Hưng Yên mời doanh nghiệp về làm khu nhà ở xã hội hơn 5.200 tỷ đồng

Cụ thể, dự án nằm tại xã Hoàn Long, ranh giới khu đất gồm: phía bắc giáp đường ĐT 379, phía nam giáp sông Đồng Quê, phía đông giáp Công ty TNHH TMDV Ngân Anh, phía tây giáp đường quy hoạch và khu hành chính xã.

Quy mô sử dụng đất khoảng 15ha. Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến khoảng 330.000m2. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp, mặt nước và hệ thống mương, đường nội đồng.

Một góc đô thị tại Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 5.250 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 4 năm kể từ ngày được giao đất. Nhà đầu tư tham gia dự án sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận tại Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Về thời gian tiếp nhận hồ sơ, sau khi công bố, các nhà đầu tư có 30 ngày để đăng ký tham gia. Hết thời hạn này, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên sẽ không tiếp nhận thêm hồ sơ.

Dự án được triển khai nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên cũng tìm nhà đầu tư cho dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Việt Yên. Dự án có quy mô khoảng 7,72ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 203.000m2. Tổng mức đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 3 năm kể từ khi được giao đất.