Hé lộ 2 thương vụ sang tay khách sạn trị giá 53,7 triệu USD tại Việt Nam

Tại buổi báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý I diễn ra sáng 8/4 tại Hà Nội, ông Karan Khanijou, Phó chủ tịch cấp cao, bộ phận mua bán Khách sạn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn JLL, tiết lộ thêm thông tin về 2 thương vụ chuyển nhượng khách sạn đáng chú ý tại Việt Nam.

Các giao dịch bao gồm khách sạn 4 sao ParkRoyal Saigon tại TPHCM và khách sạn 5 sao Perle D’Orient tại Cát Bà (Hải Phòng), tổng giá trị khoảng 53,7 triệu USD.

Khách sạn 4 sao ParkRoyal Saigon tại TPHCM (Ảnh: GPH).

Thương vụ đầu tiên liên quan đến ParkRoyal Saigon - một khách sạn đô thị nằm trên trục kết nối từ trung tâm TPHCM đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tài sản này trước đó thuộc sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài và đã được chuyển nhượng cho một nhà đầu tư trong nước.

Theo ông Karan, dạng tài sản này là “khách sạn trong thành phố”, hưởng lợi từ nhu cầu lưu trú của khách công vụ và doanh nhân. Vị trí thuận lợi cùng dòng khách ổn định giúp loại hình này duy trì sức hút với các nhà đầu tư.

Thương vụ thứ hai diễn ra tại khách sạn Perle D’Orient ở đảo Cát Bà, Hải Phòng - một tài sản nghỉ dưỡng cao cấp. Khác với giao dịch tại TPHCM, khách sạn này được chuyển nhượng từ nhà đầu tư trong nước sang một liên danh nhà đầu tư quốc tế.

Sự khác biệt về cấu trúc 2 giao dịch là điểm đáng chú ý. Một bên là dòng vốn nội thay thế vốn ngoại, trong khi bên còn lại ghi nhận sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế vào thị trường nghỉ dưỡng.

Ông Karan nêu điều này phản ánh sự linh hoạt và độ sâu ngày càng lớn của thị trường khách sạn Việt Nam, khi dòng vốn có thể dịch chuyển theo nhiều chiều khác nhau. Ngoài ra, việc các tài sản thuộc 2 phân khúc khác nhau (khách sạn đô thị và khách sạn nghỉ dưỡng) cũng cho thấy khẩu vị đầu tư đa dạng. Trong khi tài sản tại TPHCM gắn với nhu cầu lưu trú công vụ thì khách sạn tại Cát Bà hưởng lợi từ đà phục hồi của du lịch và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện.

Cả hai thương vụ đều được hoàn tất trong cùng một giai đoạn, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường sau thời gian trầm lắng. Theo JLL, năm 2025 ghi nhận các giao dịch khách sạn bắt đầu tăng trở lại, thay vì diễn ra nhỏ giọt như giai đoạn trước.

Theo ông Karan, sự phục hồi của du lịch cùng với cải thiện hạ tầng và chính sách mở cửa, đang giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khách sạn trong khu vực.

Ông cho rằng nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở nhu cầu đầu tư mà ở việc tìm kiếm các tài sản đáp ứng đầy đủ tiêu chí của nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, với môi trường pháp lý ngày càng minh bạch và nền tảng du lịch phục hồi vững chắc, thời gian tới, thị trường khách sạn Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn chất lượng cao.