Hồ Tràm: Hạ tầng tỷ đô thúc đẩy làn sóng nghỉ dưỡng hàng hiệu

Hồ Tràm: Miền đất hứa tiếp theo của du lịch tỷ đô

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ra mắt vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi hạ tầng khu vực phía Nam bứt phá. Sân bay Quốc tế Long Thành sắp đưa vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến dự án chỉ còn 45 phút, mở ra cơ hội đón du khách quốc tế có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Sự hoàn thiện của các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành trong năm 2026 mở ra kết nối thuận tiện, nhanh chóng, tối ưu thời gian từ trung tâm TPHCM đến The Indochine at Meliá Hồ Tràm còn 80 phút.

Với vị trí chiến lược, Hồ Tràm trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, mở ra đặc quyền “một chuyến bay, hai điểm đến”, nơi du khách có thể trải nghiệm nhịp sống sôi động của TPHCM, đô thị lớn nhất Việt Nam và tận hưởng trọn vẹn không gian yên bình bên biển.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm - Biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu (Ảnh: CĐT).

Sức hút từ thương hiệu quản lý toàn cầu

Meliá Hotels International đã chính thức ký kết với Tanzanite International quản lý vận hành The Indochine at Meliá Hồ Tràm với thông điệp "The Ultimate Luxury - Sống trọn tinh hoa”.

Meliá Hotels International là tập đoàn khách sạn lớn bậc nhất Tây Ban Nha có bề dày 70 năm kinh nghiệm, sở hữu danh mục hơn 400 khách sạn tại các điểm đến hàng đầu quốc tế. Sự hiện diện này không chỉ minh chứng cho chuẩn mực vận hành xuất sắc, mà còn là lời cam kết đồng hành cùng sự phát triển các giá trị bền vững.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm tọa lạc trong khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao Meliá Hồ Tràm Beach Resort - điểm đến sở hữu hơn 30 giải thưởng quốc tế uy tín, cùng Metropole Hà Nội và Park Hyatt Sài Gòn trở thành một trong 12 khách sạn xuất sắc nhất Việt Nam góp mặt trong danh sách khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026.

Sự uy tín của Meliá Hồ Tràm là bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng vượt trội của dòng bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu tại đây.

Ông Nguyễn Nam Sơn (ngồi bên phải), Chủ tịch HĐQT tập đoàn phát triển BĐS Tanzanite International ký kết cùng Meliá Hotels International (Ảnh: CĐT).

Kiệt tác kiến trúc, số lượng giới hạn giữa thiên đường biển Hồ Tràm

The Indochine at Meliá Hồ Tràm được ví như kiệt tác nghỉ dưỡng ven biển dành riêng cho cộng đồng chủ nhân thành đạt, nơi chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế được khẳng định bởi thương hiệu vận hành toàn cầu.

Dự án mang trọn tinh hoa của phong cách thiết kế "Modern Indochine", kết hợp giữa kiến trúc và không gian nội thất sang trọng, tinh tế do CMV Architects và KAZE Interior Design sáng tạo. Sự riêng tư của gia chủ được đảm bảo với mật độ xây dựng 14% cùng số lượng sản phẩm giới hạn:

The Indochine Hotel: Tháp căn hộ khách sạn 9 tầng với 193 căn Hotel Suites.

The Indochine Residences: Tháp căn hộ 20 tầng sang trọng, 105 căn Residences (2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ góc, Duplex và Penthouse).

Duplex view (tầm nhìn) biển - đặc quyền tư dinh theo chuẩn Villa (Ảnh: CĐT).

Tận hưởng đặc quyền thượng lưu với hệ sinh thái tiện ích theo chuẩn 5 sao quốc tế

Được ôm trọn bởi 1,1km biển đẹp nhất Hồ Tràm, 100% Hotel Suites và căn hộ Residences tại The Indochine at Meliá Hồ Tràm đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển. Thiết lập chuẩn mực sống thượng lưu, đặc quyền tận hưởng không chỉ dừng lại ở những dịch vụ 5 sao quốc tế, mà là sự giao thoa giữa nghệ thuật sống xa hoa và hệ sinh thái tiện ích được đo ni đóng giày cho giới tinh hoa.

5 hồ bơi với diện tích ấn tượng gần 3.000 m2, nơi thiết kế tinh tế không chỉ đảm bảo sự riêng tư mà còn mở ra tầm nhìn vô cực, xóa nhòa ranh giới giữa không gian nghỉ dưỡng và đại dương xanh thẳm.

Mọi nhu cầu từ tái tạo năng lượng tại phòng gym, spa, xông hơi, thưởng thức mỹ vị tại hệ thống nhà hàng cao cấp mặt tiền biển, hay những giây phút thư giãn tại không gian lounge sang trọng đều được đầu tư xứng tầm.

Ngoài ra, sự khác biệt nằm ở tính đồng bộ khi toàn bộ hệ thống này được kết nối với chuỗi dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế của Meliá Hồ Tràm Beach Resort, tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp bậc nhất Hồ Tràm.

Không gian sống đẳng cấp 5 sao, tầm nhìn 270 độ tại The Indochine at Meliá Hồ Tràm (Ảnh: CĐT).

The Indochine at Meliá Hồ Tràm mang đến cơ hội nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe với tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn,10% đến 15%/năm. Chủ sở hữu còn được tận hưởng đặc quyền 60 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm khi tham gia chương trình cho thuê. Đây là sự giao thoa giữa giá trị đầu tư và hưởng thụ phong cách sống thượng lưu.