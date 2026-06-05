Isla Bella đưa biển về phố, biến trải nghiệm nghỉ dưỡng thành phong cách sống

Phong cách Địa Trung Hải hiện diện trong nhịp sống

Là một nghệ sĩ violin với sự am tường về lịch sử, văn hóa Ý, chị Nguyễn Châu Giang luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho những không gian sống mang đậm tinh thần Địa Trung Hải.

Với chị, giá trị của một ngôi nhà không nằm ở sự hào nhoáng mà ở khả năng mang lại cảm giác bình yên, giúp gia chủ kết nối với ánh sáng, cây xanh và mặt nước mỗi ngày.

“Một căn nhà ngập tràn nắng gió, hiên rộng mở đón thiên nhiên, khoảng xanh đan xen mặt nước cùng cảm giác thư thái như đang tận hưởng kỳ nghỉ, như biệt thự Isla Bella, là điều tôi luôn mong ước”, chị Châu Giang chia sẻ.

Isla Bella mang hơi thở Địa Trung Hải vào từng nhịp sống (Ảnh: Vinhomes).

Isla Bella lấy cảm hứng từ Isola Bella - hòn đảo được ví như viên ngọc giữa hồ Lake Maggiore của nước Ý, mang đến một không gian sống - nơi thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện trong nhịp điệu an yên, thư thái.

Không chỉ là nơi ở, Isla Bella được kiến tạo dành cho những chủ nhân đề cao chất lượng sống và mong muốn tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Đây cũng là xu hướng phổ biến trong giới doanh nhân, chuyên gia, nghệ sĩ và gia đình thành đạt - những người sẵn sàng rời xa sự ồn ào của phố thị để tìm về môi trường sống xanh, nhiều mặt nước và giàu trải nghiệm.

Một trong những dấu ấn nổi bật của phân khu này chính là mật độ xây dựng chỉ 14,2%. Gần 86% diện tích được dành cho 16ha cây xanh, mặt nước cùng gần 30.000m² công viên đa trải nghiệm.

100% dinh thự tại Isla Bella đều sở hữu tầm nhìn hướng biển. Dải mặt nước rộng mở phía sau mỗi căn nhà đưa thiên nhiên tiến sát từng ngưỡng cửa, giúp ánh sáng, gió trời và sắc xanh luôn hiện diện trong mọi không gian sống.

Các dinh thự cao 4 tầng với diện tích sử dụng lên tới 450m² mang đến không gian đủ rộng cho nhiều thế hệ cùng sinh sống. Thiết kế linh hoạt cũng cho phép gia chủ dễ dàng cá nhân hóa theo nhu cầu riêng, từ thư viện, phòng giải trí đến khu thư giãn tại gia.

Không gian như mơ giữa “Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”

Tọa lạc trong lòng Vinhomes Royal Island - dự án vừa được vinh danh “Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”, Isla Bella thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp cùng những lợi thế nổi bật về vị trí, cảnh quan và tiềm năng giá trị.

Sau hơn hai năm vận hành, đại đô thị trên đảo Vũ Yên đã quy tụ cộng đồng cư dân đông đảo. Hệ tiện ích 5 sao cũng đã đi vào vận hành đồng bộ, như sân golf 36 hố thuộc top đầu Đông Nam Á, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, VinWonders, Safari, Vincom Mega Mall, bến du thuyền, phố đi bộ, phố ẩm thực…

Isla Bella được bao quanh bởi hệ tiện ích đẳng cấp (Ảnh: Vinhomes).

Chuyển về ở, cư dân Isla Bella được hưởng ngay một hệ sinh thái sống đủ đầy: từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Vinmec đến môi trường giáo dục chuẩn quốc tế của Vinschool, mọi nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống đều được đáp ứng trong khoảng cách ngắn.

Từ Isla Bella, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích quy mô lớn của “Thành phố Đảo Hoàng Gia”. Những trải nghiệm vốn thường chỉ xuất hiện trong các kỳ nghỉ cao cấp nay đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hằng ngày.

Ngoài ra, các quan hệ đối tác, kinh doanh cũng được duy trì khi cư dân dễ dàng kết nối với Hà Nội chỉ sau hơn một giờ qua hệ thống cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sân bay quốc tế Cát Bi chỉ cách khoảng 15 phút di chuyển, mở ra khả năng kết nối nhanh chóng tới nhiều trung tâm kinh tế trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan hay Trung Quốc…

Nếu những dinh thự hướng vịnh và hệ tiện ích đẳng cấp là nền tảng chăm chút cuộc sống tại Isla Bella thì những hoạt động, sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên chính là yếu tố tạo nên sức sống cho phân khu này.

Sunset Show 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những giai điệu bay bổng giữa chiều hoàng hôn lãng mạn (Ảnh: BTC).

Ngày 6/6, Công viên Lumina - Isla Bella sẽ trở thành điểm hẹn của những cảm xúc mùa hè với sự kiện Sunset Show 2026.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Hải Yến Idol cùng những màn trình diễn giàu cảm xúc. Khách tham dự được thưởng thức tiệc hải sản, rượu vang trong không gian mở. Chương trình bốc thăm may mắn cũng sẽ có nhiều phần quà giá trị dành cho cư dân đã ký hợp đồng mua bán.

Trong xu hướng sống mới của giới tinh hoa toàn cầu, nhà không chỉ là nơi để ở mà còn phải mang lại cảm giác nghỉ dưỡng với những trải nghiệm tươi mới mỗi ngày. Isla Bella đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó khi kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, mặt nước và hệ tiện ích đẳng cấp. Tại đây, kỳ nghỉ không còn là điểm đến của vài ngày trong năm mà trở thành phong cách sống hiện hữu trong từng khoảnh khắc.