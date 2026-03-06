HoREA đề xuất bỏ dự thảo lợi nhuận 15% với nhà ở thương mại giá hợp lý

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá hợp lý.

Theo dự thảo, chủ đầu tư dự án sẽ được hưởng một số cơ chế ưu đãi, đặc thù, trong đó có quy định mức lợi nhuận định mức tối đa 15% trên tổng vốn đầu tư dự án. Ngoài ra, các chủ đầu tư còn có thể được tiếp cận nguồn vốn vay trung hạn với lãi suất ưu đãi thấp hơn và thời gian vay dài hơn.

HoREA cho rằng không nên khống chế lợi nhuận tối đa 15% với dự án nhà ở thương mại giá hợp lý (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tuy nhiên, đơn vị này không đồng tình với quy định khống chế lợi nhuận này. Hiệp hội cho rằng dự án nhà ở thương mại giá hợp lý về bản chất vẫn là dự án nhà ở thương mại, do đó Nhà nước không nên can thiệp hay áp đặt mức “lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư của dự án”. Theo HoREA, việc áp trần lợi nhuận như vậy cũng không thể xem là một chính sách ưu đãi đối với dự án.

Hiệp hội cho rằng doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại nếu có sản phẩm đáp ứng tiêu chí về loại nhà và giá bán, giá thuê mua theo quy định của nhà ở thương mại giá hợp lý thì có thể đăng ký tham gia chương trình. Những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, chi phí vốn thấp và khả năng quản trị dự án hiệu quả có thể đạt mức lợi nhuận cao hơn 15% tổng vốn đầu tư, do đó không cần thiết phải áp trần lợi nhuận.

Hiệp hội cũng dẫn lại kinh nghiệm từ Nghị quyết số 02 ngày 7/1/2013 của Chính phủ về gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng. Theo đó, chính sách chỉ quy định loại nhà được hỗ trợ là căn hộ có giá bán không quá 1,05 tỷ đồng/căn, bao gồm cả căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, miễn đáp ứng điều kiện về giá, mà không áp đặt quy định về lợi nhuận định mức của chủ đầu tư.

Về cơ chế tín dụng, HoREA đề xuất xây dựng chính sách đặc thù cho cả chủ đầu tư và người mua nhà. Cụ thể, chủ đầu tư dự án nhà ở giá hợp lý nên được vay vốn tín dụng thương mại trung hạn với lãi suất hợp lý và thời hạn vay theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Trong bối cảnh hiện nay, Hiệp hội kiến nghị mức lãi suất hợp lý khoảng 6-7%/năm, với thời hạn vay khoảng 5 năm đối với chủ đầu tư.

Đối với người mua hoặc thuê mua nhà ở giá hợp lý, HoREA đề xuất được vay tín dụng thương mại dài hạn với lãi suất hợp lý và thời hạn vay theo quy định từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn vay được đề xuất khoảng 10-12 năm.

Trước mắt, Hiệp hội đề nghị cho phép chủ đầu tư và người mua, thuê mua nhà ở thương mại giá hợp lý được tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tự nguyện tham gia. Gói tín dụng này hiện đang áp dụng cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư với mức lãi suất khoảng 6%/năm trong thời hạn 10 năm.

Theo HoREA, việc mở rộng đối tượng vay sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn gói tín dụng này. Tính đến ngày 31/12/2025, 9 ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng gần 18.000 tỷ đồng, song doanh số giải ngân thực tế mới đạt khoảng 7.600 tỷ đồng. Trong đó, 6.349 tỷ đồng được cho vay đối với 46 dự án nhà ở xã hội và 1.251 tỷ đồng cho người mua nhà tại 35 dự án.