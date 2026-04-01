Hanoi Oriental khởi động: Điểm sáng ở khu Đông Hà Nội

Tâm điểm của khu Đông Hà Nội

Sự kiện kick-off Hanoi Oriental đánh dấu bước đi chiến lược của VLand Việt Nam trong hành trình đưa dự án ra thị trường. Với quy mô 201 sản phẩm gồm 185 căn nhà phố liền kề và 16 căn biệt thự, Hanoi Oriental mang đến thị trường dòng sản phẩm thấp tầng cao cấp, phục vụ đồng thời nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh tại khu Đông của Thủ đô.

Tại sự kiện, hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối bất động sản đã cùng hội tụ, tạo nên không khí sôi động ngay từ những phút đầu chương trình. Đây cũng là lực lượng chủ lực, đóng vai trò là nhịp cầu kết nối của chủ đầu tư VLand Việt Nam để đưa sản phẩm đến với thị trường, góp phần lan tỏa thông tin và giá trị của Hanoi Oriental tới khách hàng và nhà đầu tư.

500 chiến binh kinh doanh bùng nổ tại sự kiện kick-off Hanoi Oriental (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ chương trình, VLand Việt Nam đã cập nhật bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội, đồng thời giới thiệu những thông tin hấp dẫn về Hanoi Oriental từ vị trí, quy hoạch, dòng sản phẩm đến định hướng phát triển và tiềm năng khai thác trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch VLand Việt Nam cho biết: "Hanoi Oriental là dự án mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc. Dự án được phát triển theo định hướng đáp ứng nhu cầu ở thực song hành với khả năng khai thác kinh doanh gia tăng giá trị bền vững.

Đồng thời, với sự đồng hành của ngân hàng Vietcombank, đảm bảo tính minh bạch về pháp lý và tiến độ, giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm, sẵn sàng đón đầu xu hướng dịch chuyển về phía Đông Thủ đô trong những năm tới”.

Cũng tại sự kiện, đại diện các đơn vị phân phối bày tỏ kỳ vọng Hanoi Oriental sẽ tạo được sự bứt phá trên thị trường nhờ hội tụ các yếu tố về vị trí, sản phẩm và thời điểm ra hàng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng tại Hà Nội còn hạn chế.

Trong khuôn khổ sự kiện, VLand Việt Nam cũng đã ký kết hợp tác với đơn vị quản lý vận hành Asahi Japan, nhằm hoàn thiện mảnh ghép về chất lượng sống tại dự án, hướng tới tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp và trải nghiệm sống của cư dân theo phong cách Nhật Bản.

VLand Việt Nam trao chứng nhận đại lý phân phối chính thức dự án Hanoi Oriental cho 16 đơn vị (Ảnh: BTC).

Chủ tịch VLand Việt Nam - Nguyễn Thị Kim Liên khẳng định: "Uy tín của VLand Việt Nam, của Hanoi Oriental được cam kết bằng các giá trị thực chứng: sự đồng hành tài chính từ Vietcombank, tiêu chuẩn vận hành quốc tế từ Asahi Japan và tiến độ xây dựng đảm bảo. Hiện các sản phẩm tại dự án đã hoàn thiện phần thô, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng trong tháng 6”.

"Tọa độ Ánh Dương" giữa tâm điểm phố mới

Sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường Nguyễn Mậu Tài (Gia Lâm), Hanoi Oriental có lợi thế kết nối linh hoạt khi chỉ mất vài phút để tiếp cận các cây cầu huyết mạch như Vĩnh Tuy, Chương Dương, Long Biên… dẫn thẳng đến trung tâm nội đô. Cùng với đó, dự án cũng kề cận với các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ 5A, Quốc lộ 1A và hệ thống vành đai 2, 3, 3.5, giúp di chuyển nhanh chóng tới các tỉnh công nghiệp trọng điểm của miền Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng…

Hanoi Oriental là điểm sáng bất động sản thấp tầng tại khu Đông Hà Nội 2026 (Ảnh: CĐT).

Dự án Hanoi Oriental nằm trong vùng phát triển năng động của khu Đông Hà Nội, nơi các đại đô thị và cộng đồng cư dân mới đang dần ổn định, cư dân tương lai của khu đô thị sẽ thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đã và đang hoàn thiện. Từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại đến các không gian sinh thái như biển hồ, công viên, hồ điều hòa… tất cả đều góp phần kiến tạo một môi trường sống đồng bộ, hiện đại và giàu tiềm năng khai thác.

Bên cạnh lợi thế vị trí, Hanoi Oriental được quy hoạch theo mô hình đô thị mở, tối ưu khả năng khai thác thương mại. Các dãy nhà phố được thiết kế theo phong cách “show-window” hiện đại, gia tăng khả năng nhận diện và trưng bày, phù hợp với các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Song song đó, Hanoi Oriental cũng chú trọng đến chất lượng sống của cư dân tương lai với hệ không gian xanh được tích hợp trong quy hoạch. Dự án kề cận công viên Gia Lâm quy mô 31ha cùng hai hồ điều hòa, kết hợp với hệ thống công viên nội khu, góp phần tạo nên môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị và yếu tố sinh thái.

Với nền tảng quy hoạch, vị trí và hệ sinh thái xanh, Hanoi Oriental được kỳ vọng trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị Gia Lâm trong giai đoạn phát triển mới.