Hạ tầng liên vùng thúc đẩy xu hướng phát triển nhà ở Đông Bắc TPHCM

Khi một tuyến cao tốc hình thành, không chỉ thời gian di chuyển được rút ngắn mà còn kéo theo sự phát triển công nghiệp, logistics và nhu cầu nhà ở tại các khu vực nằm dọc theo tuyến giao thông đó.

Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và hành lang công nghiệp phía Đông Bắc TPHCM

Sơ đồ cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Nguồn: MBS Research - Vietnam Dynamics 2026).

Trong số các dự án hạ tầng đang được triển khai tại khu vực phía Bắc TPHCM, tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được xem là một trong những tuyến giao thông liên vùng quan trọng, có tác động trực tiếp đến sự phát triển công nghiệp và đô thị của khu vực.

Theo báo cáo MBS Research - Vietnam Dynamics 2026, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có chiều dài khoảng 70km, đi qua TPHCM, Bình Dương và Bình Phước, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17,4 nghìn tỷ đồng. Tuyến cao tốc này kết nối với Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4 TPHCM, đồng thời kết nối trực tiếp với nhiều khu công nghiệp lớn tại Bình Dương và Bình Phước.

Tuyến cao tốc này kết nối trực tiếp với hàng loạt khu công nghiệp lớn tại Bình Dương như VSIP, Sóng Thần, Kim Huy, Đại Đăng, Đồng An, Tân Phú, cũng như các khu công nghiệp tại Bình Phước như Becamex Bình Phước, Minh Hưng, Chơn Thành. Việc kết nối trực tiếp các khu công nghiệp này giúp tăng khả năng vận chuyển hàng hóa, logistics và di chuyển của chuyên gia, kỹ sư làm việc trong khu vực.

Báo cáo của MBS cũng cho biết tuyến cao tốc sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 13, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM - Bình Dương - Bình Phước, từ đó thúc đẩy phát triển công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp và thu hút thêm các dự án đầu tư mới vào khu vực.

Hạ tầng liên vùng và xu hướng mở rộng đô thị ra khu vực giáp ranh TPHCM

Không chỉ tác động đến công nghiệp và logistics, các tuyến hạ tầng liên vùng còn ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng phát triển đô thị và phân bố dân cư trong khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận.

Theo đánh giá thị trường bất động sản của Savills năm 2025, định hướng phát triển vùng TPHCM mở rộng cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang hình thành một vùng đô thị lớn mới tại khu vực Đông Nam Bộ, với quỹ đất phát triển đô thị lớn hơn so với khu vực trung tâm hiện hữu. Tuy nhiên, để các khu vực ngoài trung tâm thu hút dân cư đến sinh sống, yếu tố quan trọng là hạ tầng giao thông kết nối về trung tâm TPHCM, đặc biệt là các tuyến vành đai và các tuyến cao tốc liên vùng.

Điều này cho thấy khi hạ tầng liên vùng phát triển, đô thị sẽ có xu hướng mở rộng ra các khu vực giáp ranh TPHCM, nơi có quỹ đất phát triển và khả năng kết nối thuận tiện về trung tâm.

Xu hướng chọn nơi ở tại khu vực kết nối TPHCM - Bình Dương

Bcons NewSky tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 - tuyến giao thông kết nối TPHCM và Bình Dương (Ảnh: Tập đoàn BCONS).

Từ xu hướng hạ tầng và đô thị, các khu vực nằm giữa TPHCM và Bình Dương - đặc biệt khu Đông Bắc TPHCM - đang trở thành khu vực phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Đây là khu vực phù hợp với nhóm người mua nhà làm việc tại TPHCM cũng như nhóm chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp Bình Dương.

Trong bối cảnh đó, Bcons NewSky là dự án nằm trên trục Quốc lộ 13 - tuyến đường kết nối TPHCM và Bình Dương.

Căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh 55m², dự kiến chỉ từ 2,8 tỷ đồng, phù hợp với gia đình trẻ hoặc chuyên gia làm việc tại khu vực Đông Bắc TPHCM (Ảnh: Tập đoàn BCONS).

Bên cạnh đó, Block B cũng là block có nhiều căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh diện tích khoảng 55m² giá dự kiến chỉ từ 2,8 tỷ đồng, phù hợp với gia đình trẻ hoặc chuyên gia làm việc tại Đông Bắc TPHCM. Việc dự án có thêm tòa nhà văn phòng trong khu cũng góp phần hình thành nhu cầu thuê ở từ nhóm nhân sự làm việc tại khu văn phòng, từ đó tăng khả năng khai thác cho thuê của căn hộ.

