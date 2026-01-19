Hưng Ngân Group tham gia dự án cải tạo nút giao Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18

Khi được triển khai, dự án sẽ góp phần giải quyết bài toán giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, mở ra hành lang liên kết cho dự án Kim Đô City (Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ) với giai đoạn 1 (phân khu A) có quy mô khoảng 251,67ha tại xã Yên Phong.

Bước ngoặt hạ tầng tại thủ phủ công nghiệp của tỉnh

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 2816/UBND-XDCB ngày 23/6/2025 chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân (Hưng Ngân Group) lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) và Quốc lộ 18 (Nội Bài - Quảng Ninh).

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nằm tại xã Yên Phong - nơi được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Nút giao thông giữa Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18 tại Yên Phong, Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Theo báo cáo thẩm định số 928/SXD-QLHT ngày 13/08/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, dự án có tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến hơn 112,4 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) không yêu cầu thanh toán. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 30 tháng kể từ ngày được phê duyệt.

Toàn bộ nguồn vốn của dự án bao gồm vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ bàn giao công trình cho cơ quan nhà nước quản lý mà không yêu cầu bồi hoàn vốn hay ràng buộc các điều kiện đối ứng khác từ ngân sách địa phương. Đây được xem là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội và năng lực tài chính của doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh.

Về mặt kỹ thuật, đây là dự án công trình đường bộ cấp III với quy mô cải tạo phức tạp tại các điểm kết nối huyết mạch. Dự án sẽ cải tạo các nhánh đường kết nối huyết mạch với mặt cắt rộng, hạ tầng đồng bộ, trong đó nhiều tuyến được mở rộng lòng đường 7 - 10,5m, kèm vỉa hè thoáng đãng.

Toàn bộ hệ thống mặt đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp cao A1 với kết cấu bê tông nhựa chặt, đảm bảo khả năng chịu tải và độ êm thuận cho các phương tiện vận tải lớn. Ngoài ra, dự án còn bao gồm hệ thống chiếu sáng hiện đại, đèn trang trí phù hợp cảnh quan và hệ thống thoát nước, an toàn giao thông đạt chuẩn quốc gia.

Hưng Ngân Group và dấu ấn nhà phát triển đô thị Kim Đô City

Hưng Ngân Group là cái tên không còn xa lạ trên thị trường bất động sản Việt Nam. Có trụ sở chính tại 130 Tôn Đức Thắng, Hà Nội, doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín qua nhiều dự án quy mô lớn.

Việc tiếp tục được tỉnh Bắc Ninh giao tham gia dự án nghiên cứu, cải tạo nút giao giữa Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18 một lần nữa minh chứng cho năng lực triển khai và tầm nhìn của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.

Đầu tư cải tạo nút giao giữa Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18 không chỉ là mong muốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển, kết nối giao thương giữa các tỉnh, mà còn kiến tạo một không gian sống hiện đại và kết nối thuận tiện cho cư dân tại Kim Đô City - dự án tâm huyết của Hưng Ngân Group tại Bắc Ninh.

Dự án đô thị Kim Đô City tại xã Yên Phong, Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Nằm cận nút giao chiến lược này, Kim Đô City được chia thành hai phân khu A và B. Đây là một trong những dự án có tổng vốn đầu tư lớn. Giai đoạn sắp tới dự kiến sẽ triển khai phân khu A với quy mô lên tới 251,67ha, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Dự án được định vị là "thành phố trong thành phố", tích hợp giữa không gian sống sinh thái và các tiện ích hiện đại như: trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học liên cấp và hệ thống công viên hồ điều hòa rộng lớn. Mật độ xây dựng khoảng 21%, phần lớn diện tích còn lại dành cho không gian công cộng và hệ thống cảnh quan, công viên cây xanh và mặt nước.

Đại diện Hưng Ngân Group chia sẻ, việc chủ động đề xuất và thực hiện dự án cải tạo nút giao giao thông giữa Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18 là minh chứng cho triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, chúng tôi kiến tạo hạ tầng để nâng tầm giá trị cuộc sống. Khi nút giao này hoàn thiện, lộ trình di chuyển của cư dân Kim Đô City nói riêng và người dân xã Văn Môn, xã Yên Phong nói chung sẽ trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn", đại diện Hưng Ngân Group nói.