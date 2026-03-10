Hai Thành hợp tác loạt đối tác lớn, giới thiệu dự án quy mô 80ha ra thị trường

Dự án có quy mô 80ha, cung cấp ra thị trường 4.000 sản phẩm.

Hai Thành ký kết hợp tác chiến lược với loạt đối tác lớn, đánh dấu cột mốc mới của dự án Hiep Phuoc Premia (Ảnh: Quốc Dũng).

Hệ sinh thái đối tác chiến lược đồng hành cùng Hiep Phuoc Premia

Sau hàng loạt dự án triển khai thành công, Hai Thành tiếp tục khẳng định năng lực và tiềm lực vững mạnh khi khởi động dự án Hiep Phuoc Premia quy mô 80ha. Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng các yếu tố pháp lý, tài chính và chiến lược phát triển bền vững, việc thiết lập hệ sinh thái đối tác chiến lược ngay từ giai đoạn đầu được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để dự án từng bước ra mắt thị trường.

Tại sự kiện, Hai Thành đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh 5 nhằm đồng hành triển khai các giải pháp tài chính, xây dựng những phương thức thanh toán linh hoạt, tối ưu dành riêng cho khách hàng Hiep Phuoc Premia.

Hai Thành ký kết hợp tác chiến lược với đối tác trong lĩnh vực tài chính - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh 5 (Ảnh: Quốc Dũng).

Bên cạnh đó, lễ ký kết còn có sự tham dự của đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Sự đồng hành của các định chế tài chính không chỉ khẳng định năng lực phát triển và uy tín của Hai Thành khi đã vượt qua vòng thẩm định nghiêm ngặt về năng lực tài chính cũng như tính pháp lý dự án, mà còn cho thấy sự đánh giá tích cực từ các tổ chức tài chính đối với tiềm năng của Hiep Phuoc Premia.

Thông qua sự hợp tác này, dự án sẽ được bổ sung đa dạng các phương thức thanh toán cùng nhiều giải pháp tài chính linh hoạt, gia tăng cơ hội tiếp cận và sở hữu sản phẩm cho khách hàng.

DKRA Realty trở thành Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án Hiep Phuoc Premia (Ảnh: Quốc Dũng).

Bên cạnh các tổ chức tài chính, Hai Thành cũng ký kết hợp tác chiến lược với DKRA Realty - Thương hiệu mảng dịch vụ tiếp thị và phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam thuộc DKRA Group, đảm nhiệm vai trò Tổng đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án Hiep Phuoc Premia.

DKRA Realty có 15 năm kinh nghiệm điều phối mạng lưới bán hàng và triển khai chiến lược tiếp thị hiệu quả. Trước đó, đã đồng hành cùng Hai Thành triển khai nhiều dự án: The 826 EC, Hiệp Phước Harbour View, Saigon Riverpark, Saigon Village,… đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Đây là cơ sở để Hai Thành tin tưởng lựa chọn đồng hành, nhằm đảm bảo dự án tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, tối ưu hiệu quả thương mại và định vị thương hiệu trên thị trường.

Hiep Phuoc Premia - Đô thị ven sông tiềm năng tại phía Nam TPHCM

Hiep Phuoc Premia hội tụ các động lực tăng trưởng đột phá nhờ cộng hưởng từ chiến lược phát triển hạ tầng phía Nam TPHCM. Tại khu vực Hiệp Phước - Cần Giuộc, sự phát triển của hệ sinh thái logistics, cảng biển và các khu công nghiệp đang từng bước hình thành cực kinh tế mới, góp phần thu hút doanh nghiệp, dòng vốn và lực lượng lao động, từ đó kéo theo nhu cầu gia tăng về nhà ở và dịch vụ đô thị tại khu vực.

Hiep Phuoc Premia - Tâm điểm tăng trưởng mới khu Nam giáp ranh TPHCM, đón đầu làn sóng an cư, đầu tư (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Đồng thời, hạ tầng giao thông khu Nam TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt dự án trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, trục Nguyễn Văn Tạo mở rộng lên đến 60m và tuyến ĐT827E, góp phần tăng tính kết nối giữa TPHCM với Long An (cũ), Đồng Nai và các trung tâm công nghiệp phía Nam.

Song song đó, các công trình hạ tầng mang tính biểu tượng như Metro số 4 và cầu Cần Giờ cũng mở ra định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, góp phần định hình không gian sống hiện đại.

Hiep Phuoc Premia sở hữu pháp lý minh bạch, cùng hạ tầng hoàn thiện (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Chia sẻ về dự án, bà Đinh Hải Điệp - Giám đốc Sàn Tân Hai Thành - đại diện đơn vị phát triển dự án Hai Thành cho biết với bề dày 40 năm kinh nghiệm và quan điểm ở đâu có sông, ở đó có Hai Thành, Hiep Phuoc Premia là dự án hội tụ những giá trị hiếm có với mặt tiền sông trải dài hơn 1km, tiếp giáp mặt sông Soài Rạp rộng đến 1,6km.

Dự án mở ra không gian sinh thái hiếm có, nơi giao thoa giữa nhịp sống sôi động của cảng biển quốc tế sầm uất hay những chuyến du thuyền nhộn nhịp. Dự án được đầu tư bài bản vào hạ tầng kỹ thuật, chuỗi tiện ích hoàn thiện và quy hoạch đồng bộ.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cũng cho biết, Hiep Phuoc Premia sở hữu pháp lý minh bạch. Dự kiến nhiều phương thức thanh toán linh hoạt cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn sẽ được công bố trong thời gian tới, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.