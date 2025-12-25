Hạ tầng hội tụ và những chuyển động mới tại Vinhomes Royal Island - Hải Phòng

Cuộc cách mạng hạ tầng tạo đột phá cho bất động sản Hải Phòng

Khép lại năm 2025, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận một chu kỳ tăng trưởng cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.

“Kết quả thực tế vượt xa so với kỳ vọng ban đầu, cho thấy sức hút rất lớn của miền đất mới”, ông Nguyễn Quang Văn - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng - chia sẻ.

Sức tăng trưởng này được nuôi dưỡng bởi nền tảng phát triển dài hạn của thành phố Cảng, nơi hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để bước vào một kỷ nguyên mới. Trong đó, nổi bật hơn cả là sự thay đổi về hạ tầng.

Thực hiện chiến lược “hạ tầng đi trước, kinh tế bứt phá”, năm qua, Hải Phòng đã khởi công, khánh thành 24 công trình, dự án trọng điểm vào nhiều dịp lễ lớn.

Mới đây, thêm 13 công trình, dự án có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng tiếp tục được khởi động, vận hành. Hiện, nguồn lực ưu tiên được dành cho loạt công trình trọng điểm như đường vành đai 2, cầu Nguyễn Trãi, Cảng Hàng không Cát Bi, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng…

Thị trường bất động sản Hải Phòng đã trải qua một năm 2025 đầy thăng hoa (Ảnh: Vinhomes).

“Được đầu tư chưa từng có, Hải Phòng là địa phương hiếm hoi có đầy đủ các loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển, hàng không. Khả năng đồng bộ trong khoảng 3 năm tới sẽ tạo đà cất cánh cho thị trường bất động sản”, ông Văn tin tưởng.

Nhờ hạ tầng hoàn thiện, nhiều không gian phát triển mới được mở ra thu hút nhiều nhà đầu tư, giúp tăng nguồn cung bất động sản.

Nhìn xa hơn, hạ tầng còn có thể đưa thị trường bất động sản Hải Phòng sánh ngang với các đô thị hàng đầu khu vực. Theo ông Hoàng Quang Phòng - Phó chủ tịch VCCI - thời kỳ thịnh vượng với vị thế mới của Hải Phòng đã thực sự bắt đầu.

“Hải Phòng đang đứng trước cơ hội bứt phá, hình thành siêu đô thị ven biển hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế”, ông Phòng khẳng định.

Vinhomes Royal Island - Tâm điểm phát triển hạ tầng

Trong bức tranh tăng trưởng chung của Hải Phòng, Vinhomes Royal Island luôn giữ vị thế tâm điểm khi các giỏ hàng mới liên tục đạt tỷ lệ hấp thụ ấn tượng.

“Sản phẩm trên đảo Vũ Yên hấp dẫn, không chỉ bởi mang tới lựa chọn hoàn toàn mới mẻ cho nhà đầu tư. Mà quan trọng hơn cả là dư địa lợi nhuận còn lớn khi tầm giá đang rất cạnh tranh mà cơ hội tăng thì nhiều”, ông Nguyễn Quang Văn nhận định.

Mặt bằng giá tại Vinhomes Royal Island được đánh giá là phù hợp, tạo điều kiện để nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường. Trong khi đó, những nhà đầu tư tham gia sớm đang có lợi thế nhất định khi một số dự án hạ tầng quan trọng đã hoàn thiện và bắt đầu tạo tác động đến diễn biến giá.

Vinhomes Royal Island có dư địa tăng trưởng bền vững nhờ hưởng cú hích từ hạ tầng (Ảnh: Vinhomes).

Cầu Hoàng Gia (Máy Chai) chính thức thông xe đã xóa bỏ ranh giới không gian giữa đảo Vũ Yên và trung tâm thành phố, xác lập vị thế “trung tâm trong lòng trung tâm” cho Vinhomes Royal Island, nhất là sau khi thủ phủ hành chính mới của Hải Phòng được chuyển về Thủy Nguyên.

Trong tương lai gần, cầu Ngô Quyền kết nối thẳng Vũ Yên với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ tiếp tục kéo thành phố đảo lại gần hơn với Thủ đô. Trong khi đó, hệ thống cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và cầu Bạch Đằng hiện hữu mở ra khả năng kết nối liền mạch với Quảng Ninh, Hưng Yên.

Tuyến du thuyền từ Royal Marina tới Hạ Long chỉ trong khoảng một giờ di chuyển mang đến một chuẩn kết nối đường thủy đầy khác biệt.

Vinhomes Royal Island còn nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp của tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vừa được khởi công. Nhờ đó, khả năng kết nối sẽ được mở rộng ra toàn vùng Tây Bắc và xuyên suốt sang thị trường tỷ dân bên kia biên giới.

Song song, lợi thế của một “đô thị sân bay” được củng cố khi Vinhomes Royal Island có thể tiếp cận nhanh chóng 4 cửa ngõ hàng không quốc tế lớn của miền Bắc là Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn và Gia Bình - dự kiến đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ năm 2026.

Cùng với mạng lưới đường bộ và cao tốc hiện hữu, thời gian đi và đến Vũ Yên từ các thành phố hàng đầu châu Á chỉ mất 2-4 giờ bay.

Khi hạ tầng giao thông quy mô lớn hội tụ cùng hệ tiện ích đã và đang hoàn thiện, Vinhomes Royal Island sở hữu nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng dài hạn.