Hue Legacy Residence - Sức hút từ vị trí và tiềm năng tăng trưởng

Dự án shophouse hạng sang này không chỉ mang lại dòng tiền hiện hữu mà còn hứa hẹn gia tăng giá trị vượt trội trong trung và dài hạn.

Vị trí đắc địa: Nền tảng của dòng tiền bền vững

Tọa lạc trên mặt đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu - khu vực được xem là “lõi đô thị” của thành phố Huế, Hue Legacy Residence sở hữu lợi thế trực diện về kết nối và lưu lượng giao thương. Đây là tuyến đường sôi động, tập trung đông dân cư, đồng thời kết nối nhanh đến trung tâm hành chính và các điểm du lịch trọng yếu.

Hue Legacy Residence tọa lạc trên mặt đường Hồ Đắc Di - khu vực dân cư đông đúc và sôi động nhất thành phố Huế (Ảnh: CĐT).

Dự án hưởng lợi từ nguồn cầu đa dạng và ổn định: cư dân địa phương, sinh viên và khách du lịch. Sự giao thoa này đảm bảo nhịp độ giao thương liên tục, giảm phụ thuộc vào một tệp khách hàng, yếu tố then chốt cho mô hình kinh doanh đô thị.

Các căn shophouse tại Hue Legacy Residence thiết kế “2 trong 1”, tối ưu công năng vừa an cư, vừa khai thác thương mại. Chủ sở hữu linh hoạt vận hành đa dạng loại hình như bán lẻ, ẩm thực, văn phòng hoặc lưu trú ngắn hạn, gia tăng hiệu suất sử dụng tài sản và mở rộng nguồn thu.

Theo khảo sát, shophouse trung tâm thường đạt lợi suất cho thuê 8-12%/năm, là cơ sở vững chắc đánh giá khả năng tạo dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản.

Dự án phát triển trên nền đất cao, hạn chế tối đa ngập úng mùa mưa - đặc thù Bắc Trung Bộ. Điều này đảm bảo tính liên tục hoạt động kinh doanh và củng cố giá trị bảo toàn tài sản dài hạn.

Cú hích từ hạ tầng, mở rộng dư địa tăng trưởng cho tài sản trung tâm

Trong những năm gần đây, thành phố Huế đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ và kết nối liên vùng. Việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo hướng gia tăng công suất khai thác, cùng với các dự án hoàn thiện hệ thống giao thông nội đô và liên kết vùng, đang từng bước cải thiện khả năng tiếp cận của địa phương.

Hạ tầng phát triển thúc đẩy dòng khách du lịch và vốn đầu tư, tạo lực đẩy trực tiếp cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực trung tâm.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ góp phần gia tăng sức hút cho bất động sản khu vực trung tâm thành phố Huế (Ảnh: CĐT).

Song hành với hạ tầng, du lịch Huế đang chuyển dịch từ mô hình tham quan ngắn ngày sang trải nghiệm - lưu trú dài ngày. Sự thay đổi này kéo theo nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và mua sắm - những yếu tố gắn liền với mô hình shophouse thương mại. Với vị trí nằm trong lõi đô thị, Hue Legacy Residence không chỉ đón đầu dòng khách mà còn có khả năng khai thác hiệu quả.

Giá trị bền vững: Nguồn cung hữu hạn, pháp lý vững chắc

Quỹ đất trung tâm Huế ngày càng khan hiếm, khiến nguồn cung bất động sản khai thác cao trở nên hữu hạn. Với quy mô giới hạn chỉ 42 căn shophouse, Hue Legacy Residence tạo nguồn cung độc đáo ngay trung tâm, đồng thời sở hữu pháp lý minh bạch - yếu tố đảm bảo ổn định và thanh khoản vượt trội.

Sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, vận hành linh hoạt cùng dư địa tăng trưởng từ hạ tầng và du lịch, Hue Legacy Residence được kỳ vọng sẽ là tài sản đầu tư toàn diện, vừa tạo dòng tiền ổn định hiện tại, vừa tích lũy giá trị bền vững dài hạn. Dự án mở ra hướng tiếp cận tối ưu cho nhà đầu tư tìm kiếm hiệu quả bền vững dựa trên nền tảng giá trị thực.