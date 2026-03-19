Hầm chui trên Quốc lộ 13 sắp hình thành tạo lợi thế cho bất động sản

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT do Sở Xây dựng TPHCM trình UBND TPHCM thẩm định, đoạn tuyến từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương dài gần 6km được đề xuất mở rộng lên khoảng 60m, với quy mô khai thác từ 10 đến 14 làn xe.

Trong phương án thiết kế, tuyến đường sẽ có đoạn đường trên cao dài khoảng 3,5km ở giữa tuyến, đồng thời bố trí hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm tách dòng phương tiện và cải thiện khả năng lưu thông tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TPHCM.

Các hạng mục này nằm tại đoạn đầu của tuyến Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đi lên, trước khi tuyến đường kết nối đến các khu vực đô thị và dân cư dọc theo trục giao thông này. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ thành phố, đồng thời cải thiện khả năng kết nối giữa TPHCM và các đô thị công nghiệp của Bình Dương.

Trong bối cảnh hạ tầng trên tuyến Quốc lộ 13 đang được nghiên cứu nâng cấp, nhiều chuyên gia cho rằng các khu vực nằm dọc trục giao thông này có thể hưởng lợi từ khả năng kết nối tốt hơn trong tương lai.

Thị trường căn hộ và xu hướng dịch chuyển về khu Đông

Những thay đổi về hạ tầng giao thông thường kéo theo sự dịch chuyển của thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh TPHCM.

Theo báo cáo Thị trường Bất động sản TPHCM quý IV/2025 của CBRE, giá căn hộ sơ cấp tại TPHCM tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong những năm gần đây do nguồn cung mới hạn chế và chi phí phát triển dự án gia tăng.

Trong khi đó, nguồn cung căn hộ mới trên thị trường đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể sang khu Đông thành phố, đặc biệt là khu vực Bình Dương cũ, nơi vẫn còn quỹ đất phát triển dự án và mặt bằng giá phù hợp hơn so với khu vực trung tâm TPHCM.

Báo cáo nghiên cứu Thị trường TPHCM sau sáp nhập và phát triển đô thị TOD của CBRE cũng cho thấy khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, các khu vực nằm dọc hành lang giao thông thường thu hút sự hình thành của các khu dân cư mới và kéo theo sự phát triển của hệ thống tiện ích thương mại và dịch vụ đô thị.

Xu hướng này phù hợp với mô hình Transit-Oriented Development (TOD) - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - đang được áp dụng tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Theo đó, các khu vực nằm gần trục giao thông lớn hoặc hệ thống metro thường trở thành tâm điểm hình thành các cụm đô thị mới, nơi nhu cầu nhà ở và dịch vụ phát triển song song.

Các dự án căn hộ dọc Quốc lộ 13 được quan tâm

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang được nghiên cứu nâng cấp, nhiều dự án căn hộ nằm trên trục Quốc lộ 13 bắt đầu thu hút sự quan tâm của người mua nhà.

Một trong những dự án nằm trên tuyến kết nối này là Bcons NewSky, tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 trong khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ tiện ích đô thị tương đối hoàn chỉnh.

Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện tiếp cận nhiều tiện ích trong khu vực như trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống trường học và các khu dân cư hiện hữu. Ngoài ra, vị trí trên trục Quốc lộ 13 cũng giúp việc di chuyển đến TP Thủ Đức, Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3 trở nên thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh Quốc lộ 13 được nghiên cứu mở rộng và bổ sung các hạng mục như đường trên cao và hầm chui tại các nút giao lớn, nhiều người mua nhà cho rằng các dự án nằm trên trục giao thông này có lợi thế về khả năng kết nối và tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Vị trí của Bcons NewSky trên trục Quốc lộ 13, gần điểm quy hoạch nhà ga Metro số 2, được xem là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển giao thông công cộng của TPHCM (Ảnh: Tập đoàn BCONS).

Gia tăng lợi ích cho cư dân dự án

Bên cạnh yếu tố hạ tầng và vị trí, nhiều chủ đầu tư hiện nay cũng triển khai các chương trình nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng trong giai đoạn này.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chọn lọc, nhiều người mua nhà có xu hướng ưu tiên những dự án có hạ tầng kết nối rõ ràng, hệ tiện ích hiện hữu và mức giá phù hợp, đặc biệt tại các khu vực nằm trên các trục giao thông lớn như Quốc lộ 13.