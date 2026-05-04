Hé lộ những công ty bất động sản phía Nam báo thua lỗ quý đầu năm
(Dân trí) - Trong khi nhiều ông lớn bất động sản có lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng quý đầu năm thì một số doanh nghiệp khác lại có kết quả ngược chiều do chi phí ăn mòn như DIC Corp, LDG, Vạn Phát Hưng...
Báo cáo tài chính quý đầu năm của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) cho biết doanh thu thuần đạt gần 145 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp không còn nguồn thu từ bán thành phẩm trong khi cùng kỳ năm trước mảng này mang về hơn 26 tỷ đồng. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản vẫn là trụ cột chính khi đem về hơn 86 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, các loại chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, tăng so với cùng kỳ khiến doanh nghiệp tiếp tục lỗ gần 10 tỷ đồng, nối tiếp khoản lỗ hơn 45 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Tương tự, Công ty Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cũng lỗ hơn 16 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước lãi hơn 12 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thậm chí còn không phát sinh doanh thu trong quý, sống nhờ bằng nguồn thu tài chính từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.
Tình hình kinh doanh không khả quan khiến LDG chìm trong thua lỗ. Tính đến 31/3, công ty này đã lỗ lũy kế hơn 1.268 tỷ đồng, "ăn mòn" vốn chủ sở hữu (1.287 tỷ đồng).
Hay Công ty Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) dù có doanh thu gấp gần 4 lần năm trước nhưng vẫn lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý đầu năm, nối tiếp khoản lỗ cũng hơn 9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Công ty lý giải nguyên nhân thua lỗ là chưa ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm nhưng chi phí tài chính lại tăng do dư nợ vay và mặt bằng lãi suất tăng so với cùng kỳ làm gia tăng chi phí lãi vay.
Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng quý đầu năm.
Công ty Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) lãi 25.625 tỷ đồng, tăng 866% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.
Hay Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) có lợi nhuận sau thuế đạt 860 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.
Còn Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) công bố lãi 11,7 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước, do mở rộng hoạt động thi công xây dựng và tối ưu hoạt động tài chính. Công ty Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) có lợi nhuận gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, đạt 327 tỷ đồng.