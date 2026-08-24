Hà Nội yêu cầu không xây nhà ở cao tầng tại 3km đường trong đê sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500, thuộc các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà.

Phạm vi nghiên cứu kéo dài khoảng 3km, từ nút giao phố Hàng Đậu ở phía bắc đến nút giao đường Trần Hưng Đạo ở phía nam. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 86,72ha, trong đó khu đất lập thiết kế đô thị khoảng 38,34ha.

Đây là trục giao thông chạy dọc khu vực nội đô, giáp đê sông Hồng. Đồ án được lập nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cùng các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Hà Nội cho biết sẽ hình thành trục không gian kiến trúc, cảnh quan gắn với sông Hồng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Một trong những nguyên tắc đáng chú ý là không bổ sung công trình cao tầng có chức năng nhà ở, ngoại trừ khu vực cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Chức năng, quy mô các công trình phải tuân thủ quy hoạch cấp trên và phù hợp khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng đô thị.

Tại nút giao Trần Quang Khải - Hàng Thùng, tòa nhà Nhà in Báo Nhân Dân và chung cư 162 Trần Quang Khải - 23B Hàng Tre được xác định là các công trình điểm nhấn. Các công trình này được thực hiện gắn với kế hoạch cải tạo, tái thiết chung cư cũ của Hà Nội.

Đối với khu dân cư hiện hữu, việc cải tạo, chỉnh trang được định hướng giảm mật độ, tăng khoảng lùi và tỷ lệ cây xanh. Nhà ở liền kề khi xây dựng mới phải tuân thủ chỉ giới đường đỏ; mặt đứng công trình cần thống nhất theo từng đoạn tuyến về chiều cao, màu sắc, cao độ và biển quảng cáo.

Đồ án cũng quy định cụ thể việc xây ban công. Từ tầng 2 trở lên mới được phép làm ban công và không được che chắn thành lô gia hoặc buồng phòng.

Độ vươn tối đa là 1,4m đối với đường có lộ giới trên 15m; 1,2m với đường, ngõ rộng 12-15m và 0,9m đối với đường, ngõ rộng 7-12m. Ngõ, hẻm có chiều rộng dưới 7m không được phép làm ban công.

Các khoảng lùi của công trình dọc tuyến được ưu tiên dành cho cây xanh, không gian nghỉ ngơi và tiện ích công cộng. Hà Nội cũng định hướng kết nối giao thông công cộng, tổ chức điểm đỗ xe và cải thiện các vấn đề giao thông, môi trường trên tuyến.

Đối với hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, đồ án yêu cầu nghiên cứu cụ thể mô hình, loại hình phù hợp. Việc khai thác phải tuân thủ quy định, bảo đảm trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường và không gian dành cho người đi bộ.