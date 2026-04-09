Khi pháp lý trở thành thước đo niềm tin: Majestic City thiết lập chuẩn mực mới tại Mỹ Hào

Dòng vốn ưu tiên sự an toàn

Giai đoạn 2023-2025 được xem là phép thử đối với thị trường bất động sản. Hàng loạt dự án rơi vào tình trạng đình trệ do vướng mắc pháp lý, khiến niềm tin của người mua bị sụt giảm nghiêm trọng. Phần lớn nhà đầu tư dựa vào pháp lý, quyết định việc xuống tiền, vượt qua cả các tiêu chí về vị trí hay giá bán.

Pháp lý là yếu tố then chốt khi xuống tiền đầu tư bất động sản (Ảnh: SGO).

Sự thay đổi này đánh dấu bước ngoặt lớn khi dòng tiền chuyển hướng rõ rệt. Các nhà đầu tư không còn ưu tiên tư duy lướt sóng đầy rủi ro mà chuyển sang chiến lược giữ tài sản an toàn và tích lũy dài hạn.

Nhiều dự án hiện nay vẫn duy trì hình thức giao dịch thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hứa cấp sổ trong tương lai. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chôn vốn và rủi ro tranh chấp kéo dài cho khách hàng, tạo tâm lý e dè bao trùm.

Khi niềm tin bị tổn thương, thị trường cần những sản phẩm có khả năng xác thực giá trị sở hữu. Việc lựa chọn những sản phẩm pháp lý minh bạch không còn là sở thích mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để bảo vệ dòng vốn.

Majestic City tại Mỹ Hào, Hưng Yên cung cấp lộ trình sở hữu minh bạch, giúp nhà đầu tư thiết lập nền tảng vững chắc cho mọi kế hoạch khai thác kinh doanh và bảo toàn tài sản về sau.

Majestic City - Chuẩn mực đô thị đáng sống với giá trị thực

Majestic City đang thiết lập một chuẩn mực sống và đầu tư mới tại tâm điểm Mỹ Hào thông qua cam kết 100% sản phẩm có sổ đỏ từng lô. Với mức giá chỉ từ 58 triệu/m2, dự án đang sở hữu khung giá cạnh tranh bậc nhất khu vực, mở ra cơ hội gia nhập thị trường cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn, chủ đầu tư còn đưa ra bài toán kinh tế tối ưu với tổng mức chiết khấu lên đến 7%. Đây là lợi thế cạnh tranh cao giúp Majestic City không chỉ nổi bật về pháp lý mà còn mang lại tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng ngay từ thời điểm xuống tiền.

Majestic City ra quỹ hàng 100% sẵn sổ đỏ mang đến sự an tâm cho nhà đầu tư (Ảnh: SGO).

Việc sẵn sàng giao dịch và sang tên ngay giúp nhà đầu tư loại bỏ các rủi ro. Đồng thời, yếu tố này giúp khách hàng tối ưu hóa khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng một cách nhanh chóng, bảo đảm dòng vốn luôn được lưu thông hiệu quả.

Thực tế, bất động sản đã có sổ đỏ luôn có tốc độ thanh khoản cao hơn so với sản phẩm đang chờ pháp lý. Tại Majestic City, sổ đỏ là “tấm thẻ quyền lực” giúp chủ sở hữu tự tin nắm giữ một tài sản thực có giá trị giao thương hiện hữu.

Trong tương lai, định hướng phát triển song song nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại Majestic City sẽ hình thành cộng đồng cư dân ổn định, nhu cầu ở thực lớn - yếu tố then chốt giúp duy trì sức sống và gia tăng giá trị dài hạn cho dự án.

Ngoài các ưu đãi tài chính, dự án còn ghi điểm nhờ chính sách thanh toán giãn thời gian lên đến 30 tháng giúp khách hàng giảm áp lực dòng tiền, dễ dàng thực hiện các giao dịch chuyển nhượng khi hạ tầng thủ phủ công nghiệp Hưng Yên đang thăng hạng từng ngày.

Khi dự án song hành cùng mức giá hợp lý, chính sách chiết khấu sâu và pháp lý minh bạch, giá trị tài sản sẽ tăng trưởng trong tương lai.