đô thị Agora City được phát triển theo mô hình hiện đại, ưu tiên trải nghiệm khách hàng và tính kết nối cộng đồng. Vị trí công trình nằm sát bên cổng chào của dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân và khách vãng lai tiếp cận dịch vụ. Với tổng diện tích đất xây dựng lên đến 5.800m2, đây là hạng mục hạ tầng thương mại có quy mô hàng đầu tại khu vực trung tâm Thủ Thừa hiện nay.

Công trình được phân kỳ đầu tư bài bản. Theo đó, giai đoạn đầu, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện khối siêu thị Co.opmart diện tích 1.600m2, cung ứng nhóm hàng hóa nhu yếu phẩm và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Dự kiến giai đoạn đầu này sẽ được hoàn thành và bàn giao cho Co.opmart vận hành từ quý III/2026.

Vị trí công trình Co.opmart nằm sát bên cổng chào của dự án Agora City, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân và khách vãng lai tiếp cận dịch vụ (Ảnh: Agora City).

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư dự án Agora City cho biết: "Việc đưa thương hiệu bán lẻ hàng đầu Việt Nam về nội khu dự án không chỉ đơn thuần là xây dựng một siêu thị, mà là hiện thực hóa lời hứa về một đô thị trung tâm sầm uất. Chúng tôi tin rằng công trình này sẽ là mảnh ghép để thúc đẩy nhịp sống sôi động, đồng thời kiến tạo giá trị gia tăng vượt trội cho khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng Agora City".

Việc khởi công công trình siêu thị không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích nội khu mà còn nâng tầm giá trị cho dự án. Tọa lạc ngay mặt tiền đường 818 - trục kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương chỉ trong 3 phút, Agora City sở hữu lợi thế để hiện thực hóa mô hình sống "tất cả trong một" trên quy mô 127 ha.

Với công suất phục vụ dự kiến từ 50.000 đến 100.000 người, sự xuất hiện của Co.opmart là đòn bẩy chiến lược giúp gia tăng tính thanh khoản và giá trị bền vững cho dự án, khẳng định vị thế của Agora City là tâm điểm an cư và đầu tư sầm uất bậc nhất tại vùng kinh tế trọng điểm Thủ Thừa.