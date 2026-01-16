Hạ tầng tỷ USD đưa “Dual-life living” thành đặc quyền thường nhật tại Elyse Island

Với cư dân Elyse Island thuộc đảo Đại Phước (Nhơn Trạch - Đồng Nai), mỗi ngày là một sự chuyển đổi nhịp nhàng giữa hai thái cực. Khi ngày mới bắt đầu, chưa đầy 20 phút di chuyển từ ngôi nhà trên đảo tự nhiên, cư dân đã có mặt tại trung tâm TPHCM hay cửa ngõ quốc tế mới - sân bay Long Thành.

Khi khép lại mọi cuộc họp, những màn thương lượng cân não, cũng mất chừng ấy thời gian để họ rời xa phố thị, trở về với miền thiên nhiên nguyên bản của một "resort-at-home" (nghỉ dưỡng tại gia). Hơn cả một nơi an trú, không gian biệt lập trên đảo còn giúp các chủ nhân tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng sau thời gian làm việc hiệu suất cao.

Đó là “Dual-life living” - xu hướng sống song hành hai thế giới tưởng chừng như đối lập, giữa động và tĩnh, tập trung và thư giãn mà giới tinh hoa đang theo đuổi. Đằng sau chuẩn mực sống này là cuộc dịch chuyển về tư duy: từ ở trung tâm cho tiện lợi sang ở riêng tư để kiểm soát chất lượng sống, nhưng không tách rời trung tâm.

Elyse Island sở hữu thế biệt lập nhưng kết nối trong bối cảnh quỹ đất đảo tự nhiên khan hiếm (Ảnh: CĐT).

Hạ tầng tỷ USD mở lối đặc quyền sống “Dual-life living”

Trên thế giới, “Dual-life living” từng thành công với các mô hình như Sentosa (Singapore), Palm Jumeirah (Dubai) hay Fisher Island (Mỹ). Tại Việt Nam, trong bối cảnh quy hoạch vùng và hạ tầng quanh TPHCM tăng tốc, đảo Đại Phước với tâm điểm là Elyse Island của chủ đầu tư Nam Long nổi lên như lựa chọn hiếm hoi để hiện thực hóa chuẩn sống này.

Ngày 15/1, lễ động thổ hai dự án giao thông trọng điểm - cầu Cát Lái và cầu Phú Mỹ 2 - đánh dấu cú hích về hạ tầng. Cầu Cát Lái sau hơn 30 năm chờ đợi, có chiều dài hơn 11,6km, tổng mức đầu tư gần 18.300 tỷ đồng, kết nối TPHCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong khi, cầu Phú Mỹ 2 nối khu Nam TPHCM (Nguyễn Hữu Thọ) với Đồng Nai (Liên Cảng), chiều dài 6,3km, 8 làn xe với tổng vốn đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng.

Với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, hai nhịp cầu này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn xóa bỏ rào cản tâm lý về sự biệt lập của cuộc sống cư dân đảo Đại Phước.

Dự án Cầu Cát Lái trở thành mảnh ghép mở trục giao thông chiến lược, gia tăng kết nối liên vùng (Ảnh: CĐT).

Cầu Phú Mỹ 2 được khởi công cùng ngày giúp Elyse Island củng cố vị trí “city-link” (kết nối trung tâm) độc bản, tăng cường kết nối giữa đảo Đại Phước và trung tâm thành phố (Ảnh: CĐT).

Trước đó, sự kiện khánh thành cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 vào tháng 8/2025 đã khai thông lộ trình, đưa cư dân trên đảo về trung tâm TPHCM 20-30 phút di chuyển trong điều kiện lý tưởng. Song song đó, hành trình về nhà bằng du thuyền trên sông Đồng Nai sẽ khiến chất sống “resort-at-home” của mỗi chủ nhân thêm phần thi vị.

Hạ tầng mang tính “chốt hạ” cho mô hình sống “hai thế giới” chính là giai đoạn thương mại toàn diện của Sân bay Quốc tế Long Thành - dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Với 20 phút di chuyển từ cửa ngõ quốc tế, Elyse Island được kỳ vọng trở thành điểm đến của những hành trình xuyên lục địa, nơi công việc và các kỳ nghỉ dưỡng toàn cầu trở nên tiệm cận hơn.

Những công trình hạ tầng tỷ USD này đơn giản hoá hành trình chuyển đổi giữa hai thái cực sống, từ trung tâm năng động đến an nhiên bên sông. “Dual-life living” vì thế trở thành đặc quyền thường nhật của cư dân Elyse Island.

Giá trị hiếm có của đô thị đảo

Cùng với sân bay quốc tế Long Thành, Vành Đai 3, cầu Nhơn Trạch và cao tốc Bến Lức - Long Thành, bức tranh kết nối khu Đông ngày càng hoàn chỉnh. Khi bài toán hạ tầng được giải quyết và khát vọng sống “Dual-life living” thành hiện thực, đô thị đảo mang yếu tố “City-link” (kết nối trung tâm) như Elyse Island trở thành tài sản được tìm kiếm.

Đảo tự nhiên vốn là tài nguyên hữu hạn, đặc biệt khi gần các trung tâm kinh tế lớn - nơi giới hạn, không thể mở rộng, tái tạo hay thay thế. Elyse Island với lợi thế sông nước tự nhiên ôm trọn giúp đảm bảo an ninh, riêng tư và tĩnh tại, trong khi hạ tầng hiện đại rút ngắn khoảng cách với các điểm đến trọng yếu.

Vị thế đắt địa được kỳ vọng sẽ giúp bất động sản đô thị đảo giữ được giá trị ổn định qua thời gian và chu kỳ kinh tế. Elyse Island được đánh giá là chạm đến định nghĩa xa xỉ thực sự mà giới siêu giàu tìm kiếm: thời gian. Khả năng di chuyển nhanh giúp gia chủ có thời gian cho bản thân và nâng cao chất lượng sống cho gia đình.

Ngoài ra, cuộc sống trên đảo còn là “vành đai bảo vệ” sức khỏe vô giá. Mật độ xây dựng thấp cùng 1,5km mặt sông bao bọc giúp Elyse Island tách biệt khỏi quá tải dân cư và ô nhiễm môi trường vùng lõi đô thị.

Khi bài toán hạ tầng được giải quyết, Elyse Island sẽ trở thành tài sản đắt giá (Ảnh: CĐT).

Sở hữu biệt thự đảo không chỉ phản ánh năng lực tài chính, mà còn thể hiện chiều sâu thẩm mỹ và tư duy sống: đề cao trải nghiệm độc bản và giá trị cá nhân hơn sự phô trương.

Với sự chuyển mình của hạ tầng tỷ đô quanh đảo Đại Phước, “Dual-life living” hứa hẹn là đích đến của giá trị sống mà giới tinh hoa Việt Nam đang tìm kiếm.