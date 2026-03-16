Khám phá hình hài hồ Tây trong bản quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Tại dự thảo báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực hồ Tây và phụ cận được định hướng phát triển thành trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch và vui chơi giải trí của thành phố Hà Nội.

Hồ Tây tiếp tục được xác định là một không gian cảnh quan đặc biệt giữa lòng đô thị Hà Nội, đồng thời đóng vai trò “lá phổi xanh” của thành phố. Khu vực này hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, di sản tâm linh, làng nghề truyền thống và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.

Trong tương lai, khu vực hồ Tây được định hướng phát triển theo mô hình khu bảo tồn sinh thái đô thị, kết hợp với xây dựng mới, cải tạo và chỉnh trang đô thị.

Toàn cảnh hồ Tây (Ảnh: Hữu Nghị).

Một trong những định hướng quan trọng là thiết lập trục không gian hồ Tây - sông Hồng - thành Cổ Loa. Trục này sẽ kết nối hồ Tây với khu vực Cổ Loa, trung tâm tây hồ Tây, sông Hồng, trung tâm chính trị Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long và các khu dân cư phía tây theo hướng tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh.

Quy hoạch đặt mục tiêu bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan đặc trưng của hồ Tây và hệ thống di tích xung quanh. Nhiều địa điểm nổi tiếng như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đường Thanh Niên cùng các làng nghề truyền thống, vùng trồng quất, trồng đào, trồng hoa quanh hồ sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị.

Cảnh quan các tuyến phố ven hồ như Thanh Niên, Yên Phụ, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân cũng được định hướng bảo tồn nhằm giữ gìn hình ảnh đặc trưng của khu vực.

Thành phố cũng sẽ tăng cường chất lượng cảnh quan quanh hồ Tây, đồng thời hình thành các hành lang xanh và không gian mở hướng ra mặt nước. Những khu đất trống quanh hồ sẽ được ưu tiên dành cho việc xây dựng công viên, vườn hoa và các không gian công cộng để tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện cộng đồng và vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, Hà Nội cho biết sẽ hình thành các tuyến phố đi bộ phục vụ du lịch quanh hồ Tây, kết nối với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và các làng nghề truyền thống trong khu vực.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu cải tạo, nâng cấp các khu dân cư và làng xóm cũ xung quanh hồ Tây, qua đó cải thiện chất lượng sống cho người dân và bổ sung các tiện ích công cộng, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Đối với các công trình kiến trúc đặc biệt trong khu vực, thành phố định hướng bảo tồn các công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa và cảnh quan như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc và các công trình kiến trúc quan trọng khác.

Một số dự án công trình văn hóa đã được nghiên cứu đầu tư tại khu vực như Nhà hát Ngọc Trai hay nhà khách 43 Đặng Thai Mai cũng sẽ được xem xét triển khai theo các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.