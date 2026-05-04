Hé lộ những công ty bất động sản phía Nam báo thua lỗ quý đầu năm

Báo cáo tài chính quý đầu năm của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) cho biết doanh thu thuần đạt gần 145 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lý do chủ yếu là doanh nghiệp không còn nguồn thu từ bán thành phẩm trong khi cùng kỳ năm trước mảng này mang về hơn 26 tỷ đồng. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản vẫn là trụ cột chính khi đem về hơn 86 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, các loại chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, tăng so với cùng kỳ khiến doanh nghiệp tiếp tục lỗ gần 10 tỷ đồng, nối tiếp khoản lỗ hơn 45 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Công ty Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cũng lỗ hơn 16 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước lãi hơn 12 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thậm chí còn không phát sinh doanh thu trong quý, sống nhờ bằng nguồn thu tài chính từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Tình hình kinh doanh không khả quan khiến LDG chìm trong thua lỗ. Tính đến 31/3, công ty này đã lỗ lũy kế hơn 1.268 tỷ đồng, "ăn mòn" vốn chủ sở hữu (1.287 tỷ đồng).

Hay Công ty Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán: VPH) dù có doanh thu gấp gần 4 lần năm trước nhưng vẫn lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý đầu năm, nối tiếp khoản lỗ cũng hơn 9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Công ty lý giải nguyên nhân thua lỗ là chưa ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm nhưng chi phí tài chính lại tăng do dư nợ vay và mặt bằng lãi suất tăng so với cùng kỳ làm gia tăng chi phí lãi vay.