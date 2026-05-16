Hạ tầng tỷ USD - động lực cho bất động sản khu Đông phát triển

Ba trục hạ tầng tỷ đô: Khi giấc mơ trở thành hiện thực

Khu Đông TPHCM có ba dự án hạ tầng trọng điểm đã và sắp về đích, tạo nên động lực phát triển đô thị phía Đông.

Metro số 1 đã vượt mốc hơn 20 triệu lượt khách từ đầu năm 2026, với bình quân mỗi tháng phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, tương đương khoảng 52.000 lượt/ngày. Đây không còn là câu chuyện trải nghiệm, mà phản ánh nhu cầu đi lại thực tế mỗi ngày của hàng chục nghìn người dân khu Đông.

Trong khi đó, Vành đai 3 với tiến độ đạt khoảng 75% khối lượng đang đẩy nhanh để hoàn thành trước ngày 30/6. Đoạn 14,7km cầu cạn qua TP Thủ Đức cũ đã đạt 85% và đã thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025. Còn nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được huy động nhiều mũi thi công để đảm bảo kết nối đồng bộ.

Ba công trình thực hiện đan xen, giao cắt, tạo thành mạng lưới kết nối chưa từng có. Khi cả ba cùng vận hành, thời gian di chuyển từ trung tâm quận 1 cũ đến sân bay quốc tế Long Thành sẽ rút ngắn từ hơn 2 giờ xuống còn dưới 40 phút.

Dòng tiền thông minh chọn khu Đông TPHCM?

Khoảng cách chênh lệch này giải thích lý do những nhà đầu tư thông minh âm thầm tích lũy bất động sản khu Đông 2-3 năm trước. Họ không chờ Vành đai 3 thông xe. Họ đã mua khi các dự án còn đang thi công, khi giá chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng và phần lớn nhà đầu tư vẫn còn do dự.

Giờ đây, khi Vành đai 3 dự kiến thông xe toàn tuyến trước 30/6, Metro số 1 đã trở thành thói quen đi lại hàng ngày của người dân, cao tốc đến Long Thành chuẩn bị kết nối đồng bộ thì cửa sổ cơ hội đang dần khép lại cho những người chưa nắm bắt thời cơ.

Câu hỏi không còn là "liệu khu Đông có tăng giá không?" mà thay bằng câu hỏi "có còn kịp lúc không?

Van Phuc City - Nơi ba mũi hạ tầng giao nhau

Trong bối cảnh đó, Van Phuc City nổi bật là một trong ba bán đảo đẹp nhất bên sông Sài Gòn, tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, Van Phuc City chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm quận 1, 3 cũ chỉ từ 10 phút. Đây là vị trí hưởng lợi từ cả ba trục hạ tầng trọng điểm: Vành đai 3, Metro số 1, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, khu đô thị còn thừa hưởng từ hạ tầng đồng bộ với tuyến Metro 3B, đường sắt Bắc - Nam, Vành đai 2, tuyến đường thủy sông Sài Gòn. Khi Metro số 1 đã chứng minh sức hút với hơn 20 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm, các tuyến metro tiếp theo sẽ được đẩy nhanh tốc độ thực hiện. Van Phuc City nổi bật khi nằm trên trục kết nối này.

Với quy mô 198ha, Van Phuc City dành tới 60% diện tích cho tiện ích công cộng, mặt nước và cây xanh, mật độ xây dựng chỉ 40%. Trong khi các dự án khác chen chúc để tối ưu lợi nhuận thì Van Phuc City chọn cách ngược lại: giữ mật độ thấp, giữ không gian xanh, giữ chất lượng sống.

Được sông Sài Gòn ôm trọn 3 mặt với tổng chiều dài lên đến 3,4km tạo nên vi khí hậu mát mẻ tự nhiên quanh năm, đến hiện tại, Van Phuc City đã hình thành cộng đồng hiện hữu với hơn 10.000 cư dân và 3.000 doanh nghiệp hoạt động nhộn nhịp.

Sở hữu nhà tại Van Phuc City, cư dân sẽ nhận được những lợi ích mà không phải dự án nào cũng có: Tâm điểm của ba làn sóng hạ tầng giúp cư dân thuận lợi di chuyển tới các khu vực trọng điểm; sống tại dự án có 3 mặt giáp sông Sài Gòn, tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp và cư dân thành đạt cùng những giá trị kiến tạo đẳng cấp từ chủ đầu tư.

