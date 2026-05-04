Hưng Yên: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đón dòng vốn mới

Bức tranh kinh tế khởi sắc

Quý I, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Hưng Yên ước đạt 67.566 tỷ đồng, tăng 10,43% so với cùng kỳ, đứng thứ 3 khu vực đồng bằng sông Hồng và nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng hai con số cao nhất cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện 18.576 tỷ đồng, đạt 22% dự toán; thu hút vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 37,6 nghìn tỷ đồng và 251,4 triệu USD; cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.650 doanh nghiệp, tăng 50,8% so với cùng kỳ.

Song song với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, Hưng Yên tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Trong quý I, tỉnh thu hút 69 dự án đầu tư mới và 53 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 37.649 tỷ đồng và 251,4 triệu USD.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hết quý II, hoàn thành giải ngân tối thiểu 30%. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng kịp thời cho các nhà đầu tư.

Việc đẩy mạnh đối thoại, tạo đồng thuận trong người dân cùng với triển khai các khu tái định cư đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng, khâu vốn được xem là nút thắt trong triển khai dự án. Đây cũng là điều kiện quan trọng để Hưng Yên nâng cao khả năng sẵn sàng về quỹ đất, qua đó tận dụng hiệu quả cơ hội từ làn sóng đầu tư đang gia tăng.

Giải phóng mặt bằng tăng tốc

Công tác giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp trên địa bàn đang được đẩy nhanh nhằm sớm đưa quỹ đất vào khai thác. Nhiều dự án trọng điểm ghi nhận tiến độ tích cực, trong đó Khu công nghiệp số 1 tại hai xã Yên Mỹ và Xuân Trúc do Công ty CP Viglacera Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN số 1 cho người dân tại xã Yên Mỹ (Ảnh: Viglacera Hưng Yên).

Theo thông tin từ doanh nghiệp, sau đợt chi trả tại thôn Giã Cầu, xã Yên Mỹ với tổng kinh phí khoảng 23 tỷ đồng, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chi trả cho 138 hộ dân với diện tích khoảng 25,5ha, tổng số tiền 103 tỷ đồng trong hai ngày 28-29/4. Tiến độ này cho thấy quá trình giải phóng mặt bằng đang nhanh chóng được triển khai, tạo tiền đề cho các bước tiếp theo.

KCN số 1 có quy mô gần 217ha, tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% tại xã Xuân Trúc. Tại xã Yên Mỹ đang được tập trung đẩy nhanh, phấn đấu sớm hoàn tất trong thời gian tới để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Phối cảnh Khu công nghiệp số 1 (Ảnh: Viglacera Hưng Yên).

Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án có thể khởi công trong tháng 6 và triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo định hướng khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là khối FDI ưu tiên trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững ngày càng được siết chặt.

Ở góc độ năng lực triển khai, Viglacera Hưng Yên có nền tảng kinh nghiệm, uy tín và nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn GELEX và Tổng công ty Viglacera, doanh nghiệp sở hữu hệ thống 19 khu công nghiệp với tổng quỹ đất trên 6.000ha, thu hút khoảng 20 tỷ USD vốn đầu tư và cộng đồng hơn 400 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn.

Thực tế cho thấy, Viglacera liên tục ghi nhận kết quả tích cực trong thu hút đầu tư. Gần đây, Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) đã lựa chọn KCN Sông Công 2 do Viglacera phát triển để triển khai nhà máy sản xuất vật liệu pin đầu tiên tại Việt Nam, với quy mô 37ha và tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD.

Diễn biến này cho thấy khả năng đáp ứng yêu cầu của dòng vốn FDI chất lượng cao, đồng thời củng cố kỳ vọng Khu công nghiệp số 1 sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và thân thiện môi trường.

Trong bối cảnh Hưng Yên đang bước vào giai đoạn tăng tốc thu hút đầu tư, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp được xem là yếu tố then chốt để chuyển hóa tiềm năng thành tăng trưởng thực tế. Những dự án như Khu công nghiệp số 1 khi sớm hoàn thiện hạ tầng và đi vào vận hành, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung quỹ đất công nghiệp, tạo thêm dư địa thu hút dòng vốn mới, đồng thời góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.