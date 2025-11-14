Hạ tầng và tiềm năng tăng trưởng hút nhà đầu tư miền Bắc vào Nam

Sau giai đoạn dài tăng trưởng tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư bắt đầu “Nam tiến” - chuyển hướng dòng vốn vào các đô thị vệ tinh TPHCM như Đồng Nai, Tây Ninh (Long An)… nơi hạ tầng giao thông đang phát triển mạnh mẽ và mặt bằng giá vẫn còn dễ chịu.

Các tuyến đường cao tốc, metro, vành đai và sân bay quốc tế cùng hội tụ ở phía Đông TPHCM, mở ra cơ hội gia tăng giá trị bất động sản (Ảnh: CĐT).

Dòng tiền đầu tư bất động sản từ Bắc đổ vào Nam

Thị trường bất động sản phía Nam, bao gồm TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, đang trở thành nam châm hút vốn từ cộng đồng nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp đến từ miền Bắc.

"Nam tiến" không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành chiến lược đầu tư trọng yếu, báo hiệu một chu kỳ phát triển mới cho bất động sản khu vực vốn là đầu tàu kinh tế của quốc gia.

Là doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Hà Nội, anh Trần Văn Đức (45 tuổi) cho biết do đầu tư bất động sản phía Bắc giai đoạn này không còn hấp dẫn như trước nên anh Đức tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở khu vực phía Nam. Khi tìm hiểu, anh Đức ấn tượng với thị trường địa ốc Đồng Nai, khu vực giáp ranh TPHCM.

Nhà đầu tư này cho hay đã tìm hiểu kỹ và quyết định xuống tiền đầu tư vào Izumi Canaria - phân khu mới của đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai), do Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển.

"Izumi Canaria thu hút tôi vì là phân khu compound riêng tư, có thiết kế đẹp, liền kề sông nước, nhưng quan trọng là pháp lý đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Vị trí nằm ngay cửa ngõ phía Đông TPHCM với mức giá hấp dẫn kèm chính sách thanh toán linh hoạt giúp tối ưu hóa dòng tiền đầu tư trung hạn", anh Đức nói.

Các dự án có pháp lý minh bạch như Izumi Canaria thu hút sự chú ý trên thị trường (Ảnh: CĐT).

Tương tự, chị Trần Diễm Loan (52 tuổi, ngụ Hà Nội) có vốn nhàn rỗi khá nên mong muốn tăng trưởng vốn an toàn, tránh lạm phát và bão hòa thị trường miền Bắc. Được người quen giới thiệu, chị Loan nhận thấy Đồng Nai là khu vực hưởng lợi từ sân bay quốc tế Long Thành và các dự án cao tốc (Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành…).

Đây cũng là "cửa ngõ" logistic mới của cả nước, hứa hẹn giá trị đất tăng trong dài hạn. “Tôi ưu tiên các dự án có thương hiệu lớn và minh bạch pháp lý ngay từ đầu nên đã chọn Izumi City tại Đồng Nai bởi dự án bài bản thường có thanh khoản tốt và kỳ vọng giá tăng nhanh khi hạ tầng hoàn thiện”, chị Loan nói.

Theo anh Trần Văn Tuấn, đại diện một sàn môi giới bất động sản ở TPHCM, từ đầu năm đến nay, có 20-30% khách hàng đầu tư phía Bắc tìm hiểu và trực tiếp vào thăm dự án, đầu tư các sản phẩm bất động sản ở Đồng Nai, TPHCM, khu vực Bình Dương cũ và Long An cũ.

Theo anh Tuấn, tại Hà Nội và các thành phố lớn phía Bắc, nguồn cung đất nền ngày càng ít và mức giá đã neo ở ngưỡng cao nên nhà đầu tư tìm kiếm các thị trường có biên độ lợi nhuận kỳ vọng cao hơn ở khu vực phía Nam.

Các sự kiện mở bán của Izumi City thu hút đông đảo khách hàng quan tâm (Ảnh: CĐT).

Nhà đầu tư tìm đến các khu vực có dư địa tăng trưởng

Số liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy đến cuối quý III, khoảng 30% lượng giao dịch tại khu vực phía Nam đến từ nhà đầu tư miền Bắc, tăng 10% so với quý II và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Các dự án của chủ đầu tư lớn có mặt bằng giá đang thấp hơn so với thị trường Hà Nội.

Theo đánh giá của quản lý bộ phận Nghiên cứu Savills TPHCM, dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc đang “ngược dòng” vào Nam. Trong đó, khu vực Bình Dương, Long An (cũ) và Đồng Nai chiếm khoảng 10-20% tỷ lệ nhà đầu tư phía Bắc trong các giao dịch bất động sản.

Nhà phố Izumi Canaria giá từ 7,2 tỷ đồng cùng lịch trình thanh toán giãn tiến độ lên đến 36 tháng sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư miền Bắc tham gia thị trường phía Đông TPHCM (Ảnh: CĐT).

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thị trường đang dần phục hồi, những tọa độ được nhà đầu tư chú ý hàng đầu là khu vực phía Nam.

Theo ông Thiên, triển vọng ở vùng phía Nam, khu vực Đông Nam Bộ “sáng” hơn những nơi khác. Các dự án lớn ở phía Nam, ví dụ Izumi City của Nam Long đang mở bán trở thành những “tọa độ” cho các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội.

Theo ông Thiên, dòng tiền đang dịch chuyển từ phía Bắc vào các dự án phía Nam cũng là điều bình thường, bởi khu vực phía Nam có sự khởi sắc, xét về chỉ số tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư hạ tầng và dư địa tăng trưởng.