Khi vùng công nghiệp cần nhiều hơn nhà máy: Bài toán an cư từ Dragon Eden

Theo Nghị quyết 7/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ, Tây Ninh được giao phát triển 80.240 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, trong đó chỉ tiêu năm 2026 là 13.500 căn.

Đây cũng là cơ sở để Công ty Mai Bá Hương kế thừa từ nền tảng công nghiệp của Tandogroup: không chỉ tạo việc làm, mà còn kiến tạo nơi ở ổn định để người lao động an cư và gắn bó lâu dài với vùng kinh tế.

Khoảng trống sau giờ làm việc

Tại vùng công nghiệp trọng điểm Tây Ninh, nhà máy ngày càng hiện đại, nhưng không gian sống của lực lượng lao động chưa được đầu tư tương xứng. Hàng nghìn kỹ sư và gia đình trẻ phải lựa chọn giữa phòng trọ quanh khu công nghiệp (KCN) hoặc an cư tại TPHCM với đầy đủ tiện ích nhưng đánh đổi bằng hàng giờ di chuyển. Sau cùng vẫn là mong muốn một nơi ở ổn định, đủ gần nơi làm việc và đủ thời gian cho gia đình.

Hành trình đi làm và trở về nhà của người dân vẫn còn một chặng đường dài (Ảnh: Nam Anh).

Từ thực tế đó, nhu cầu nhà ở ngày càng trở thành một phần trong chiến lược phát triển công nghiệp. Khả năng đáp ứng nhu cầu an cư cũng là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp và KCN thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao. Bởi với kỹ sư, quản lý hay chuyên gia, công việc không phải yếu tố duy nhất khi lựa chọn nơi gắn bó. Họ cũng cần một môi trường sống văn minh, an lành, nơi con trẻ có không gian lớn lên và gia đình có thể yên tâm an cư lâu dài.

Kế thừa gần ba thập kỷ gắn bó với KCN từ Tandogroup, công ty Mai Bá Hương nhìn nhận đây là khoảng trống cần được giải quyết. Một KCN khó phát triển trọn vẹn nếu những người tạo ra giá trị cho nó vẫn phải tìm kiếm hệ sinh thái sống ở nơi khác.

“Lợi thế của Mai Bá Hương là không chỉ hiểu một khu công nghiệp vận hành ra sao, mà còn hiểu nhu cầu sống của những người đang làm việc, gắn kết tại đó”, đại diện công ty Mai Bá Hương chia sẻ.

Sự kết hợp giữa mặt nước, cây xanh và tiện ích tạo nên “Blue Space” - khoảng đệm tái tạo năng lượng sau giờ làm (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Vì vậy, từ KCN đến đô thị không phải một bước chuyển đột ngột, mà là hướng phát triển tự nhiên của doanh nghiệp đã gắn bó với vùng đất này. Dragon Eden ra đời với mong muốn kết nối hai phần vốn luôn song hành: nơi người ta làm việc và nơi người ta thực sự sống.

Dragon Eden: Đáp ứng nhu cầu an cư lẫn cơ hội đầu tư

Với phân khu River vừa ra mắt, Dragon Eden từng bước rút ngắn khoảng cách giữa nơi làm việc và chỗ ở nhờ vị trí mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, kết nối Võ Văn Kiệt nối dài, Hựu Thạnh - Tân Bửu, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Vị trí cửa ngõ giữa TPHCM, Tây Ninh và Đồng bằng sông Cửu Long vừa thuận tiện di chuyển, vừa mở ra dư địa gia tăng giá trị theo hạ tầng.

Trong tổng thể 146,8ha, phân khu River rộng 30ha với 1.291 sản phẩm gồm nhà phố, shophouse và biệt thự ven sông. Phân khu đối diện cụm KCN sinh thái 650ha, sở hữu cảnh quan kênh Thầy Mười cùng công viên 1,1ha. Cư dân còn tiếp cận tiện ích giáo dục 2,2ha, y tế 1 ha và công viên Eden Park 2,1ha.

Công viên 1,2ha ven kênh Thầy Mười - "Lá phổi xanh" nâng tầm trải nghiệm sống thư thái tại Dragon Eden (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Dragon Eden kiến tạo không gian hài hòa giữa đô thị, công nghiệp, mặt nước, cây xanh

Với người mua ở thực, đây là môi trường sống thuận tiện, cân bằng công việc và gia đình. Với nhà đầu tư, vị trí liền kề KCN cùng hệ tiện ích hiện hữu tạo dư địa khai thác cho thuê từ nhóm chuyên gia, kỹ sư và nhân sự chất lượng cao.

Phân khu River kiến tạo một “Blue Space” không gian xanh trong lành, mặt nước khoáng đạt cho cư dân đa thế hệ (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Dragon Eden và River không chỉ cung cấp nơi ở, mà còn giải quyết nỗi trăn trở nhiều năm của Mai Bá Hương: tạo dựng không gian sống phù hợp ngay bên cạnh nơi làm việc. Bởi một KCN có thể mở ra việc làm, nhưng một đô thị được phát triển từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế mới có thể giúp người dân thực sự an cư.

Sales Gallery Dragon Eden: 2012 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TPHCM.

Email: info@mbh.com.vn

Hotline: 0833 089 089

Website: https://dragoneden.vn/