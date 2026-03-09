HoREA đề xuất giao cấp tỉnh quyết giá trần nhà ở thương mại giá phù hợp

Góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị phân cấp và giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức “trần” giá bán đối với nhà ở thương mại giá phù hợp, nhằm bảo đảm sát với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo Hiệp hội, trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, đối với dự án nhà ở thương mại giá phù hợp là căn hộ chung cư có 1-2 phòng ngủ, giá bán có thể dao động khoảng 30-70 triệu đồng/m², tương đương khoảng 2-5 tỷ đồng/căn, tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

HoREA cho rằng khi địa phương xác định được mức giá trần phù hợp, các doanh nghiệp bất động sản có năng lực hoặc chủ động tiết giảm chi phí và lợi nhuận có thể đưa ra sản phẩm với mức giá thấp hơn giá trần nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, từ đó mang lại lợi ích cho người mua nhà.

HoREA đề xuất trao quyền cho HĐND cấp tỉnh trong việc quyết định giá trần nhà ở thương mại giá phù hợp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề xuất sửa đổi dự thảo Nghị quyết theo hướng bổ sung rõ đối tượng được mua, thuê mua nhà ở thương mại giá phù hợp cũng như cơ chế mua bán lại đối với loại hình nhà ở này.

Theo đề xuất, người mua hoặc thuê mua nhà ở thương mại giá phù hợp là cá nhân trong nước chưa sở hữu nhà ở hoặc thuộc các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật Nhà ở nhưng có nhà ở với diện tích bình quân đầu người dưới 15m² sàn/người.

Diện tích bình quân này được xác định dựa trên số người đăng ký thường trú tại căn nhà, bao gồm người đứng đơn, vợ hoặc chồng, cha mẹ (nếu có) và các con (nếu có).

Mỗi cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua một căn nhà ở thương mại giá phù hợp. Hiệp hội cũng đề nghị bỏ cụm từ “từ chủ đầu tư” trong quy định “chỉ được mua, thuê mua một nhà ở giá phù hợp từ chủ đầu tư”, nhằm tránh khả năng bị lợi dụng chính sách để trục lợi.

Về cơ chế chuyển nhượng, HoREA đề xuất người mua hoặc thuê mua nhà ở thương mại giá phù hợp không được bán lại trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhận bàn giao nhà ở, thay vì tính từ thời điểm thanh toán đủ tiền như trong dự thảo.

Trong trường hợp cần chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm, người mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án (đối với trường hợp thuê mua) hoặc bán cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở thương mại giá phù hợp. Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp người bán chưa thanh toán hết tiền mua hoặc thuê mua nhà ở thì bên mua lại phải tiếp tục thanh toán phần nghĩa vụ tài chính còn lại cho chủ đầu tư dự án.

Theo HoREA, quy định này sẽ giúp bảo đảm sự đồng bộ với chính sách nhà ở xã hội, đồng thời phù hợp với nhu cầu dịch chuyển lao động, thay đổi công việc hoặc điều động cán bộ, công chức, viên chức trong thực tế.