HODECO tổ chức lễ ra quân dự án The Light City, mở ra giai đoạn kinh doanh mới

Trong bối cảnh thị trường phục hồi theo hướng chọn lọc, The Light City được HODECO tái khởi động kinh doanh là bước đi chủ động của doanh nghiệp nhằm thích ứng chu kỳ mới của bất động sản. The Light City sở hữu những lợi thế đáp ứng nhu cầu khắt khe của dòng tiền đầu tư như sản phẩm hiện hữu, pháp lý minh bạch, hạ tầng kết nối và chính sách bán hàng phù hợp với nhu cầu tích sản thực.

Tại sự kiện, đội ngũ kinh doanh được cập nhật toàn diện về bối cảnh thị trường, lợi thế cạnh tranh của dự án cũng như chính sách bán hàng, phương thức thanh toán đặc quyền và kế hoạch marketing - truyền thông đồng hành cùng đối tác phân phối trong quý II.

Gần 150 chuyên viên kinh doanh tham dự lễ ra quân dự án The Light City (Ảnh: HODECO).

Chia sẻ về lễ ra quân, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Kinh doanh HODECO nhấn mạnh: “Trong giai đoạn hiện nay, pháp lý minh bạch, sản phẩm hiện hữu, hạ tầng kết nối và chính sách tài chính phù hợp là những yếu tố then chốt tác động đến việc khách hàng đầu tư vào các dự án bất động sản. Đây là những điều mà HODECO hướng đến và tập trung hoàn thiện tại The Light City”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Kinh doanh HODECO chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: HODECO).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, lễ ra quân lần này không chỉ tạo không khí bán hàng mà còn giúp đội ngũ kinh doanh thống nhất thông tin, tư vấn đúng khách hàng và bám sát với nhu cầu thực của thị trường.

The Light City là một trong những khu đô thị nổi bật tại Vũng Tàu nhờ sở hữu vị trí kết nối chiến lược. Dự án nằm gần vòng xoay Cửa Lấp, điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nằm trên trục kết nối với các tuyến đường huyết mạch như đường 3/2, 2/9 và dễ dàng kết nối với sân bay quốc tế Long Thành.

Bên cạnh những lợi thế về vị trí kết nối mà hiện nay, các tiện ích quan trọng của dự án đã đưa vào vận hành như công viên Olympus, công viên Iris, sân tennis và khu vui chơi trẻ em.

The Light City, một trong những khu đô thị nằm trong vùng hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng kết nối dần hoàn thiện (Ảnh: HODECO).

Trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đồng loạt tăng tốc như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, giới chuyên gia nhận định các đô thị sở hữu lợi thế đa kết nối sẽ có thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Việc HODECO triển khai lễ ra quân The Light City được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn kinh doanh mới, đồng thời đón đầu xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng.