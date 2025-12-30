Hoa Lac Metro City tiên phong định hình chuẩn mực sống mới cho giới trí thức trẻ

Mảnh ghép làm nên đô thị TOD Tây Hà Nội

Thị trường bất động sản (BĐS) cuối năm khởi sắc từ hiệu ứng Metro số 5 vừa khởi công. Dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển về Hòa Lạc trong bối cảnh giá chung cư và bất động sản nội đô đã cao vượt ngưỡng chi trả của người mua nhà.

Một khảo sát của bộ phận HRD - G.Empire Group cho thấy, Hòa Lạc đang là điểm đến được yêu thích của tầng lớp lao động trẻ và giới chuyên gia. Điều này được thể hiện bởi tốc độ tăng dân số cơ học trung bình 8%/năm, cao gấp đôi nội đô Hà Nội

Hòa Lạc đang là điểm đến được yêu thích của tầng lớp lao động trẻ và giới chuyên gia (Ảnh: KITA Group).

Làn sóng di dân từ nội đô lên Hòa Lạc đang bước vào giai đoạn khởi phát và được dự báo tăng khi Metro số 5 hình thành, giúp các gia đình trẻ, giới trí thức và chuyên gia dễ dàng chuyển nơi sống ra đô thị vệ tinh với không gian rộng, môi trường trong lành, chi phí hợp lý nhưng vẫn kết nối thuận tiện với trung tâm.

Theo các chuyên gia, Metro cho phép người dân làm việc tốc độ cao tại lõi đô thị nhưng tận hưởng nhịp sống chất lượng hơn ở vùng ven, tạo ra sự tái phân bổ dân cư và giá trị đất đai - xu thế tất yếu của các đô thị lớn mà Hà Nội triển khai.

Yếu tố mấu chốt để dịch chuyển được cư dân ra khỏi nội đô, ngoài yếu tố hạ tầng giao thông là hạ tầng xã hội. Đây cũng là khoảng trống mà các đô thị vệ tinh như Hoà Lạc còn thiếu. Sự xuất hiện của các khu đô thị TOD (Transit-Oriented Development) - Mô hình phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng (tàu điện ngầm, xe buýt) làm trung tâm, quy hoạch các khu dân cư, thương mại, dịch vụ sầm uất, có mật độ cao xung quanh các nhà ga, trạm trung chuyển chuẩn quốc tế, tích hợp "all in one" tiện ích, tiện nghi và không gian sống chuẩn mực quốc tế được xem là mảnh ghép, làm nên diện mạo hoàn chỉnh của một đô thị TOD kiểu mẫu.

Hoa Lac Metro City định hình chuẩn mực sống mới cho giới trí thức trẻ

Hòa Lạc được quy hoạch là thủ phủ mới của Tây Hà Nội, với quy mô dân số dự kiến khoảng 600.000 người vào năm 2030, chủ yếu là trí thức, lao động trẻ và chuyên gia - nhóm cư dân có chuẩn sống và tiêu dùng cao. Lực lượng này tìm kiếm không gian an cư đầy đủ tiện ích như nội đô, nhưng gắn với thiên nhiên, nhiều mảng xanh, đảm bảo riêng tư, an ninh và môi trường sống trong lành, cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và chất lượng sống bền vững.

Tại Tây Hà Nội, Hoa Lac Metro City là dự án hiếm hoi đáp ứng các tiêu chuẩn an cư và đầu tư, được phát triển bởi KITA Group. Với định hướng kiến tạo giá trị sống bền vững, KITA tiên phong phát triển những không gian đô thị hiện đại, kết nối và giàu bản sắc, góp phần định hình diện mạo mới cho tương lai đô thị Việt Nam.

Hoa Lac Metro City - Kiến tạo một chuẩn mực sống và kết nối mới ngay lõi đô thị (Ảnh: Grand M).

Trên diện tích 8,3ha, trước mặt có hồ nước tự nhiên trong lành, sau lưng tựa núi, các kiến trúc sư danh tiếng sẽ kiến tạo một khu đô thị khép kín dành riêng cho giới tri thức trẻ cùng tiện ích "all in one" hứa hẹn là nơi an cư đáng sống đồng thời là điểm hẹn giao thương, nghỉ ngơi, giải trí của toàn khu vực.

Là khu đô thị TOD tiên phong tại Hòa Lạc, Hoa Lac Metro City sở hữu vị trí chỉ 500m tới ga Metro số 5 (Tiến Xuân), liền kề Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia. Với quỹ sản phẩm giới hạn 192 căn gồm biệt thự, liền kề, shophouse, mini hotel và căn hộ cao cấp, dự án hội tụ giá trị an cư và tiềm năng đầu tư.

Trong đó, dòng sản phẩm Metro Lakeside Villas sở hữu 28 căn giới hạn, tất cả đều hướng hồ với tầm nhìn hiếm có, mang chuẩn sống xanh biệt lập. Các căn được thiết kế hiện đại, hài hòa thiên nhiên, không gian thông minh và hệ tiện ích theo chuẩn resort cao cấp như công viên chủ đề, clubhouse và không gian nghệ thuật ngoài trời.

Phối cảnh sản phẩm Metro Lakeside Villas (Ảnh: KITA Group).

Nếu như Metro Lakeside Villas được xem là dòng sản phẩm sưu tập dành cho chủ nhân tinh anh, thì shophouse kinh doanh và liền kề Mini Hotel, Metro Flexi, Metro Harmony và Metro BizHub lại là lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư nhờ khả năng khai thác dòng tiền ổn định và lợi nhuận kép từ cho thuê đến gia tăng giá trị khi Metro số 5 đi vào vận hành.

“Hoa Lac Metro City được kỳ vọng sẽ là khu đô thị đáng sống khu vực Hòa Lạc. Đây không chỉ là nơi an cư mà còn là điểm rơi dòng tiền của giai đoạn bứt phá phía Tây Hà Nội, nơi giá trị bất động sản tỷ lệ thuận với tốc độ hoàn thiện quy hoạch và sự bùng nổ dân số tri thức”, ông Nguyễn Đình Dũng, đại diện G.Empire Group, đơn vị đối tác chiến lược dự án khẳng định.