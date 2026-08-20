Hồ Gươm, vịnh Hạ Long, chùa Bái Đính sắp được cấp mã định danh điện tử

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 326 quy định về định danh địa điểm, có hiệu lực từ ngày 1/9.

Theo quy định mới, các địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp mã định danh nhằm phân biệt với những địa điểm khác. Các đối tượng thuộc Danh mục bí mật Nhà nước không nằm trong phạm vi áp dụng.

Đáng chú ý, đối tượng được định danh rất rộng, bao gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh, các cấu trúc vật lý và những đối tượng khác được quy định tại phụ lục kèm theo nghị định.

Định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập dữ liệu và cấp mã định danh cho một địa điểm nhằm phân biệt địa điểm này với địa điểm khác (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc và không trùng lặp trong toàn hệ thống.

Mã định danh địa điểm là một dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập. Sau khi được tạo lập và gắn cho một đối tượng cụ thể, mã này phải bảo đảm tính ổn định lâu dài.

Việc cấp mã được thực hiện trên cơ sở dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kế thừa, đồng bộ và thống nhất. Cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm rà soát, chuẩn hóa, thu thập và đồng bộ dữ liệu để thực hiện cấp mã.

Như vậy, một thửa đất hay công trình thuộc diện áp dụng sẽ có mã riêng để nhận diện trong hệ thống dữ liệu, tạo điều kiện liên kết thông tin giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau.

Đối với những đối tượng có kết cấu kéo dài dọc đường giao thông và có thể tiếp cận từ nhiều vị trí, việc định danh được thực hiện tương tự đường giao thông. Địa điểm có thể được xác định thông qua điểm đầu, điểm cuối, các nút giao, điểm giao cắt trên tuyến hoặc vị trí giao với địa giới hành chính cấp tỉnh.

Với cách định danh này, thời gian tới, những địa danh, công trình quen thuộc như hồ Gươm, vịnh Hạ Long, chùa Bái Đính… cũng sẽ được cấp mã định danh địa điểm riêng gồm 12 chữ số, thống nhất trên toàn quốc.

Cùng với việc cấp mã, Chính phủ sẽ xây dựng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Lượng thông tin được tích hợp trong cơ sở dữ liệu này tương đối lớn. Ngoài mã định danh, hệ thống còn lưu trữ đối tượng được định danh, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính và tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia hoặc toàn cầu.

Đối với thửa đất, cơ sở dữ liệu có thể bao gồm các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có. Hệ thống cũng có thể lưu trữ tên địa điểm, thông tin kết cấu, dữ liệu không gian ba chiều, cơ quan chủ quản dữ liệu và thông tin về tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng địa điểm.

Trạng thái của địa điểm cũng được cập nhật, chẳng hạn đang hoạt động, sử dụng; ngừng sử dụng; chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấu trúc, tính chất.

Một nội dung liên quan trực tiếp tới người dân là khả năng khai thác dữ liệu trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Theo nghị định, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên VNeID. Người dân cũng được khai thác thông tin của chính mình trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thông qua ứng dụng này.

Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin phục vụ chức năng, nhiệm vụ thông qua các nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Đối với các trường hợp khác, dữ liệu có thể được khai thác thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và người khai thác phải nộp phí. Nếu có nhu cầu tiếp cận những thông tin khác trong cơ sở dữ liệu, tổ chức, cá nhân phải được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người quản lý địa điểm.

Việc hình thành cơ sở dữ liệu này cũng gắn với thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định quy định không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp lại thành phần hồ sơ nếu những thông tin tương ứng đã có trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Nghị định 326 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9.