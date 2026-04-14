Hanoi Oriental định vị đô thị hoàn chỉnh với mọi tiện ích ngay ngưỡng cửa

Kề hồ sinh thái, sát đại công viên, cận trung tâm hành chính

Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang trở thành tâm điểm phát triển nhờ cú hích hạ tầng và quy hoạch, xu hướng lựa chọn nơi ở cũng dần dịch chuyển theo hướng ưu tiên các khu đô thị có khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống trong phạm vi gần.

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định: “Khi các thành phố vệ tinh đủ tiện ích, kết nối giao thông thuận tiện, người dân sẽ rời bỏ những căn gác xép chật hẹp trong phố cổ để ra ngoài sinh sống”.

Sự hình thành của các đô thị phía Đông đang đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư, đồng thời cũng tái định nghĩa chuẩn sống mới của Hà Nội - nơi cư dân không còn bị hạn chế bởi khoảng cách, mà tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái “all-in-one” (tất cả trong một) chỉ với vài bước chân.

Trong bối cảnh đó, Hanoi Oriental sở hữu vị trí đắc địa tại khu TQ5, đường Nguyễn Mậu Tài (Gia Lâm), được giới đầu tư chú ý khi là đại diện nổi bật của mô hình đô thị hoàn chỉnh với hệ tiện ích nội, ngoại khu đồng bộ, hiện đại.

Hanoi Oriental kề bên biển hồ, sát đại công viên Gia Lâm, cận trung tâm hành chính (Ảnh: Hanoi Oriental).

Điểm cộng của Hanoi Oriental không chỉ nằm ở kết nối, mà còn ở đặc quyền sống xanh hiếm có.

Chỉ vài phút tản bộ, cư dân đã có thể chạm tới tổ hợp biển hồ nước mặn 6,1ha và hồ Ngọc Trai 24,5ha. Đồng thời, Hanoi Oriental cũng kề cận công viên Gia Lâm 31ha với 2 hồ điều hòa 9ha và 19,2ha (đã hoàn thành giai đoạn 1).

Trong tương lai, khi toàn bộ công viên đi vào vận hành, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành “lá phổi xanh” của khu Đông, góp phần cải thiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị bất động sản khu vực.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, khu vực này còn sở hữu nền tảng giáo dục đồng bộ. Hanoi Oriental kề cận VinUniversity và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời kết nối thuận tiện tới hệ thống các trường liên cấp đã hiện hữu tại đây như trường Tiểu học Trung Thành, THCS Cổ Bi, THPT Cao Bá Quát..., đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng cho cư dân tương lai.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan và giáo dục, Hanoi Oriental còn nằm trong khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính và cơ sở y tế của Gia Lâm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích công cộng cho cư dân.

Từ Hanoi Oriental, cư dân có thể tới các cơ quan hành chính như: Ủy ban nhân dân, công an các cấp, chi cục thuế khu vực, cũng như các đầu mối hành chính khác trên địa bàn chỉ trong vài phút di chuyển. Việc kề cận các cơ quan này giúp cư dân tương lai của Hanoi Oriental rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Ở lĩnh vực y tế, xung quanh Hanoi Oriental quy tụ nhiều cơ sở khám chữa bệnh như: Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Vinmec, cùng hệ thống phòng khám, trung tâm y tế địa phương.

Hanoi Oriental cũng nằm gần các văn phòng và khu kinh tế trọng điểm, tiêu biểu như tòa tháp công nghệ TechnoPark 45 tầng - nơi quy tụ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia cao cấp.

Điều này giúp cư dân tối ưu thời gian di chuyển, đồng thời gia tăng giá trị sống và đầu tư bền vững.

Hanoi Oriental - Đô thị đủ đầy với hệ tiện ích hiện đại

Nếu hệ tiện ích ngoại khu tạo nên lợi thế vị trí, thì hệ tiện ích nội khu chính là yếu tố định hình cuộc sống đủ đầy tại Hanoi Oriental.

Hanoi Oriental khẳng định vị thế của một đô thị đủ đầy với hệ tiện ích hiện đại (Ảnh: Hanoi Oriental).

Với quy mô 8,3ha, gồm 201 sản phẩm nhà ở thấp tầng cao cấp (185 căn nhà phố liền kề và 16 căn biệt thự), Hanoi Oriental được quy hoạch đa lớp thông minh theo triết lý tối ưu trải nghiệm cá nhân, nơi mỗi cư dân đều được tận hưởng không gian sống riêng tư nhưng không tách biệt - một chuẩn mực sống mang tinh thần “Oriental” tinh tế và cân bằng.

Theo quy hoạch, Hanoi Oriental sở hữu các dãy nhà phố liền kề dọc những tuyến đường chính rộng 22m, định hình những trung tâm mua sắm sầm uất với khu vực dịch vụ, thời trang và ẩm thực đẳng cấp.

Len giữa các dãy nhà phố, biệt thự là không gian cảnh quan xanh với công viên nội khu, khu vui chơi trẻ em, trường học, sân thể thao hiện đại…, góp phần hoàn thiện môi trường sống tiện lợi.

Trong bối cảnh đô thị Hà Nội đang dịch chuyển mạnh mẽ về phía Đông, mô hình “đô thị tiện ích "all-in-one” không còn là xu hướng, mà đã trở thành tiêu chuẩn sống mới.

Sở hữu vị trí chiến lược, thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích tỷ đô cùng quy hoạch đồng bộ, Hanoi Oriental không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là minh chứng rõ nét cho một đô thị hoàn chỉnh, nơi mọi trải nghiệm sống đều gói gọn trong vài bước chân.