Hưng Yên tìm nhà đầu tư cho khu đô thị 15.200 tỷ đồng

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin dự án khu đô thị mới Liên Phương với quy mô gần 98ha và tổng mức đầu tư hơn 15.200 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và gia tăng nguồn cung nhà ở trên địa bàn.

Cụ thể, dự án khu đô thị mới Liên Phương được triển khai tại xã Liên Phương, có diện tích khoảng 97,97ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 15.208 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong cơ cấu sử dụng đất, diện tích dành cho phát triển nhà ở khoảng 28,4ha. Trong đó, đất ở thương mại chiếm khoảng 21,8ha; đất tái định cư khoảng 0,2ha và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 6,41ha. Ngoài ra, dự án còn bố trí khoảng 3,1ha đất hỗn hợp phục vụ các chức năng đô thị.

Khu đô thị mới Liên Phương rộng 98ha, tổng vốn hơn 15.200 tỷ đồng (Ảnh: CĐT).

Theo quy hoạch, khu đô thị sẽ phát triển các loại hình nhà ở như nhà liền kề, biệt thự và chung cư, đáp ứng nhu cầu cư trú cho khoảng 20.000 người.

Khu đất thực hiện dự án có phía bắc giáp sông Cửa Gàn và quốc lộ 39, các phía còn lại tiếp giáp đất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi và khu dân cư hiện hữu. Hiện trạng chủ yếu là đất trồng lúa, đất cây lâu năm cùng một phần diện tích mặt nước và đất thủy lợi.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến được triển khai trong khoảng 11 năm kể từ thời điểm lựa chọn được nhà đầu tư. Công tác lựa chọn nhà đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý III.

Liên Phương là khu vực nằm trong định hướng phát triển đô thị của Hưng Yên, đồng thời được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh trong những năm gần đây. Tỉnh này cũng đang thu hút nhiều dự án khu đô thị, khu công nghiệp quy mô lớn nhằm tăng cường liên kết với Hà Nội và các địa phương trong vùng Thủ đô.