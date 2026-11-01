Theo báo cáo quý III của Savills, thị trường khách sạn TPHCM có gần 17.000 phòng. Giá bình quân đạt khoảng 2,4 triệu đồng/phòng/đêm, công suất thuê đạt 70%. Dù cả hai chỉ số giảm so với quý trước, mức giá và công suất vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2025.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng bộ phận Tư vấn Khách sạn khu vực Đông Nam Á của Savills, nhận định tình hình hoạt động giảm nhẹ theo mùa du lịch nhưng công suất và giá phòng trung bình vẫn cao hơn mức cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới trong ngắn hạn còn hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi để thị trường đón đầu nhu cầu gia tăng trong mùa cao điểm cuối năm.

Thực tế, ngành du lịch TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế. Bà Nguyễn Thị Kim Trang, Giám đốc khách sạn Viễn Đông, cho biết hoạt động kinh doanh khách sạn tại TPHCM thường bước vào mùa cao điểm từ khoảng tuần thứ ba của tháng 10 và kéo dài đến tháng 3 năm sau.

Đây là một trong hai giai đoạn kinh doanh thuận lợi nhất trong năm của khách sạn, với nguồn khách chủ yếu đến từ châu Âu và Mỹ. Theo bà Trang, tỷ lệ đặt phòng của khách sạn từ nay đến cuối năm thường duy trì khoảng 70-80%; một số ngày lễ, Tết có thể vượt 90%.

Loạt khách sạn 3-5 sao trên đường Tôn Đức Thắng (Ảnh: Q.N).

Số liệu của Sở Du lịch thành phố cho thấy, 9 tháng đầu năm, TPHCM đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước và gần 40 triệu lượt khách nội địa.

Ở phân khúc cao cấp, nguồn cung mới tại TPHCM vẫn hạn chế. Theo Knight Frank Việt Nam, tính đến nửa đầu năm nay, thành phố có khoảng 7.410 phòng khách sạn 5 sao, trong đó khoảng 4.700 phòng thuộc các thương hiệu quốc tế.

Hơn 70% nguồn cung tập trung tại khu vực quận 1 cũ. Trong khi đó, khu Đông và khu Nam, nơi tập trung nhiều khu đô thị mới, trung tâm tài chính và cộng đồng chuyên gia nước ngoài, vẫn còn dư địa phát triển các dự án khách sạn cao cấp trong tương lai.

Đơn vị này dự báo, từ nay đến hết năm 2027, TPHCM gần như không ghi nhận nguồn cung khách sạn 5 sao mới đáng kể, do nhiều dự án tại khu vực trung tâm chậm tiến độ triển khai.

Trong bối cảnh nhu cầu lưu trú có xu hướng tăng vào mùa cao điểm cuối năm, nguồn cung mới hạn chế giúp các khách sạn hiện hữu duy trì công suất khai thác và mặt bằng giá phòng, nhất là tại những vị trí trung tâm. Một số chủ đầu tư đang tái đầu tư, nâng cấp phòng nghỉ, bổ sung tiện ích và ứng dụng công nghệ quản lý nhằm gia tăng giá trị khai thác trên mỗi phòng.

Ở góc độ dài hạn, Knight Frank cho rằng định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) và phát triển các sản phẩm lưu trú chất lượng cao có thể thu hút thêm thương hiệu khách sạn hạng sang, siêu sang đến TPHCM trong 3-5 năm tới.

Không chỉ khách sạn, căn hộ dịch vụ cũng ghi nhận công suất thuê ở mức cao. Theo Savills, TPHCM có hơn 7.000 căn hộ dịch vụ thuộc 146 dự án, công suất thuê đạt khoảng 85%, giá thuê bình quân gần 600.000 đồng/m²/tháng. Khách thuê dài hạn tiếp tục là nguồn cầu chính của phân khúc này, bên cạnh khách du lịch MICE và khách lưu trú ngắn hạn. Nhu cầu thuê chỗ ở của chuyên gia nước ngoài được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường.